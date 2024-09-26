Оккупант взлетает в воздух после попадания FPV-дрона во вражеский блиндаж на Запорожском направлении. ВИДЕО
Российский оккупант вылетает из блиндажа на Запорожском направлении после попадания украинского FPV-дрона.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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