Бойцы взяли в плен восьмерых оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО

Украинские воины захватили в плен восьмерых оккупантов во время боя на восточном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" бойцы показали в соцсетях.

"Украинские воины на одном из участков фронта Донбасского направления, пополнили "обменный фонд" российскими военнослужащими, которые, честно говоря, больше похожи на шахтеров", - говорится в комментарии к публикации.

