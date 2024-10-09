У росіянина зникла голова, після того як він ударив рукою український дрон-камікадзе. ВIДЕО

На покровському напрямку оператор дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша ліквідував окупанта за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що оператор підвів дрон до окупанта, який лежав обабіч дороги на відстань витягнутої руки. Росіянин, довго не роздумуючи, вдарив по безпілотнику рукою. Звісно, той вибухнув. Коли розвіявся дим від вибуху, то стало видно нерухоме і безголове тіло окупанта.

