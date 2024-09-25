Тіла окупантів валяються вздовж дороги із розбитою російською технікою. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із підрозділу "Омега" НГУ зафільмував невеликий відрізок дороги на харківському напрямку, на якій стоїть спалена російська техніка, а на узбіччі валяються тіла ліквідованих окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі можна нарахувати тіла п'ятьох окупантів - два із них обгорілі, та щонайменше вісім одиниць знищеної ворожої техніки. На узбіччі валяється бомба, яка не здетонувала при падінні.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант на ходу "спіймав" головою скинутий із дрона боєприпас. ВIДЕО 18+