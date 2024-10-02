РУС
Мы с международной коалицией можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с международной коалицией по совместному сбиванию ракет и беспилотников, которыми РФ атакует Украину, может положить конец российскому террору.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики.

Сейчас по всем направлениям и на всех уровнях готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайн", военные, Офис, дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим.

С другой стороны, работаем и по тем намерениям, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей.

Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе. Я благодарю каждое государство, которое действительно помогает нам с ПВО. Я особенно благодарен Румынии за "Петриот". И мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шехеды", сбивая ракеты во взаимодействии", - сказал Зеленский.

+11
Тре збивати асфальтом, ще можна мільярдом дерев, і смартфоном кожному пенсіонеру
02.10.2024 20:37 Ответить
+10
Це тупо вечірній коксосик???
Що за муйня??? Пдр, то поклади край!!!

Гинуть діти, вояки гинуть..
02.10.2024 20:38 Ответить
+9
Конченный ИДИОТ, ты сначала выгони ФСБешных ****** из своей ОПы и ВОРЮГ из своей долбанной ЗЕ-партии.
02.10.2024 20:44 Ответить
І як це знищить кацапський терор в суфлері не пояснили?
02.10.2024 20:33 Ответить
На бога надійся, а сам не плошай. Чим раніше думав про оборону країни? Шашликами
02.10.2024 20:35 Ответить
Так він і зараз не думає!
03.10.2024 07:35 Ответить
ЗСУ збиває, ната дзюрить збивати. А ЗЄ яким тут боком, до кого він себе відносить?
02.10.2024 20:36 Ответить
Ты, буба, вообще можешь их хером колотить, как груши.
02.10.2024 20:36 Ответить
Тре збивати асфальтом, ще можна мільярдом дерев, і смартфоном кожному пенсіонеру
02.10.2024 20:37 Ответить
Коли будуть смартафони роздавати - мені маякніть..бо мої оба два здихпють..
02.10.2024 20:39 Ответить
Це тупо вечірній коксосик???
Що за муйня??? Пдр, то поклади край!!!

Гинуть діти, вояки гинуть..
02.10.2024 20:38 Ответить
нарід не ппроти .
02.10.2024 21:05 Ответить
Потужний перевод стрілок з потужного себе на потужних "союзничків"...
02.10.2024 20:40 Ответить
Ці казки , він вже третій рік розповідає.
Але ситуація на фронті тільки погіршується. І також погіршується ситуація з бомбардуванням цивільних в тилу.
02.10.2024 20:40 Ответить
Знову відосов з історичної батьківщини надивився. Минулого разу його так само штирило.
02.10.2024 20:41 Ответить
у владіміра, нема ніякої історичної батьківщини.
зе!поц типовий містєчковий малорос.
окацаплений еврей, що народився в україні.
02.10.2024 20:48 Ответить
"У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з міжнародною коаліцією щодо спільного збиття ракет та безпілотників, якими РФ атакує Україну. Джерело: "
В цьому висловленні щось відсутне, воно не закінчене та не має ніякого сенсу...
02.10.2024 20:43 Ответить
все існування зе!гундоса не має сенсу, але, для україни це найбільша трагедія за останні сто років.
02.10.2024 20:50 Ответить
Конченный ИДИОТ, ты сначала выгони ФСБешных ****** из своей ОПы и ВОРЮГ из своей долбанной ЗЕ-партии.
02.10.2024 20:44 Ответить
тогда придётся выгнать себя...
02.10.2024 20:50 Ответить
тов. Пиз-ол, в Сумах три шахеда расхерачили больницу и убили 10 человек. Утром, при я сном небе, куче пулемётов с разных сторон.. и не один не сбили. С прошедшей субботы я не верю ни одному (НИ ОДНОМУ) трепачу в сети.... было пара человек с б-м адекватными оценками... теперь их для меня нет. Возможно, Киев и сбивает все... а от Сумщины ни х... не останется, судя по всему. Может вам не нужна она? Так и вы, товарищ, на ...ер нам не нужны....
02.10.2024 20:49 Ответить
Так що там стосовно "плану перемоги"? Західні союзники погодились дати потрібне озброєння чи ні?
02.10.2024 20:49 Ответить
Пустіть в ОПі чутки, що ракети та шахеди запускають кадирівці і випускайте Татарова! А також поверніть Люсю з краденим гранатометом. Вони ж удвох Київ захистили і запобігли 100500 замахам на найвеличнішого! Шо їм ті ракети-шахеди!?!

Щовечірнє балабольство не зараховане
02.10.2024 20:50 Ответить
Та ти шо ? ...оце пре ...🤡 до* бо* ба ...
02.10.2024 21:01 Ответить
Оно, шо, дійсно таке тупе шо не розуміє шо над ним з цьіма відосами регоче більша частина країни?
02.10.2024 21:01 Ответить
02.10.2024 21:11 Ответить
На нари ішака!
02.10.2024 21:11 Ответить
Я вообще удивляюсь как мы с такой коалицией до Камчатки не дошли пока. Хотя так мне хотелось до Аляски. Там икра красная продаётся замороженной и без соли по 2 дол за 1кг. Правда. Тамошние её называют ,,рыбьи яйца,, !
02.10.2024 21:12 Ответить
вечное МЫкало под кайфом
02.10.2024 21:15 Ответить
Зелёное лайно протухло. Пора освежать. Мудрий нарiд выберет серо-буро-малиновое.
02.10.2024 21:16 Ответить
Амери позбивали ракети, які летіли на Ізраїль
Якби хотіли, то це б саме над Україною робили
Як же їм хочеться шматувати Україну на шматки?!
02.10.2024 21:25 Ответить
лікуйтесь вже, ви з тим зелею
вже спати лягаєте і встаєте з ним.
Чи ви про українців так сказали?
В українців немає царів
вони є тільки у кацапів
вони тільки про них і думають
точно, як ви.
я ніколи не думаю про президента, як про того,
що щось вирішує в Україні
у нас вирішує народ
А у кацапів - цар
Ми ж не кацапи?
02.10.2024 21:42 Ответить
Бляха.

Я думав, що це хтось притомний сказав. А тут таке...
02.10.2024 21:26 Ответить
Як збиття шахедів і ракет зупинить терор московії ?
02.10.2024 21:38 Ответить
Щось нове підвезли . Потужнодіюче
02.10.2024 21:39 Ответить
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.

Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
02.10.2024 21:41 Ответить
Схоже, командира 72-ї тому і звільнили, що наполягав на відведенні бригади ще тиждень тому
02.10.2024 22:21 Ответить
Ми з міжнародною коаліцією можемо взагалі покласти край російському терору

Ми с Мітрохой і Хіляєм
Каму хочєш наваляєм!
02.10.2024 21:53 Ответить
Галантерейник та Кардинал - це сила!!!
02.10.2024 22:19 Ответить
Самальоти літят, будім всєх бамбіть(с)
02.10.2024 22:20 Ответить
Меньше піздіти, часом буває краще для всіх....
02.10.2024 22:28 Ответить
А про Вуглєдар відосік? Чи ще не на часі?
02.10.2024 22:43 Ответить
Ми орали паровоз без труби і без коліс
02.10.2024 23:25 Ответить
Клоун
03.10.2024 05:28 Ответить
 
 