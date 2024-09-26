Окупант злітає у повітря після влучення FPV-дрона у ворожий бліндаж на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Російський окупант вилітає з бліндажа на Запорізькому напрямку після влучення українського FPV-дрона.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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