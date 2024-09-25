Тіла окупантів валяються вздовж дороги із розбитою російською технікою. ВIДЕО 18+
Оператор дрона із підрозділу "Омега" НГУ зафільмував невеликий відрізок дороги на харківському напрямку, на якій стоїть спалена російська техніка, а на узбіччі валяються тіла ліквідованих окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати тіла п'ятьох окупантів - два із них обгорілі, та щонайменше вісім одиниць знищеної ворожої техніки. На узбіччі валяється бомба, яка не здетонувала при падінні.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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+ відео -- https://www.youtube.com/watch?v=zb5i4t9fKyY Ukrainian FPV Drone Got into the Back of a Russian Truck with Soldiers!