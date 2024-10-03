Бойцы взяли в плен восьмерых оккупантов на восточном направлении. ВИДЕО
Украинские воины захватили в плен восьмерых оккупантов во время боя на восточном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, свои "трофеи" бойцы показали в соцсетях.
"Украинские воины на одном из участков фронта Донбасского направления, пополнили "обменный фонд" российскими военнослужащими, которые, честно говоря, больше похожи на шахтеров", - говорится в комментарии к публикации.
