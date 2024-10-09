УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9293 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
13 540 15

Окупант падає, коли тікає від дрона-камікадзе, і за мить отримує удар від безпілотника прямо у голову. ВIДЕО

Пілоти роти ударних безпілотників "Шершні Довбуша" 68-ої єгерської бригади імені Олекси Довбуша ліквідували групу ворожих штурмовиків та їхню техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео було опубліковане у телеграм-каналі бригади.

"Російський штурмовик намагався втекти від нашого FPV-дрона, а ворожа техніка ішла на таран. Результат для всіх загарбників був сумний. "Ми викорінимо вас, вашу зброю і будь-який слід вашого існування на нашій землі", - прокоментували відео в підрозділі.

Також дивіться: Бійці бригади НГУ "Спартан" полонили п’ятьох російських загарбників, які хотіли зайняти наші позиції. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) 68 окрема єгерська бригада (81)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Від пекла не втечеш , кацапе
показати весь коментар
09.10.2024 22:39
+7
а міг би зараз у своїй Чухломі ставити нову порцію браги у люмінієвому бідоні.
показати весь коментар
09.10.2024 23:57
+5
Не нравицца? Тагда пшел на фуйло...
показати весь коментар
09.10.2024 23:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шершні таки мають рацію…
показати весь коментар
09.10.2024 22:09 Відповісти
Ажопаделаешь...
показати весь коментар
09.10.2024 22:33 Відповісти
Від пекла не втечеш , кацапе
показати весь коментар
09.10.2024 22:39 Відповісти
Не нравицца? Тагда пшел на фуйло...
показати весь коментар
09.10.2024 23:10 Відповісти
Нормальній людині завжди приємно бачити як знешкоджують ворога Захисники..... й ніякого садизму, демілітарізація Рашистов.
показати весь коментар
10.10.2024 01:25 Відповісти
Это зачем он раком встал?
показати весь коментар
09.10.2024 23:18 Відповісти
Упав намочений.
показати весь коментар
09.10.2024 23:46 Відповісти
а міг би зараз у своїй Чухломі ставити нову порцію браги у люмінієвому бідоні.
показати весь коментар
09.10.2024 23:57 Відповісти
Чудове рило в цієї істоти! Ні на граминку не спотворене інтелектом! Пляшка сивухи на столі в обідраному сараї з цим рилом, і вийде яскравий натюрморт про буденність **********)))
показати весь коментар
10.10.2024 09:08 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2024 10:11 Відповісти
 
 