Выявлено новое имущество родственников экс-нардепов-предателей Медведчука и Козака на 16 млн грн, которое пытались скрыть, - ГБР. ВИДЕО
Правоохранители обнаружили новое имущество родственников экс-нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которое пытались скрыть.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
Так, судом арестована и передана в управление АРМА новая партия имущества предприятия "Бетонбуд", которое его владельцы - родные братья Медведчука и Козака скрыли от фискальных органов.
"Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет почти 16 млн грн", - отметили в Бюро.
Сейчас следствие продолжается.
Ранее СБУ сообщила, что АРМА передано "новую партию" имущества братьев Медведчука и Козака еще на 400 млн грн.
Также братьям экс-нардепов-предателей Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму более 75 млн грн
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Чи нічого не можеш згадати... залишається тільки брудом поливати тих, хто був при владі 6 років тому.
Так що не звизди тут...
Вони ті самі 5-6 менеджерів це ті самі
Ось яскравий приклад:
"У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн."
Ну хіба не "чудо"? https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sprava-trukhanova-krayan А винних за вісім років так і не знайшли...