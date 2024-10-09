Окупант падає, коли тікає від дрона-камікадзе, і за мить отримує удар від безпілотника прямо у голову. ВIДЕО

Пілоти роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували групу ворожих штурмовиків та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі бригади.

"Російський штурмовик намагався втекти від нашого FPV-дрона, а ворожа техніка ішла на таран. Результат для всіх загарбників був сумний. "Ми викорінимо вас, вашу зброю і будь-який слід вашого існування на нашій землі", - прокоментували відео в підрозділі.

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