Правда о CHOSEN COMPANY: убили ли американцы российских пленных? ВИДЕО

О впечатляющем и легендарном видео этой войны, одной из самых безумных штурмовых операций в августе 2023 года, скандале в The New York Times, обвинениях в военных преступлениях. Об этом и не только рассказал каналу "Бутусов плюс" один из самых уважаемых людей на российско-украинской войне Райан О'Лири: американский ветеран войн в Афганистане и Ираке и командир добровольческого подразделения CHOSEN COMPANY в украинской пехоте.

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