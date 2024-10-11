Правда о CHOSEN COMPANY: убили ли американцы российских пленных? ВИДЕО
О впечатляющем и легендарном видео этой войны, одной из самых безумных штурмовых операций в августе 2023 года, скандале в The New York Times, обвинениях в военных преступлениях. Об этом и не только рассказал каналу "Бутусов плюс" один из самых уважаемых людей на российско-украинской войне Райан О'Лири: американский ветеран войн в Афганистане и Ираке и командир добровольческого подразделения CHOSEN COMPANY в украинской пехоте.
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Зате абсолютно точно відомо, що русня вбила сотні наших полонених.
І що? І нічого. Русня погана, має право. А от американці - тіпа хороші. От з них і запитаємо. За всією суворістю закону.
Виходить, що коли ти поганий, закон проти тебе безсилий, а от коли хороший, він тебе неодмінно покарає.
Висновок: краще бути поганим.
Отже, все, що робить русня (війна, заборонена зброя, втручання в чужу політику) - абсолютно правильна поведінка, так і треба діяти, якщо хочеш перемагати.
Залишилось лише розправитись з Україною, аби довести цю тезу до решти світу.