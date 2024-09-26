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Оккупант взлетает в воздух после попадания FPV-дрона во вражеский блиндаж на Запорожском направлении. ВИДЕО

Российский оккупант вылетает из блиндажа на Запорожском направлении после попадания украинского FPV-дрона.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Туалет с оккупантом взлетает в воздух после прилета дрона. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3974)


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Орлята учатся летать...
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26.09.2024 18:13
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Сармат
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26.09.2024 18:18
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Вонять...
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26.09.2024 18:32
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Орлята учатся летать...
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26.09.2024 18:13 Ответить
Вонять...
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26.09.2024 18:32 Ответить
З окопа прямо на концерт.
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26.09.2024 19:45 Ответить
Сармат
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26.09.2024 18:18 Ответить
Ваєнна касмічєскіє сіли
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26.09.2024 18:22 Ответить
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Тим часом - мер Суджи із Ізраіля каже "Слава Україні"!
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Як Бон Джові на концерті...
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вкс какцапії в дії.
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І все ж таки рождьонний ползать - лєтать нє может!
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26.09.2024 19:01 Ответить
встиг таки катапультуватись. Але я не побачив розкриття парашуту, тому можно припустити, що кацап міг загинути від удару об чужу землю.
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26.09.2024 19:14 Ответить
"після влучення FPV-дрона" (С) Совпадение. Он, ознакомившись с речью Великого Пу оказался окрылён его речью, вот и взмыл, но левитация продлилась не долго - наш дрон помешал
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26.09.2024 22:18 Ответить
 
 