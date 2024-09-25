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Тіла окупантів валяються вздовж дороги із розбитою російською технікою. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із підрозділу "Омега" НГУ зафільмував невеликий відрізок дороги на харківському напрямку, на якій стоїть спалена російська техніка, а на узбіччі валяються тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати тіла п'ятьох окупантів - два із них обгорілі, та щонайменше вісім одиниць знищеної ворожої техніки. На узбіччі валяється бомба, яка не здетонувала при падінні.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17482) Харківщина (6054) знищення (7298)


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Топ коментарі
+16
А вдоль дороги, кацапьі дохльіе лежат ... и тишина.

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25.09.2024 13:29
+11
Всю Украину засрали своими тушками
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25.09.2024 13:24
+8
Pet cemetery.
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25.09.2024 13:13
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Pet cemetery.
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25.09.2024 13:13 Відповісти
Тобто кладовище тварин.
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25.09.2024 13:22 Відповісти
Всю Украину засрали своими тушками
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25.09.2024 13:24 Відповісти
А вдоль дороги, кацапьі дохльіе лежат ... и тишина.

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25.09.2024 13:29 Відповісти
Ні хатят за расцеюшьку ваєфать,прітваряються уставшімі..
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25.09.2024 13:39 Відповісти
Не жили по-людські і здохли, як собаки.

+ відео -- https://www.youtube.com/watch?v=zb5i4t9fKyY Ukrainian FPV Drone Got into the Back of a Russian Truck with Soldiers!
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25.09.2024 14:34 Відповісти
Лежалый товар
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25.09.2024 17:20 Відповісти
АСТАНАВИТЕСЬ !!! у степных волков уже ЦИЛЮЛИТ , а их молодняк отказывается охотится на дичь !!!))))
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25.09.2024 17:53 Відповісти
Горє-то како!Какая русофобія бєсчєлавєчная! Русскіє чудо-богатирі заліхватскі шлі асвабаждать Європу от нацистов,а оно вішь какой калєнкор....Нєкоториє даже без трусіков осталісь....
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25.09.2024 18:48 Відповісти
Кацапи в Курській області показують таке саме. Тільки з нашими.
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25.09.2024 21:02 Відповісти
 
 