Мы с международной коалицией можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шахеды", сбивая ракеты во взаимодействии. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что взаимодействие с международной коалицией по совместному сбиванию ракет и беспилотников, которыми РФ атакует Украину, может положить конец российскому террору.

"Доклад руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко. Ключевые вещи - и по усилению Службы, и по нашей работе по чрезвычайно чувствительной информации, которую получают наши украинские разведчики.

Сейчас по всем направлениям и на всех уровнях готовим максимальные результаты для государства на осень. Все необходимое содержание для "Рамштайн", военные, Офис, дипломаты - все, что нужно от Украины для партнеров, чтобы лучше понимать имеющиеся возможности, - все это обеспечим.

С другой стороны, работаем и по тем намерениям, которые имеет враг. Мы готовимся противодействовать и именно так, как будет наиболее полезно для защиты Украины, для защиты жизней наших людей.

Каждый раз на Ближнем Востоке во время преступных иранских ударов мы видим, как международная коалиция действует вместе. Я благодарю каждое государство, которое действительно помогает нам с ПВО. Я особенно благодарен Румынии за "Петриот". И мы можем достичь еще большей эффективности - мы можем вообще положить конец российскому террору, сбивая "Шехеды", сбивая ракеты во взаимодействии", - сказал Зеленский.

