Выявлено новое имущество родственников экс-нардепов-предателей Медведчука и Козака на 16 млн грн, которое пытались скрыть, - ГБР. ВИДЕО

Правоохранители обнаружили новое имущество родственников экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которое пытались скрыть.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, судом арестована и передана в управление АРМА новая партия имущества предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы - родные братья Медведчука и Козака скрыли от фискальных органов.

"Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн грн", - отметили в Бюро.

Сейчас следствие продолжается.

Ранее СБУ сообщила, что АРМА передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака еще на 400 млн грн.

Также братьям экс-нардепов-предателей Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн грн

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