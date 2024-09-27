Дрон-камікадзе поцілив в окупантів, які каталися Дніпром на гідроциклі. ВIДЕО

На південному напрямку оператори дронів ліквідували двох окупантів, які каталися Дніпром на гідроциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Сили оборони Півдня ліквідували на Дніпрі гідроциклістів... Один дрон влетів одному з кацапів у центр прийняття рішень, другий дрон добив росіянина, що хотів врятуватися. Повітряний підрив", - зазначається у коментарі до запису.

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