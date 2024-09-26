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Двоє окупантів борсаються у вогні після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+

Двоє окупантів згоріли у вогні після атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша заскочив загарбників, коли ті ховалися під пошкодженою бронемашиною.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Окупант у бою невміло кинув гранату і вона вибухнула поряд із ним. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) дрони (4757) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+36
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26.09.2024 15:27
+18
Це квартіра на Хрещатику, подвійний люкс для мальчіков. С отоплєнієм.
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26.09.2024 15:42
+15
Всем здоровья и долгих лет 😁
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26.09.2024 15:40
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26.09.2024 15:27 Відповісти
Всем здоровья и долгих лет 😁
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26.09.2024 15:40 Відповісти
It's very kind of you.
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26.09.2024 21:25 Відповісти
Thank you😊 Kind is my middle name 😁
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26.09.2024 21:46 Відповісти
Це квартіра на Хрещатику, подвійний люкс для мальчіков. С отоплєнієм.
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26.09.2024 15:42 Відповісти
кошмар.. "нанайские мальчики" позднего *****..
хотя их сюда никто не звал.. это их дебильный выбор.. а дебильный выбор никогда, ничем хорошим не заканчивается.. это касается ВСЕХ, даже упоротых телепузиков ********* телелайнофона имени Зеленскага..
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26.09.2024 15:44 Відповісти
Не сиділось підарам на болотах.Welcome to hell,рашистські потвори!
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26.09.2024 15:44 Відповісти
позарились на легкие денежки, а они оказались гробовыми... лоханулись в последний раз
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26.09.2024 18:25 Відповісти
Х#й проссиш, там здається один якийсь восьминіг
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26.09.2024 15:50 Відповісти
схоже на чудовисько з фільму "The thing"
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27.09.2024 00:18 Відповісти
Хіба їх двоє? Здається троє- четверо,чи може " раздвоение личности"...
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26.09.2024 15:52 Відповісти
Я точно трьох бачу - один "кайфує" і вже не ворушиться у вогні... Другий "заклинив" вихід третьому - той не може вибраться з-під "залізяки"!
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26.09.2024 16:00 Відповісти
Чим більше, тим краще!
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26.09.2024 21:29 Відповісти
російсько-фашистських окупантів - знищено!
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26.09.2024 15:57 Відповісти
Та то вони зношаються , бо підори
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26.09.2024 16:07 Відповісти
Не понятно там, куча мяса шевелится. Еще и оператор гад самое интересное не показал
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26.09.2024 16:14 Відповісти


Кадр з фільму "The thing"
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27.09.2024 00:20 Відповісти
Вэчний агонь!
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26.09.2024 16:39 Відповісти
це, якийсь порнхаб біля мангалу.
руки ноги стони крики.
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26.09.2024 16:46 Відповісти
подібне на восьминога
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26.09.2024 17:02 Відповісти
Гарячі кацапські потрахушки.
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26.09.2024 17:07 Відповісти
Похоже на колорадских жуков, когда их в костре отучаешь от картошки.
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26.09.2024 17:36 Відповісти
Це вже кабздонівська підтанцовка...
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26.09.2024 17:37 Відповісти
А техніка наша чи московитів?
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26.09.2024 17:47 Відповісти
баранина гриль
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26.09.2024 17:55 Відповісти
Окуенно , Трансформер с фарша , ето гуд , не доработка, застрял.
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26.09.2024 18:00 Відповісти
как в гадюшнике там ворушатся
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26.09.2024 18:21 Відповісти
Опарыши, сэр.
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26.09.2024 21:27 Відповісти
нормальные кадры , не поймешь где голова ,где ноги одним словом - МЬЯСО !!! смотрю их и день и ночь !!!
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26.09.2024 19:04 Відповісти
Рученьки, ніженьки, спаати пора!!! Оттака куйня малята!
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26.09.2024 20:05 Відповісти
Я не зрозумів у орка 4 ноги ?
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26.09.2024 20:24 Відповісти
вот нипоседа ниугамонный какой-та, а другой спакойный, хароший мальчик.
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26.09.2024 22:02 Відповісти
Решили пьяние подвигатся?
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26.09.2024 22:05 Відповісти
Останній брейкданс ...
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27.09.2024 00:33 Відповісти
Єто мальчікі в трусіках, ілі ужє без трусіков? Ілі єто восьміконєчная чупакабра?
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27.09.2024 00:47 Відповісти
 
 