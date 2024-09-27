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Дрон-камикадзе попал в оккупантов, которые катались по Днепру на гидроцикле. ВИДЕО

На южном направлении операторы дронов ликвидировали двух оккупантов, которые катались по Днепру на гидроцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Силы обороны Юга ликвидировали на Днепре гидроциклистов... Один дрон влетел одному из кацапов в центр принятия решений, второй дрон добил россиянина, который хотел спастись. Воздушный подрыв", - отмечается в комментарии к записи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант исчезает в огне, выстрелив в упор в дрон-камикадзе, который лежит на земле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) Днепр (4426) уничтожение (7010) дроны (3974)


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Топ комментарии
+23
Раки ставлять "лайк"
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27.09.2024 14:09
+15
Це вам не Гаваї, підари...
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27.09.2024 14:07
+11
Рєдкий гідроцикл доєдєт до сєрєдіни Днєпра ...
(Н.В. Гоголь)
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27.09.2024 15:13
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Це вам не Гаваї, підари...
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27.09.2024 14:07 Ответить
Раки ставлять "лайк"
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27.09.2024 14:09 Ответить
говорів же откуда планіровалось нападеніє
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27.09.2024 14:38 Ответить
Мінскає морє в апаснасті?
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27.09.2024 14:49 Ответить
І соми теж 😁
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30.09.2024 05:41 Ответить
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27.09.2024 14:10 Ответить
Це на фото ГМО-креветка з кременчуцької біолабораторії?
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27.09.2024 14:52 Ответить
іхтіандров растрідварасіло
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27.09.2024 14:11 Ответить
Як теща під лід
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27.09.2024 14:11 Ответить
скільки ж ешелонів тіл підарів нам прийдеться грузити щоб вивезти це сміття на північне болото не уявляю просто , а ***** сипле і сипле
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27.09.2024 14:31 Ответить
гєройскі пагіблі а в конце салют
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27.09.2024 14:32 Ответить
Гідроцмиклічная гойда
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27.09.2024 15:11 Ответить
Рєдкий гідроцикл доєдєт до сєрєдіни Днєпра ...
(Н.В. Гоголь)
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27.09.2024 15:13 Ответить
"Бархатний сезон" в розпалі.....
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27.09.2024 15:13 Ответить
Ох и раки там жирные будут.
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27.09.2024 21:47 Ответить
Хлопцям щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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27.09.2024 23:34 Ответить
 
 