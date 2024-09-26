Двое оккупантов барахтаются в огне после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+
Двое оккупантов сгорели в огне после атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша застал захватчиков, когда те прятались под поврежденной бронемашиной.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+36 Валерий К #448385
показать весь комментарий26.09.2024 15:27
+18 Виктор Бороветский
показать весь комментарий26.09.2024 15:42
+15 Alessandro Moretti
показать весь комментарий26.09.2024 15:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хотя их сюда никто не звал.. это их дебильный выбор.. а дебильный выбор никогда, ничем хорошим не заканчивается.. это касается ВСЕХ, даже упоротых телепузиков ********* телелайнофона имени Зеленскага..
Кадр з фільму "The thing"
руки ноги стони крики.