У росіянина зникла голова, після того як він ударив рукою український дрон-камікадзе. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що оператор підвів дрон до окупанта, який лежав обабіч дороги на відстань витягнутої руки. Росіянин, довго не роздумуючи, вдарив по безпілотнику рукою. Звісно, той вибухнув. Коли розвіявся дим від вибуху, то стало видно нерухоме і безголове тіло окупанта.

армія рф (18528) знищення (8055) дрони (5337) 68 окрема єгерська бригада (85)
+13
Та иому пох -- була б голова - хіба б він гасав в Украіні
показати весь коментар
09.10.2024 11:11 Відповісти
+11
премію Дарвіна у студію!
показати весь коментар
09.10.2024 11:11 Відповісти
+10
Ловил на живца-притворился дохлым и ждал пока хищник подойдет поближе.
показати весь коментар
09.10.2024 11:14 Відповісти
премію Дарвіна у студію!
показати весь коментар
09.10.2024 11:11 Відповісти
за збитий безпілотник ))
показати весь коментар
09.10.2024 11:15 Відповісти
А нічого було на маленьких руку піднімать!...
показати весь коментар
09.10.2024 11:54 Відповісти
Та иому пох -- була б голова - хіба б він гасав в Украіні
показати весь коментар
09.10.2024 11:11 Відповісти
і от нахєр такі у кобзона потрібні? і куди тепер його чорти понесуть?
показати весь коментар
09.10.2024 11:14 Відповісти
Ловил на живца-притворился дохлым и ждал пока хищник подойдет поближе.
показати весь коментар
09.10.2024 11:14 Відповісти
прикольний фокус))
показати весь коментар
09.10.2024 11:16 Відповісти
Годі брехні, у нього її і не було, тому він і бив рукою
показати весь коментар
09.10.2024 11:26 Відповісти
Згоден, була б голова, не приперся б в Україну!
показати весь коментар
09.10.2024 13:44 Відповісти
я вона (голова) у нього була коли він йшов в Україну, вбивати українців ???
показати весь коментар
09.10.2024 11:34 Відповісти
"а где голова?"
"а она тебе нада?" гр. Агата Кристи. Моряк
показати весь коментар
09.10.2024 11:47 Відповісти
Кацап звичайний може без голови прожити 14 днів
показати весь коментар
09.10.2024 11:51 Відповісти
Кацапи без голови живуть все своє паршиве життя 🙁
показати весь коментар
09.10.2024 12:52 Відповісти
Не жити, а существовати
показати весь коментар
09.10.2024 13:32 Відповісти
существоваті...
показати весь коментар
09.10.2024 14:18 Відповісти
музика
Thunderstruck AC/DC
показати весь коментар
09.10.2024 12:06 Відповісти
"окупанта, який лежав обабіч дороги" Обабіч - це вже після вибуху (українською "обабіч"- означає по обидва боки.)
показати весь коментар
09.10.2024 12:23 Відповісти
На кого клешню поднял, кацапсина?
показати весь коментар
09.10.2024 12:29 Відповісти
очень красиво!
показати весь коментар
09.10.2024 12:41 Відповісти
А вона в нього була?
показати весь коментар
09.10.2024 12:44 Відповісти
В смысле зникла? Він і був без голови, тот отросток на плечах що был то просто кусок кожи на куске костей
показати весь коментар
09.10.2024 12:46 Відповісти
Голова кацапа ропалася на дрібні шматочки
Позитивне відео 🙁
показати весь коментар
09.10.2024 12:51 Відповісти
На видео видно что бывший зечара.
показати весь коментар
09.10.2024 13:00 Відповісти
ах как чяста с моладу, мы тиряим голаву....
показати весь коментар
09.10.2024 13:15 Відповісти
А міг би зберегти голову для ідентифікаціїї і виплати гробових для своєї орчині. А так х..зна хто здох..
показати весь коментар
09.10.2024 14:09 Відповісти
Он думал смахну комарика , да нет цук, держи в забрало гнида...
показати весь коментар
09.10.2024 16:54 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля.
Немає ніуя,
Сама сира земля.
показати весь коментар
09.10.2024 18:32 Відповісти
Він "заблукав","компас "загубив і чогось "чекав."..Напрямок ,здається,взяв не той, бо тут налетіли "бджоли"....
показати весь коментар
09.10.2024 19:56 Відповісти
 
 