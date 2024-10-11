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Новини Відео Війна
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Правда про CHOSEN COMPANY: чи вбили американці російських полонених? ВIДЕО

Про вражаюче та легендарне відео цієї війни, одну з найбожевільніших штурмових операцій у серпні 2023 році, скандал у The New York Times, звинувачення у воєнних злочинах. Про це і не тільки розповів каналу "Бутусов плюс" один із найповажніших людей на російсько-українській війні Раян О'Лірі: американський ветеран війн в Афганістані та Іраку і командир добровольчого підрозділу  CHOSEN COMPANY в українській піхоті.

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Автор: 

США (23303) Бутусов Юрій (3613) добровольці (932)


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11.10.2024 11:17 Відповісти
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11.10.2024 11:20 Відповісти
Вбивали чи не вбивали американці російських полонених, достеменно невідомо.
Зате абсолютно точно відомо, що русня вбила сотні наших полонених.
І що? І нічого. Русня погана, має право. А от американці - тіпа хороші. От з них і запитаємо. За всією суворістю закону.
Виходить, що коли ти поганий, закон проти тебе безсилий, а от коли хороший, він тебе неодмінно покарає.
Висновок: краще бути поганим.
Отже, все, що робить русня (війна, заборонена зброя, втручання в чужу політику) - абсолютно правильна поведінка, так і треба діяти, якщо хочеш перемагати.
Залишилось лише розправитись з Україною, аби довести цю тезу до решти світу.
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11.10.2024 12:24 Відповісти
Ось на кому тримається фронт. Ане не на умовно придатних, як п#здів Стефанчук!...
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11.10.2024 13:25 Відповісти
Та пох, мочили вони "руссо турісто" чи ні. Рсня наших вбиває не задумуючись і навіть червоних хрест не має до них ніяких питань. А тут заворушились, знайшли винних.
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11.10.2024 16:50 Відповісти
Гарячі новини цікавіші ніж прозаїчна правда.
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11.10.2024 18:37 Відповісти
 
 