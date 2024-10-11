РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12376 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 828 6

Правда о CHOSEN COMPANY: убили ли американцы российских пленных? ВИДЕО

О впечатляющем и легендарном видео этой войны, одной из самых безумных штурмовых операций в августе 2023 года, скандале в The New York Times, обвинениях в военных преступлениях. Об этом и не только рассказал каналу "Бутусов плюс" один из самых уважаемых людей на российско-украинской войне Райан О'Лири: американский ветеран войн в Афганистане и Ираке и командир добровольческого подразделения CHOSEN COMPANY в украинской пехоте.

Также смотрите: "Воха – обычный смертоносный воин". Фильм памяти главного сержанта роты 4-й бригады НГУ. ВИДЕО

Автор: 

США (27055) Бутусов Юрий (4381) добровольцы (1180)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
11.10.2024 11:17 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 11:20 Ответить
Вбивали чи не вбивали американці російських полонених, достеменно невідомо.
Зате абсолютно точно відомо, що русня вбила сотні наших полонених.
І що? І нічого. Русня погана, має право. А от американці - тіпа хороші. От з них і запитаємо. За всією суворістю закону.
Виходить, що коли ти поганий, закон проти тебе безсилий, а от коли хороший, він тебе неодмінно покарає.
Висновок: краще бути поганим.
Отже, все, що робить русня (війна, заборонена зброя, втручання в чужу політику) - абсолютно правильна поведінка, так і треба діяти, якщо хочеш перемагати.
Залишилось лише розправитись з Україною, аби довести цю тезу до решти світу.
показать весь комментарий
11.10.2024 12:24 Ответить
Ось на кому тримається фронт. Ане не на умовно придатних, як п#здів Стефанчук!...
показать весь комментарий
11.10.2024 13:25 Ответить
Та пох, мочили вони "руссо турісто" чи ні. Рсня наших вбиває не задумуючись і навіть червоних хрест не має до них ніяких питань. А тут заворушились, знайшли винних.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:50 Ответить
Гарячі новини цікавіші ніж прозаїчна правда.
показать весь комментарий
11.10.2024 18:37 Ответить
 
 