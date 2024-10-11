Правда про CHOSEN COMPANY: чи вбили американці російських полонених? ВIДЕО
Про вражаюче та легендарне відео цієї війни, одну з найбожевільніших штурмових операцій у серпні 2023 році, скандал у The New York Times, звинувачення у воєнних злочинах. Про це і не тільки розповів каналу "Бутусов плюс" один із найповажніших людей на російсько-українській війні Раян О'Лірі: американський ветеран війн в Афганістані та Іраку і командир добровольчого підрозділу CHOSEN COMPANY в українській піхоті.
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Зате абсолютно точно відомо, що русня вбила сотні наших полонених.
І що? І нічого. Русня погана, має право. А от американці - тіпа хороші. От з них і запитаємо. За всією суворістю закону.
Виходить, що коли ти поганий, закон проти тебе безсилий, а от коли хороший, він тебе неодмінно покарає.
Висновок: краще бути поганим.
Отже, все, що робить русня (війна, заборонена зброя, втручання в чужу політику) - абсолютно правильна поведінка, так і треба діяти, якщо хочеш перемагати.
Залишилось лише розправитись з Україною, аби довести цю тезу до решти світу.