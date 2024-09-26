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Виявлено нове майно родичів екснардепів-зрадників Медведчука та Козака на 16 млн грн, яке намагалися приховати, - ДБР. ВIДЕО

Правоохоронці виявили нове майно родичів екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яке намагалися приховати.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, судом арештовано та передано в управління АРМА нову партію майна підприємства "Бетонбуд", яке його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіскальних органів.

"Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн", - зазначили у Бюро.

Наразі слідство триває.

Раніше СБУ повідомила, що АРМА передано "нову партію" майна братів Медведчука та Козака ще на 400 млн грн.

Також братам екснардепів-зрадників Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 млн грн

Читайте: АРМА оголосило конкурс на управителя дачі Медведчука в Карпатах

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) Козак (161) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+1
Дивує що фіскальні органи не в курсі.
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26.09.2024 11:49
+1
Перемога! Тепер заживемо!
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26.09.2024 12:00
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Дивує що фіскальні органи не в курсі.
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26.09.2024 11:49 Відповісти
..это пыль для лохов.. нормальные активы "новые литца" уже отжали..
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26.09.2024 11:53 Відповісти
Перемога! Тепер заживемо!
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26.09.2024 12:00 Відповісти
Звиздун, насолоджуйся сьогоденною зеленою малиною.
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26.09.2024 12:05 Відповісти
Читай нижче, звиздун
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26.09.2024 12:09 Відповісти
Скажи краще що гарного відбувається при зелені?
Чи нічого не можеш згадати... залишається тільки брудом поливати тих, хто був при владі 6 років тому.
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26.09.2024 12:16 Відповісти
Всі ці, кого ти перерахувало, добре розправили крила при зелені та частина з їх команди, яких ти забув перерахувати, повернулася в країну. А частина, яка ще залишилася у парламенті, дуже добре співпрацюю з зеленими.
Так що не звизди тут...
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26.09.2024 12:08 Відповісти
А ще частина добре засіла в ОП
Вони ті самі 5-6 менеджерів це ті самі
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26.09.2024 12:11 Відповісти
Цікаво, хто оцінював вартість? Це ж неоране поле для людей з комерційною жилкою
Ось яскравий приклад:
"У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн."
Ну хіба не "чудо"? https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sprava-trukhanova-krayan А винних за вісім років так і не знайшли...
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26.09.2024 12:14 Відповісти
 
 