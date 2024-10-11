Правда про CHOSEN COMPANY: чи вбили американці російських полонених? ВIДЕО

Про вражаюче та легендарне відео цієї війни, одну з найбожевільніших штурмових операцій у серпні 2023 році, скандал у The New York Times, звинувачення у воєнних злочинах. Про це і не тільки розповів каналу "Бутусов плюс" один із найповажніших людей на російсько-українській війні Раян О'Лірі: американський ветеран війн в Афганістані та Іраку і командир добровольчого підрозділу CHOSEN COMPANY в українській піхоті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Воха - звичайний смертоносний воїн". Фільм пам’яті головного сержанта роти 4-ої бригади НГУ. ВIДЕО