13 560 15

Оккупант падает, когда убегает от дрона-камикадзе, и через мгновение получает удар от беспилотника прямо в голову. ВИДЕО

Пилоты роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали группу вражеских штурмовиков и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Российский штурмовик пытался убежать от нашего FPV-дрона, а вражеская техника шла на таран. Результат для всех захватчиков был печальный. Мы искореним вас, ваше оружие и любой след вашего существования на нашей земле", - прокомментировали видео в подразделении.

армия РФ (20384) ликвидация (3991) 68 отдельная егерская бригада (84)
+8
Від пекла не втечеш , кацапе
09.10.2024 22:39 Ответить
+7
а міг би зараз у своїй Чухломі ставити нову порцію браги у люмінієвому бідоні.
09.10.2024 23:57 Ответить
+5
Не нравицца? Тагда пшел на фуйло...
09.10.2024 23:10 Ответить
шершні таки мають рацію…
09.10.2024 22:09 Ответить
Ажопаделаешь...
09.10.2024 22:33 Ответить
Нормальній людині завжди приємно бачити як знешкоджують ворога Захисники..... й ніякого садизму, демілітарізація Рашистов.
10.10.2024 01:25 Ответить
Это зачем он раком встал?
09.10.2024 23:18 Ответить
Упав намочений.
09.10.2024 23:46 Ответить
Чудове рило в цієї істоти! Ні на граминку не спотворене інтелектом! Пляшка сивухи на столі в обідраному сараї з цим рилом, і вийде яскравий натюрморт про буденність **********)))
10.10.2024 09:08 Ответить
