Окупант падає, коли тікає від дрона-камікадзе, і за мить отримує удар від безпілотника прямо у голову. ВIДЕО
Пілоти роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували групу ворожих штурмовиків та їхню техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі бригади.
"Російський штурмовик намагався втекти від нашого FPV-дрона, а ворожа техніка ішла на таран. Результат для всіх загарбників був сумний. "Ми викорінимо вас, вашу зброю і будь-який слід вашого існування на нашій землі", - прокоментували відео в підрозділі.
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