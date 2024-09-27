УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8786 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
15 334 18

Дрон-камікадзе поцілив в окупантів, які каталися Дніпром на гідроциклі. ВIДЕО

На південному напрямку оператори дронів ліквідували двох окупантів, які каталися Дніпром на гідроциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

 "Сили оборони Півдня ліквідували на Дніпрі гідроциклістів... Один дрон влетів одному з кацапів у центр прийняття рішень, другий дрон добив росіянина, що хотів врятуватися. Повітряний підрив", - зазначається у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант зникає у вогні, вистріливши упритул у дрон-камікадзе, який лежить на землі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) дрони (4762) Дніпро річка (22)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Раки ставлять "лайк"
показати весь коментар
27.09.2024 14:09
+15
Це вам не Гаваї, підари...
показати весь коментар
27.09.2024 14:07
+11
Рєдкий гідроцикл доєдєт до сєрєдіни Днєпра ...
(Н.В. Гоголь)
показати весь коментар
27.09.2024 15:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вам не Гаваї, підари...
показати весь коментар
27.09.2024 14:07 Відповісти
Раки ставлять "лайк"
показати весь коментар
27.09.2024 14:09 Відповісти
говорів же откуда планіровалось нападеніє
показати весь коментар
27.09.2024 14:38 Відповісти
Мінскає морє в апаснасті?
показати весь коментар
27.09.2024 14:49 Відповісти
І соми теж 😁
показати весь коментар
30.09.2024 05:41 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2024 14:10 Відповісти
Це на фото ГМО-креветка з кременчуцької біолабораторії?
показати весь коментар
27.09.2024 14:52 Відповісти
іхтіандров растрідварасіло
показати весь коментар
27.09.2024 14:11 Відповісти
Як теща під лід
показати весь коментар
27.09.2024 14:11 Відповісти
скільки ж ешелонів тіл підарів нам прийдеться грузити щоб вивезти це сміття на північне болото не уявляю просто , а ***** сипле і сипле
показати весь коментар
27.09.2024 14:31 Відповісти
гєройскі пагіблі а в конце салют
показати весь коментар
27.09.2024 14:32 Відповісти
Гідроцмиклічная гойда
показати весь коментар
27.09.2024 15:11 Відповісти
Рєдкий гідроцикл доєдєт до сєрєдіни Днєпра ...
(Н.В. Гоголь)
показати весь коментар
27.09.2024 15:13 Відповісти
"Бархатний сезон" в розпалі.....
показати весь коментар
27.09.2024 15:13 Відповісти
Ох и раки там жирные будут.
показати весь коментар
27.09.2024 21:47 Відповісти
Хлопцям щира подяка і респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показати весь коментар
27.09.2024 23:34 Відповісти
 
 