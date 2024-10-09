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Новости Видео Война
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У россиянина исчезла голова, после того как он ударил рукой украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дронов из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оператор подвел дрон к оккупанту, который лежал вдоль дороги на расстояние вытянутой руки. Россиянин, долго не раздумывая, ударил по беспилотнику рукой. Конечно, тот взорвался. Когда развеялся дым от взрыва, то стало видно неподвижное и безголовое тело оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон-камикадзе атаковал российского захватчика прямо в голый зад. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19547) уничтожение (7148) дроны (4041) 68 отдельная егерская бригада (80)


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Топ комментарии
+13
Та иому пох -- була б голова - хіба б він гасав в Украіні
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09.10.2024 11:11
+11
премію Дарвіна у студію!
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09.10.2024 11:11
+10
Ловил на живца-притворился дохлым и ждал пока хищник подойдет поближе.
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09.10.2024 11:14
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премію Дарвіна у студію!
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09.10.2024 11:11 Ответить
за збитий безпілотник ))
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09.10.2024 11:15 Ответить
А нічого було на маленьких руку піднімать!...
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09.10.2024 11:54 Ответить
Та иому пох -- була б голова - хіба б він гасав в Украіні
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09.10.2024 11:11 Ответить
і от нахєр такі у кобзона потрібні? і куди тепер його чорти понесуть?
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09.10.2024 11:14 Ответить
Ловил на живца-притворился дохлым и ждал пока хищник подойдет поближе.
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09.10.2024 11:14 Ответить
прикольний фокус))
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09.10.2024 11:16 Ответить
Годі брехні, у нього її і не було, тому він і бив рукою
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09.10.2024 11:26 Ответить
Згоден, була б голова, не приперся б в Україну!
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09.10.2024 13:44 Ответить
я вона (голова) у нього була коли він йшов в Україну, вбивати українців ???
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09.10.2024 11:34 Ответить
"а где голова?"
"а она тебе нада?" гр. Агата Кристи. Моряк
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09.10.2024 11:47 Ответить
Кацап звичайний може без голови прожити 14 днів
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09.10.2024 11:51 Ответить
Кацапи без голови живуть все своє паршиве життя 🙁
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09.10.2024 12:52 Ответить
Не жити, а существовати
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09.10.2024 13:32 Ответить
существоваті...
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09.10.2024 14:18 Ответить
музика
Thunderstruck AC/DC
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09.10.2024 12:06 Ответить
"окупанта, який лежав обабіч дороги" Обабіч - це вже після вибуху (українською "обабіч"- означає по обидва боки.)
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09.10.2024 12:23 Ответить
На кого клешню поднял, кацапсина?
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09.10.2024 12:29 Ответить
очень красиво!
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09.10.2024 12:41 Ответить
А вона в нього була?
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09.10.2024 12:44 Ответить
В смысле зникла? Він і був без голови, тот отросток на плечах що был то просто кусок кожи на куске костей
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09.10.2024 12:46 Ответить
Голова кацапа ропалася на дрібні шматочки
Позитивне відео 🙁
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09.10.2024 12:51 Ответить
На видео видно что бывший зечара.
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09.10.2024 13:00 Ответить
ах как чяста с моладу, мы тиряим голаву....
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09.10.2024 13:15 Ответить
А міг би зберегти голову для ідентифікаціїї і виплати гробових для своєї орчині. А так х..зна хто здох..
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09.10.2024 14:09 Ответить
Он думал смахну комарика , да нет цук, держи в забрало гнида...
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09.10.2024 16:54 Ответить
І москаля нема,
Немає москаля.
Немає ніуя,
Сама сира земля.
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09.10.2024 18:32 Ответить
Він "заблукав","компас "загубив і чогось "чекав."..Напрямок ,здається,взяв не той, бо тут налетіли "бджоли"....
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09.10.2024 19:56 Ответить
 
 