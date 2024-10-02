Мы с международной коалицией можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии. ВИДЕО
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с международной коалицией по совместному сбиванию ракет и беспилотников, которыми РФ атакует Украину, может положить конец российскому террору.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики.
Сейчас по всем направлениям и на всех уровнях готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайн", военные, Офис, дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим.
С другой стороны, работаем и по тем намерениям, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей.
Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе. Я благодарю каждое государство, которое действительно помогает нам с ПВО. Я особенно благодарен Румынии за "Петриот". И мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шехеды", сбивая ракеты во взаимодействии", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Що за муйня??? Пдр, то поклади край!!!
Гинуть діти, вояки гинуть..
Але ситуація на фронті тільки погіршується. І також погіршується ситуація з бомбардуванням цивільних в тилу.
зе!поц типовий містєчковий малорос.
окацаплений еврей, що народився в україні.
В цьому висловленні щось відсутне, воно не закінчене та не має ніякого сенсу...
Щовечірнє балабольство не зараховане
Якби хотіли, то це б саме над Україною робили
Як же їм хочеться шматувати Україну на шматки?!
вже спати лягаєте і встаєте з ним.
Чи ви про українців так сказали?
В українців немає царів
вони є тільки у кацапів
вони тільки про них і думають
точно, як ви.
я ніколи не думаю про президента, як про того,
що щось вирішує в Україні
у нас вирішує народ
А у кацапів - цар
Ми ж не кацапи?
Я думав, що це хтось притомний сказав. А тут таке...
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
Ми с Мітрохой і Хіляєм
Каму хочєш наваляєм!