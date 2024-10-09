У россиянина исчезла голова, после того как он ударил рукой украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

На покровском направлении оператор дронов из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша ликвидировал оккупанта с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что оператор подвел дрон к оккупанту, который лежал вдоль дороги на расстояние вытянутой руки. Россиянин, долго не раздумывая, ударил по беспилотнику рукой. Конечно, тот взорвался. Когда развеялся дым от взрыва, то стало видно неподвижное и безголовое тело оккупанта.

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