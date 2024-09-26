Виявлено нове майно родичів екснардепів-зрадників Медведчука та Козака на 16 млн грн, яке намагалися приховати, - ДБР. ВIДЕО
Правоохоронці виявили нове майно родичів екснардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака, яке намагалися приховати.
Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
Так, судом арештовано та передано в управління АРМА нову партію майна підприємства "Бетонбуд", яке його власники – рідні брати Медведчука та Козака приховали від фіскальних органів.
"Правоохоронці встановили, що на балансі підприємства, яке ДБР передало в управління держави, перебуває необліковане майно: ангар для сипучих матеріалів, обладнання для виробництва бетону, склад та офісне приміщення. Загальна вартість виявленого майна складає майже 16 млн грн", - зазначили у Бюро.
Наразі слідство триває.
Раніше СБУ повідомила, що АРМА передано "нову партію" майна братів Медведчука та Козака ще на 400 млн грн.
Також братам екснардепів-зрадників Медведчуку та Козаку повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 75 млн грн
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Чи нічого не можеш згадати... залишається тільки брудом поливати тих, хто був при владі 6 років тому.
Так що не звизди тут...
Вони ті самі 5-6 менеджерів це ті самі
Ось яскравий приклад:
"У вересні 2016 року Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу ДП Завод "Краян", за 185 млн. грн. у приватної структури, яка на початку 2016 року сама придбала цей комплекс на аукціоні, організованим ліквідатором держпідприємства, за 11,5 млн."
Ну хіба не "чудо"? https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sprava-trukhanova-krayan А винних за вісім років так і не знайшли...