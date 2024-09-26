РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9136 посетителей онлайн
Новости Видео
3 434 12

Выявлено новое имущество родственников экс-нардепов-предателей Медведчука и Козака на 16 млн грн, которое пытались скрыть, - ГБР. ВИДЕО

Правоохранители обнаружили новое имущество родственников экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которое пытались скрыть.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, судом арестована и передана в управление АРМА новая партия имущества предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы - родные братья Медведчука и Козака скрыли от фискальных органов.

"Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн грн", - отметили в Бюро.

Сейчас следствие продолжается.

Ранее СБУ сообщила, что АРМА передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака еще на 400 млн грн.

Также братьям экс-нардепов-предателей Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн грн

Также смотрите: АРМА передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака еще на 400 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Медведчук Виктор (1789) Козак (137) ГБР (3000)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+1
Дивує що фіскальні органи не в курсі.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:49
+1
Перемога! Тепер заживемо!
показать весь комментарий
26.09.2024 12:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивує що фіскальні органи не в курсі.
показать весь комментарий
26.09.2024 11:49 Ответить
..это пыль для лохов.. нормальные активы "новые литца" уже отжали..
показать весь комментарий
26.09.2024 11:53 Ответить
Перемога! Тепер заживемо!
показать весь комментарий
26.09.2024 12:00 Ответить
Звиздун, насолоджуйся сьогоденною зеленою малиною.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:05 Ответить
Читай нижче, звиздун
показать весь комментарий
26.09.2024 12:09 Ответить
Скажи краще що гарного відбувається при зелені?
Чи нічого не можеш згадати... залишається тільки брудом поливати тих, хто був при владі 6 років тому.
показать весь комментарий
26.09.2024 12:16 Ответить
Всі ці, кого ти перерахувало, добре розправили крила при зелені та частина з їх команди, яких ти забув перерахувати, повернулася в країну. А частина, яка ще залишилася у парламенті, дуже добре співпрацюю з зеленими.
Так що не звизди тут...
показать весь комментарий
26.09.2024 12:08 Ответить
А ще частина добре засіла в ОП
Вони ті самі 5-6 менеджерів це ті самі
показать весь комментарий
26.09.2024 12:11 Ответить
Цікаво, хто оцінював вартість? Це ж неоране поле для людей з комерційною жилкою
Ось яскравий приклад:
"У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн."
Ну хіба не "чудо"? https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sprava-trukhanova-krayan А винних за вісім років так і не знайшли...
показать весь комментарий
26.09.2024 12:14 Ответить
 
 