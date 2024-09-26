Виявлено нове майно родичів екснардепів-зрадників Медведчука та Козака на 16 млн грн, яке намагалися приховати, - ДБР. ВIДЕО

Правоохоронці виявили нове майно родичів екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яке намагалися приховати.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, судом арештовано та передано в управління АРМА нову партію майна підприємства "Бетонбуд", яке його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіскальних органів.

"Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн", - зазначили у Бюро.

Наразі слідство триває.

Раніше СБУ повідомила, що АРМА передано "нову партію" майна братів Медведчука та Козака ще на 400 млн грн.

Також братам екснардепів-зрадників Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 млн грн

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