Оккупант взлетает в воздух после попадания FPV-дрона во вражеский блиндаж на Запорожском направлении. ВИДЕО

Российский оккупант вылетает из блиндажа на Запорожском направлении после попадания украинского FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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