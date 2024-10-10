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Пограничники ликвидировали 6 оккупантов сбросами с дронов в районе Кременной. ВИДЕО

Пограничники ликвидировали 6 и еще 5 оккупантов ранили в районе Кременной.

Видео работы подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" было опубликовано в телеграм-канале ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделение РУБпАК "Феникс" бригады "Помста" также уничтожило 120-мм миномет, 3 артиллерийские позиции, 7 военных грузовиков и 4 склада боекомплекта", - отмечается в сообщении ГПСУ.

Смотрите также: Оккупант падает, когда убегает от дрона-камикадзе, и через мгновение получает удар от беспилотника прямо в голову. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3654) пограничники (1579)


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10.10.2024 20:44 Ответить
 
 