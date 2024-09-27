Дрон-камикадзе попал в оккупантов, которые катались по Днепру на гидроцикле. ВИДЕО
На южном направлении операторы дронов ликвидировали двух оккупантов, которые катались по Днепру на гидроцикле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Силы обороны Юга ликвидировали на Днепре гидроциклистов... Один дрон влетел одному из кацапов в центр принятия решений, второй дрон добил россиянина, который хотел спастись. Воздушный подрыв", - отмечается в комментарии к записи.
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