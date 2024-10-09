Оккупант падает, когда убегает от дрона-камикадзе, и через мгновение получает удар от беспилотника прямо в голову. ВИДЕО

Пилоты роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали группу вражеских штурмовиков и их технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Российский штурмовик пытался убежать от нашего FPV-дрона, а вражеская техника шла на таран. Результат для всех захватчиков был печальный. Мы искореним вас, ваше оружие и любой след вашего существования на нашей земле", - прокомментировали видео в подразделении.

