Окупант злітає у повітря після влучення FPV-дрона у ворожий бліндаж на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Російський окупант вилітає з бліндажа на Запорізькому напрямку після влучення українського FPV-дрона.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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