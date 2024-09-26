Двое оккупантов барахтаются в огне после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Двое оккупантов сгорели в огне после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша застал захватчиков, когда те прятались под поврежденной бронемашиной.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО