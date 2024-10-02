Ми з міжнародною коаліцією можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "Шахеди", збиваючи ракети у взаємодії. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні Володимир Зеленський заявив, що взаємодія з міжнародною коаліцією щодо спільного збиття ракет та безпілотників, якими РФ атакує Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі президента.
"Доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Ключові речі – і щодо посилення Служби, і щодо нашої роботи по надзвичайно чутливій інформації, яку здобувають наші українські розвідники.
Зараз на всіх напрямках та на всіх рівнях готуємо максимальні результати для держави на осінь. Увесь необхідний зміст для "Рамштайну", військові, Офіс, дипломати – все, що потрібно від України для партнерів, щоб краще розуміти наявні можливості, – все це забезпечимо.
З іншого боку, працюємо і щодо тих намірів, які має ворог. Ми готуємось протидіяти і саме так, як буде найбільш корисно для захисту України, для захисту життів наших людей.
Щоразу на Близькому Сході під час злочинних іранських ударів ми бачимо, як міжнародна коаліція діє разом. Я дякую кожній державі, яка дійсно допомагає нам із ППО. Я дякую особливо Румунії за "петріот". І ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо взагалі покласти край російському терору, збиваючи "шахеди", збиваючи ракети у взаємодії", - сказав Зеленський.
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Що за муйня??? Пдр, то поклади край!!!
Гинуть діти, вояки гинуть..
Але ситуація на фронті тільки погіршується. І також погіршується ситуація з бомбардуванням цивільних в тилу.
зе!поц типовий містєчковий малорос.
окацаплений еврей, що народився в україні.
В цьому висловленні щось відсутне, воно не закінчене та не має ніякого сенсу...
Щовечірнє балабольство не зараховане
Якби хотіли, то це б саме над Україною робили
Як же їм хочеться шматувати Україну на шматки?!
вже спати лягаєте і встаєте з ним.
Чи ви про українців так сказали?
В українців немає царів
вони є тільки у кацапів
вони тільки про них і думають
точно, як ви.
я ніколи не думаю про президента, як про того,
що щось вирішує в Україні
у нас вирішує народ
А у кацапів - цар
Ми ж не кацапи?
Я думав, що це хтось притомний сказав. А тут таке...
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
Ми с Мітрохой і Хіляєм
Каму хочєш наваляєм!