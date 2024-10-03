РУС
Бойцы взяли в плен восьмерых оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО

Украинские воины захватили в плен восьмерых оккупантов во время боя на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" бойцы показали в соцсетях.

"Украинские воины на одном из участков фронта Донбасского направления, пополнили "обменный фонд" российскими военнослужащими, которые, честно говоря, больше похожи на шахтеров", - говорится в комментарии к публикации.

Автор: 

армия РФ (20316) пленные (2211)
Топ комментарии
+19
Треба розстріляти з півтора тисячі за то що наших хлопців розстріляли.
03.10.2024 13:00 Ответить
+12
афроросіяни)
03.10.2024 12:52 Ответить
+11
Ну нарешті! Ось вони легендарні донецькі шахтарі, на 10-му році війни таки попались!
03.10.2024 13:13 Ответить
афроросіяни)
03.10.2024 12:52 Ответить
ШАХТАРІ І ТРАКТОРИСТИ.
03.10.2024 12:56 Ответить
руснигеры
03.10.2024 13:07 Ответить
Есть и полукровки (судя по наполовину черным мордам)
03.10.2024 14:12 Ответить
Та ні! Ці кацапи дуже багато стріляли по нашим хлопцям, тому і пики чорні від порохових газів! Даремно їх взяли в полон, хіба шо в їхньому полоні, на тому відтинку фронту, є наші бійці!
03.10.2024 14:27 Ответить
Піднялись на - гора
03.10.2024 12:54 Ответить
Треба розстріляти з півтора тисячі за то що наших хлопців розстріляли.
03.10.2024 13:00 Ответить
а обмінюватине треба, нехай наші там мучаються?
03.10.2024 13:28 Ответить
Для обміну кацапів уже більш чим достатньо. Їх не хоче кремль обмінювати. А за рахунок грошей, які відірвали від наших бідних пенсіонерів, цих нелюдей будуть утримувати в полоні, щоб пуза порозжирали. Тобі наших пенсіонерів шкода чи ворогів?
03.10.2024 16:19 Ответить
А обміняють оцих кацапів на ідіотів та ідіоток , які на десятому році війни до кацапії у гості їдуть (( Нещодавно один такий "їздун" поперся рідню у петербурзі провідувати через Донецьку область , головна проблема після повернення - багато хабарів беруть на блокпостах , і на наших , і на кацапських , решта херня з його слів , маршрутка лінію фронту проїхала як її не було у обох напрямках ..... якийсь ідіотизм відбувається , мар'янка безумна відпочиває ((
03.10.2024 19:37 Ответить
Шлях до успіху це діяти , думати, планувати як Ізраїль
03.10.2024 13:04 Ответить
шахтеры???
03.10.2024 13:05 Ответить
Ну нарешті! Ось вони легендарні донецькі шахтарі, на 10-му році війни таки попались!
03.10.2024 13:13 Ответить
обмінний фонд
03.10.2024 13:30 Ответить
то інше питання. откормлені чи ні - мінять на наших є кого.
03.10.2024 15:53 Ответить
Для обміну кацапів уже більш чим достатньо. Їх не хоче кремль обмінювати. А за рахунок грошей, які відірвали від наших бідних пенсіонерів, цих нелюдей будуть утримувати в полоні, щоб пуза порозжирали. Тобі наших пенсіонерів шкода чи ворогів?
03.10.2024 16:21 Ответить
ти там на обмінах сидиш і усе знаєш? як на них військові заробляють, шо платить апостол Дмитро?
бідні, бо дурні.
03.10.2024 18:03 Ответить
На вигляд зовсім НЕ задроти... Підуть на обмін 1 сорт.
03.10.2024 14:25 Ответить
Копчені москалі 1сорт.
03.10.2024 14:42 Ответить
Розстріляти треба цю падаль.....
03.10.2024 14:57 Ответить
песня класс в тему
03.10.2024 15:13 Ответить
Вони розстрілюють наших полонених ,а в нас дуже хочуть показати свою гуманість.
03.10.2024 15:19 Ответить
Ну я понимаю, Женева, гуманность ' мы - не они' и все такое. Но почему у этих выродков хотя бы **** в кровь не разбиты?
03.10.2024 15:32 Ответить
Дурня повнта та "женева". З кацапами вона не працює. Застосовувати Україною правила в односторонньому поряду - шлях до поразки.
03.10.2024 16:24 Ответить
Кацапи від страху почорніли
03.10.2024 16:01 Ответить
коричневьіе линии
03.10.2024 18:04 Ответить
А ви продовжуйте набирати кацапських полонених для обміну. Та поміняють всіх на всіх. А це означає, що за 1000 своїх живих відгодованих кацапів, кацапія віддасть 10 скалічених українців і 990 вбитими.
03.10.2024 18:55 Ответить
Треба показово роззріляти цю мерзоту щоб кацапня зрозуміла що і їх можуть так прикінчити, а то вони вже зовсім нахабніли від безкарності. І глибоко наплювати на всякі там конвенції.
03.10.2024 20:37 Ответить
Вони розстрілювали наших...................
03.10.2024 21:48 Ответить
Именно на Покровском напрвлении 9 украинских военнопленных были расстреляны. Почему бы этих чумазых кацапов не расстрелять? Кому они нужны?
03.10.2024 22:19 Ответить
Впевнений, що розстріляли, а частину на обмін. Наших з полону треба теж міняти.
03.10.2024 22:47 Ответить
І ось нарешті доля усміхнулась: відмиюся, від"їмся, відісплюсь,
води дадуть, невдовзі допитають, і навіть "сігарєткой затянусь".
І табори під Львом - райські кущі, полон - суцільна божа благодать,
Пізніше - обмін, ну а там "поновой подамся украинцев убивать".
03.10.2024 23:02 Ответить
Их мыть не нужно, это возвращение истиной кацапской Твари в оригинале .
04.10.2024 00:14 Ответить
 
 