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Окупант злітає у повітря після влучення FPV-дрона у ворожий бліндаж на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Російський окупант вилітає з бліндажа на Запорізькому напрямку після влучення українського FPV-дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Туалет із окупантом злітає у повітря після прильоту дрона. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4757)


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Топ коментарі
+5
Орлята учатся летать...
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26.09.2024 18:13
+5
Сармат
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26.09.2024 18:18
+4
Вонять...
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26.09.2024 18:32
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Орлята учатся летать...
показати весь коментар
26.09.2024 18:13 Відповісти
Вонять...
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26.09.2024 18:32 Відповісти
З окопа прямо на концерт.
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26.09.2024 19:45 Відповісти
Сармат
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26.09.2024 18:18 Відповісти
Ваєнна касмічєскіє сіли
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26.09.2024 18:22 Відповісти
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26.09.2024 18:26 Відповісти
Тим часом - мер Суджи із Ізраіля каже "Слава Україні"!
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26.09.2024 18:33 Відповісти
Як Бон Джові на концерті...
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26.09.2024 18:46 Відповісти
вкс какцапії в дії.
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26.09.2024 18:55 Відповісти
І все ж таки рождьонний ползать - лєтать нє может!
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26.09.2024 19:01 Відповісти
встиг таки катапультуватись. Але я не побачив розкриття парашуту, тому можно припустити, що кацап міг загинути від удару об чужу землю.
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26.09.2024 19:14 Відповісти
"після влучення FPV-дрона" (С) Совпадение. Он, ознакомившись с речью Великого Пу оказался окрылён его речью, вот и взмыл, но левитация продлилась не долго - наш дрон помешал
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26.09.2024 22:18 Відповісти
 
 