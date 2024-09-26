РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9153 посетителя онлайн
Новости Видео Война
14 387 36

Двое оккупантов барахтаются в огне после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО 18+

Двое оккупантов сгорели в огне после атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша застал захватчиков, когда те прятались под поврежденной бронемашиной.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант в бою неумело бросил гранату и она взорвалась рядом с ним. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) уничтожение (6995) дроны (3965) 68 отдельная егерская бригада (79)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
показать весь комментарий
26.09.2024 15:27
+18
Це квартіра на Хрещатику, подвійний люкс для мальчіков. С отоплєнієм.
показать весь комментарий
26.09.2024 15:42
+15
Всем здоровья и долгих лет 😁
показать весь комментарий
26.09.2024 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
26.09.2024 15:27 Ответить
Всем здоровья и долгих лет 😁
показать весь комментарий
26.09.2024 15:40 Ответить
It's very kind of you.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:25 Ответить
Thank you😊 Kind is my middle name 😁
показать весь комментарий
26.09.2024 21:46 Ответить
Це квартіра на Хрещатику, подвійний люкс для мальчіков. С отоплєнієм.
показать весь комментарий
26.09.2024 15:42 Ответить
кошмар.. "нанайские мальчики" позднего *****..
хотя их сюда никто не звал.. это их дебильный выбор.. а дебильный выбор никогда, ничем хорошим не заканчивается.. это касается ВСЕХ, даже упоротых телепузиков ********* телелайнофона имени Зеленскага..
показать весь комментарий
26.09.2024 15:44 Ответить
Не сиділось підарам на болотах.Welcome to hell,рашистські потвори!
показать весь комментарий
26.09.2024 15:44 Ответить
позарились на легкие денежки, а они оказались гробовыми... лоханулись в последний раз
показать весь комментарий
26.09.2024 18:25 Ответить
Х#й проссиш, там здається один якийсь восьминіг
показать весь комментарий
26.09.2024 15:50 Ответить
схоже на чудовисько з фільму "The thing"
показать весь комментарий
27.09.2024 00:18 Ответить
Хіба їх двоє? Здається троє- четверо,чи може " раздвоение личности"...
показать весь комментарий
26.09.2024 15:52 Ответить
Я точно трьох бачу - один "кайфує" і вже не ворушиться у вогні... Другий "заклинив" вихід третьому - той не може вибраться з-під "залізяки"!
показать весь комментарий
26.09.2024 16:00 Ответить
Чим більше, тим краще!
показать весь комментарий
26.09.2024 21:29 Ответить
російсько-фашистських окупантів - знищено!
показать весь комментарий
26.09.2024 15:57 Ответить
Та то вони зношаються , бо підори
показать весь комментарий
26.09.2024 16:07 Ответить
Не понятно там, куча мяса шевелится. Еще и оператор гад самое интересное не показал
показать весь комментарий
26.09.2024 16:14 Ответить


Кадр з фільму "The thing"
показать весь комментарий
27.09.2024 00:20 Ответить
Вэчний агонь!
показать весь комментарий
26.09.2024 16:39 Ответить
це, якийсь порнхаб біля мангалу.
руки ноги стони крики.
показать весь комментарий
26.09.2024 16:46 Ответить
подібне на восьминога
показать весь комментарий
26.09.2024 17:02 Ответить
Гарячі кацапські потрахушки.
показать весь комментарий
26.09.2024 17:07 Ответить
Похоже на колорадских жуков, когда их в костре отучаешь от картошки.
показать весь комментарий
26.09.2024 17:36 Ответить
Це вже кабздонівська підтанцовка...
показать весь комментарий
26.09.2024 17:37 Ответить
А техніка наша чи московитів?
показать весь комментарий
26.09.2024 17:47 Ответить
баранина гриль
показать весь комментарий
26.09.2024 17:55 Ответить
Окуенно , Трансформер с фарша , ето гуд , не доработка, застрял.
показать весь комментарий
26.09.2024 18:00 Ответить
как в гадюшнике там ворушатся
показать весь комментарий
26.09.2024 18:21 Ответить
Опарыши, сэр.
показать весь комментарий
26.09.2024 21:27 Ответить
нормальные кадры , не поймешь где голова ,где ноги одним словом - МЬЯСО !!! смотрю их и день и ночь !!!
показать весь комментарий
26.09.2024 19:04 Ответить
Рученьки, ніженьки, спаати пора!!! Оттака куйня малята!
показать весь комментарий
26.09.2024 20:05 Ответить
Я не зрозумів у орка 4 ноги ?
показать весь комментарий
26.09.2024 20:24 Ответить
вот нипоседа ниугамонный какой-та, а другой спакойный, хароший мальчик.
показать весь комментарий
26.09.2024 22:02 Ответить
Решили пьяние подвигатся?
показать весь комментарий
26.09.2024 22:05 Ответить
Останній брейкданс ...
показать весь комментарий
27.09.2024 00:33 Ответить
Єто мальчікі в трусіках, ілі ужє без трусіков? Ілі єто восьміконєчная чупакабра?
показать весь комментарий
27.09.2024 00:47 Ответить
 
 