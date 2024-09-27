Зеленский о результатах визита в США: План победы представлен Америке. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 947-го дня войны с РФ - о результатах визита в США.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины - это более быстрый мир. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать. Готовимся к встрече в Германии в рамках "Рамштайна" - это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов Плана победы. Спасибо Президенту Байдену за приглашение.
Вчера в Вашингтоне мы с Президентом прошли все ключевые вещи, все ключевые решения. Спасибо за стремление реализовать именно такой путь, чтобы Украина выиграла. Спасибо за беспрецедентный военный пакет и соответствующие решения - большой пакет, объем почти 8 миллиардов. Это поддержит наших воинов и весь наш народ, в частности есть хорошие вещи для ПВО перед зимой.
Были встречи в Конгрессе США - полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам, всем членам Палаты представителей за разговоры, за дружеские советы и за вопросы, которые действительно позволяют достичь важных результатов, нашей общей силы и мира благодаря силе.
Как мы изначально и хотели, План победы был представлен обоим кандидатам в президенты. Встреча с вице-президентом Камалой Харрис вчера, долгий разговор. И сегодня - Дональд Трамп, разговор почти час. Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину напрямую. Именно так и есть. Эту российскую войну надо заканчивать, и заканчивать справедливо, чтобы ни один агрессор не делал больше такого, как Россия", - сказал Зеленский.
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Нажаль вибрали зеленого такі ж невігласи ..як і Ви!! Нічим Ви не відлічаєтеся від них... Не диво... що люди ..які не здатні аналізувати події пишуть тут. Ви яскравий приклад невміння думати і аналізувати. Як кажуть.. звичайна жертва Єдиного марафону..))))
Чому Зеленський ..маючі всі дані про готуючийся напад не видав наказ на приведення всіх частин у стан бойової готовності..і не ввів у державі війскового стану і не об*явив мобілізацію???
А стосовно СТО... то машину-державу Порох за п*ять років відремонтував достатньо добре!! Тільки ті....кого посадили у цю машину їхати.. почали її розгойдувати, верещати...що її не так відремонтували... не поставили шкіряних крисел..і не відремонтували кондіціонер!!! І ті хто їхав у цій машині поїхали на іншу СТО..Зеленську... То новий майстер відкрутив і колеса..і запоров двигун.... І тягнуть зараз цю машину 51 країна....Щоб хоч зберегти те, що може колись поїде!!! А майстер кожен день розповідає...що він все робить ...щоб машина їхала без колес і двигуна...
А про Гостомель..Чонгар... Овруч та інші діяння зелених Ви дізнаєтеся, коли зелений не буде президентом..а буде сидіти на Лук*янівці і винуватити у всьому всіх.... То..що Ви не вмієте аналізувати і бачити факти... це Ваше горе. Але чекаю відповіді на питання!! ЧОМУ????
А наостанок скажу... Зелений не втік...бо чекав. І Данілов дуже добре це підтвердив у своїх згадках.... ..я зайшов у кабінет Володимира Олександровича... Він стояв у вікна у білій !!!! ??? сорочці.... Такий маленький штрих...біла сорочка... а питань багато!! Але це не для Вас питання. Вам цього не осилити... Як і слова Арестовича...про відбиття атаки російських десантників на офіс президента. Відповіді Ві ніякої ..обгрунтованої видати нездатні!
а тут якось запатріотіло казла на вояж!
Нічого крім сили кацапи не розуміють і домовленості і договори не вартують навіть паперу на якому підписані!!!
Наші захисники на фронті всіх рашистів, які воюють проти України, називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу та владу теж називають під@расами! В чому різниця? Ні в чому, одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!