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Ми з міжнародною коаліцією можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "Шахеди", збиваючи ракети у взаємодії. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з міжнародною коаліцією щодо спільного збиття ракет та безпілотників, якими РФ атакує Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.

"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники.

Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для "Рамштайну", військові, Офіс, дипломати – все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – все це забезпечимо.

З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей.

Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за "петріот". І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "шахеди", збиваючи ракети у взаємодії", - сказав Зеленський.

Читайте: Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) звернення (610)


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Топ коментарі
+11
Тре збивати асфальтом, ще можна мільярдом дерев, і смартфоном кожному пенсіонеру
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02.10.2024 20:37
+10
Це тупо вечірній коксосик???
Що за муйня??? Пдр, то поклади край!!!

Гинуть діти, вояки гинуть..
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02.10.2024 20:38
+9
Конченный ИДИОТ, ты сначала выгони ФСБешных ****** из своей ОПы и ВОРЮГ из своей долбанной ЗЕ-партии.
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02.10.2024 20:44
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І як це знищить кацапський терор в суфлері не пояснили?
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02.10.2024 20:33 Відповісти
На бога надійся, а сам не плошай. Чим раніше думав про оборону країни? Шашликами
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02.10.2024 20:35 Відповісти
Так він і зараз не думає!
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03.10.2024 07:35 Відповісти
ЗСУ збиває, ната дзюрить збивати. А ЗЄ яким тут боком, до кого він себе відносить?
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02.10.2024 20:36 Відповісти
Ты, буба, вообще можешь их хером колотить, как груши.
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02.10.2024 20:36 Відповісти
Тре збивати асфальтом, ще можна мільярдом дерев, і смартфоном кожному пенсіонеру
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02.10.2024 20:37 Відповісти
Коли будуть смартафони роздавати - мені маякніть..бо мої оба два здихпють..
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02.10.2024 20:39 Відповісти
Це тупо вечірній коксосик???
Що за муйня??? Пдр, то поклади край!!!

Гинуть діти, вояки гинуть..
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02.10.2024 20:38 Відповісти
нарід не ппроти .
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02.10.2024 21:05 Відповісти
Потужний перевод стрілок з потужного себе на потужних "союзничків"...
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02.10.2024 20:40 Відповісти
Ці казки , він вже третій рік розповідає.
Але ситуація на фронті тільки погіршується. І також погіршується ситуація з бомбардуванням цивільних в тилу.
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02.10.2024 20:40 Відповісти
Знову відосов з історичної батьківщини надивився. Минулого разу його так само штирило.
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02.10.2024 20:41 Відповісти
у владіміра, нема ніякої історичної батьківщини.
зе!поц типовий містєчковий малорос.
окацаплений еврей, що народився в україні.
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02.10.2024 20:48 Відповісти
"У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з міжнародною коаліцією щодо спільного збиття ракет та безпілотників, якими РФ атакує Україну. Джерело: "
В цьому висловленні щось відсутне, воно не закінчене та не має ніякого сенсу...
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02.10.2024 20:43 Відповісти
все існування зе!гундоса не має сенсу, але, для україни це найбільша трагедія за останні сто років.
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02.10.2024 20:50 Відповісти
Конченный ИДИОТ, ты сначала выгони ФСБешных ****** из своей ОПы и ВОРЮГ из своей долбанной ЗЕ-партии.
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02.10.2024 20:44 Відповісти
тогда придётся выгнать себя...
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02.10.2024 20:50 Відповісти
тов. Пиз-ол, в Сумах три шахеда расхерачили больницу и убили 10 человек. Утром, при я сном небе, куче пулемётов с разных сторон.. и не один не сбили. С прошедшей субботы я не верю ни одному (НИ ОДНОМУ) трепачу в сети.... было пара человек с б-м адекватными оценками... теперь их для меня нет. Возможно, Киев и сбивает все... а от Сумщины ни х... не останется, судя по всему. Может вам не нужна она? Так и вы, товарищ, на ...ер нам не нужны....
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02.10.2024 20:49 Відповісти
Так що там стосовно "плану перемоги"? Західні союзники погодились дати потрібне озброєння чи ні?
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02.10.2024 20:49 Відповісти
Пустіть в ОПі чутки, що ракети та шахеди запускають кадирівці і випускайте Татарова! А також поверніть Люсю з краденим гранатометом. Вони ж удвох Київ захистили і запобігли 100500 замахам на найвеличнішого! Шо їм ті ракети-шахеди!?!

Щовечірнє балабольство не зараховане
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02.10.2024 20:50 Відповісти
Та ти шо ? ...оце пре ...🤡 до* бо* ба ...
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02.10.2024 21:01 Відповісти
Оно, шо, дійсно таке тупе шо не розуміє шо над ним з цьіма відосами регоче більша частина країни?
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02.10.2024 21:01 Відповісти
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02.10.2024 21:11 Відповісти
На нари ішака!
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02.10.2024 21:11 Відповісти
Я вообще удивляюсь как мы с такой коалицией до Камчатки не дошли пока. Хотя так мне хотелось до Аляски. Там икра красная продаётся замороженной и без соли по 2 дол за 1кг. Правда. Тамошние её называют ,,рыбьи яйца,, !
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02.10.2024 21:12 Відповісти
вечное МЫкало под кайфом
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02.10.2024 21:15 Відповісти
Зелёное лайно протухло. Пора освежать. Мудрий нарiд выберет серо-буро-малиновое.
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02.10.2024 21:16 Відповісти
Амери позбивали ракети, які летіли на Ізраїль
Якби хотіли, то це б саме над Україною робили
Як же їм хочеться шматувати Україну на шматки?!
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02.10.2024 21:25 Відповісти
лікуйтесь вже, ви з тим зелею
вже спати лягаєте і встаєте з ним.
Чи ви про українців так сказали?
В українців немає царів
вони є тільки у кацапів
вони тільки про них і думають
точно, як ви.
я ніколи не думаю про президента, як про того,
що щось вирішує в Україні
у нас вирішує народ
А у кацапів - цар
Ми ж не кацапи?
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02.10.2024 21:42 Відповісти
Бляха.

Я думав, що це хтось притомний сказав. А тут таке...
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02.10.2024 21:26 Відповісти
Як збиття шахедів і ракет зупинить терор московії ?
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02.10.2024 21:38 Відповісти
Щось нове підвезли . Потужнодіюче
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02.10.2024 21:39 Відповісти
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.

Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
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02.10.2024 21:41 Відповісти
Схоже, командира 72-ї тому і звільнили, що наполягав на відведенні бригади ще тиждень тому
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02.10.2024 22:21 Відповісти
Ми з міжнародною коаліцією можемо взагалі покласти край російському терору

Ми с Мітрохой і Хіляєм
Каму хочєш наваляєм!
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02.10.2024 21:53 Відповісти
Галантерейник та Кардинал - це сила!!!
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02.10.2024 22:19 Відповісти
Самальоти літят, будім всєх бамбіть(с)
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02.10.2024 22:20 Відповісти
Меньше піздіти, часом буває краще для всіх....
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02.10.2024 22:28 Відповісти
А про Вуглєдар відосік? Чи ще не на часі?
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02.10.2024 22:43 Відповісти
Ми орали паровоз без труби і без коліс
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02.10.2024 23:25 Відповісти
Клоун
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03.10.2024 05:28 Відповісти
 
 