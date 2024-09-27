Зеленский о результатах визита в США: План победы представлен Америке. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 947-го дня войны с РФ - о результатах визита в США.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"План победы представлен Америке, и мы каждый пункт объяснили. Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое наше решение. Сильные позиции для Украины - это более быстрый мир. Все ключевое для Украины - на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать. Готовимся к встрече в Германии в рамках "Рамштайна" - это формат, где вместе с партнерами мы будем идти по содержанию пунктов Плана победы. Спасибо Президенту Байдену за приглашение.

Вчера в Вашингтоне мы с Президентом прошли все ключевые вещи, все ключевые решения. Спасибо за стремление реализовать именно такой путь, чтобы Украина выиграла. Спасибо за беспрецедентный военный пакет и соответствующие решения - большой пакет, объем почти 8 миллиардов. Это поддержит наших воинов и весь наш народ, в частности есть хорошие вещи для ПВО перед зимой.

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Были встречи в Конгрессе США - полная поддержка. Обе партии, обе палаты. Благодарен всем сенаторам, всем членам Палаты представителей за разговоры, за дружеские советы и за вопросы, которые действительно позволяют достичь важных результатов, нашей общей силы и мира благодаря силе.

Как мы изначально и хотели, План победы был представлен обоим кандидатам в президенты. Встреча с вице-президентом Камалой Харрис вчера, долгий разговор. И сегодня - Дональд Трамп, разговор почти час. Для Украины важно, чтобы Америка понимала Украину напрямую. Именно так и есть. Эту российскую войну надо заканчивать, и заканчивать справедливо, чтобы ни один агрессор не делал больше такого, как Россия", - сказал Зеленский.

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