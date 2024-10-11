Оккупант высоко вращается в воздухе, широко расставив руки и ноги, после удачной попытки самоубийства на поле боя

Оператор дрона из 79-й ОДШБр снял успешную попытку раненого оккупанта покончить с собой на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин подложил под себя гранату и в момент взрыва высоко взлетел вверх, широко расставив руки и ноги, и быстро крутясь в воздухе.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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