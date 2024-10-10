Прикордонники ліквідували 6 окупантів скидами з дронів у районі Кремінної. ВIДЕО
Прикордонники ліквідували 6 і ще 5 окупантів поранили в районі Кремінної.
Відео роботи підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" було опубліковано в телеграм-каналі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Підрозділ РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" також знищив 120-мм міномет, 3 артилерійські позиції, 7 військових вантажівок і 4 склади боєкомплекту", - зазначається в повідомленні ДПСУ.
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Владтмир Пометун
показати весь коментар10.10.2024 20:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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