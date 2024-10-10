Пограничники ликвидировали 6 оккупантов сбросами с дронов в районе Кременной. ВИДЕО
Пограничники ликвидировали 6 и еще 5 оккупантов ранили в районе Кременной.
Видео работы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" было опубликовано в телеграм-канале ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделение РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" также уничтожило 120-мм миномет, 3 артиллерийские позиции, 7 военных грузовиков и 4 склада боекомплекта", - отмечается в сообщении ГПСУ.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий10.10.2024 20:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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