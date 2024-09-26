Двоє окупантів борсаються у вогні після атаки дрона-камікадзе. ВIДЕО 18+
Двоє окупантів згоріли у вогні після атаки українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператор 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша заскочив загарбників, коли ті ховалися під пошкодженою бронемашиною.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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Топ коментарі
+36 Валерий К #448385
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+18 Виктор Бороветский
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+15 Alessandro Moretti
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хотя их сюда никто не звал.. это их дебильный выбор.. а дебильный выбор никогда, ничем хорошим не заканчивается.. это касается ВСЕХ, даже упоротых телепузиков ********* телелайнофона имени Зеленскага..
Кадр з фільму "The thing"
руки ноги стони крики.