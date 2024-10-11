РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12376 посетителей онлайн
Новости Видео Война
16 166 44

Оккупант высоко вращается в воздухе, широко расставив руки и ноги, после удачной попытки самоубийства на поле боя

Оператор дрона из 79-й ОДШБр снял успешную попытку раненого оккупанта покончить с собой на поле боя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиянин подложил под себя гранату и в момент взрыва высоко взлетел вверх, широко расставив руки и ноги, и быстро крутясь в воздухе.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Оккупант добивает двух приспешников, которые пытались покончить с собой. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) самоубийство (1011) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Двоинии тулуп?
показать весь комментарий
11.10.2024 13:23
+16
Ото теперь пускай его мамаша-орчиха приезжает и сама собирает куски мяса разбросанные по всему полю. А то они привыкли что им привезут все в коробке завязанное бантиком да еще ключи от белой лады в руки дадут
показать весь комментарий
11.10.2024 13:24
+15
Санітарная патєря.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Санітарная патєря.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:21 Ответить
антисанітарна.....
показать весь комментарий
11.10.2024 13:51 Ответить
З дитинства мріяв стати пілотом - збулось
показать весь комментарий
11.10.2024 15:27 Ответить
Пілот має літальний апарат, а у цього проглядаються професійні якості випускника Сысранскава циркавова училища. Він завжди мріяв працювати в підтанцьовці у Кабзона. Мрія збулася.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:52 Ответить
Двоинии тулуп?
показать весь комментарий
11.10.2024 13:23 Ответить
Ніт. За артистизм двійка.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:50 Ответить
Труп в квадраті?
показать весь комментарий
11.10.2024 13:52 Ответить
подвійний тулуб, але без "группіровки" - тому "незачет"....
показать весь комментарий
11.10.2024 13:52 Ответить
5.9 5.9 6.0 5.9
показать весь комментарий
11.10.2024 15:06 Ответить
Сальто мортале
показать весь комментарий
11.10.2024 17:02 Ответить
Тройной *******.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:45 Ответить
Зʼїв щось не те. Он як попердоліло.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:23 Ответить
Ото теперь пускай его мамаша-орчиха приезжает и сама собирает куски мяса разбросанные по всему полю. А то они привыкли что им привезут все в коробке завязанное бантиком да еще ключи от белой лады в руки дадут
показать весь комментарий
11.10.2024 13:24 Ответить
на пєльмєні їм якраз ТО
показать весь комментарий
11.10.2024 13:53 Ответить
Мамаша еще нарожает, у руZZких это национальный спорт такой.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:46 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 13:27 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 13:27 Ответить
собакам и пережевывать не надо
показать весь комментарий
11.10.2024 13:29 Ответить
пАтерь нет
показать весь комментарий
11.10.2024 13:29 Ответить
и свежевать не нужно
показать весь комментарий
11.10.2024 13:30 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 13:30 Ответить
це кіздєц...яєшня
показать весь комментарий
11.10.2024 13:35 Ответить
и промежность - навпiл
показать весь комментарий
12.10.2024 11:43 Ответить
розвеселило...
показать весь комментарий
11.10.2024 15:11 Ответить
Та то москаль просто так пернув.
Мистецький перформенс.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:37 Ответить
Навіщо було їхати в таку даль, що би перетворити себе на м'ясний фарш? Невже не можна було себе підірвати на рідному рассєйському мухосранську?
показать весь комментарий
11.10.2024 13:38 Ответить
Он все жіття веріл что он особенній і єму всегда везет...
"зас*ані" касапською пропагандою мізки стають чисті лише коли розлітаються по полю.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:14 Ответить
Мабуть щоб білу ладу родичі купили. Але ж не вийшло. За самогубство отримає прутня.
показать весь комментарий
11.10.2024 17:26 Ответить
Мог бы просто дома отрубить палец топором как завещал самородок Шукшин, и спокойно бухал бы ещё лет 30.
показать весь комментарий
11.10.2024 13:40 Ответить
Фарш орка, третий сорт.....
показать весь комментарий
11.10.2024 14:01 Ответить
На землі був окупант, а в повітря злетіла ганчірка. Старік хаттабіч ,іді на пєнсію.
показать весь комментарий
11.10.2024 14:22 Ответить
Цікаво а самогубство в рашці що і чи дають білу ладу калину чи кільо пельменів ?
показать весь комментарий
11.10.2024 14:25 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2024 14:42 Ответить
Якраз 690 000 наближається
показать весь комментарий
11.10.2024 14:59 Ответить
губернатор белгородщини гладков обіцяє 3 мільйона - а бажаючих как кот наплакав
показать весь комментарий
11.10.2024 15:17 Ответить
Умом дебилов не понять... Вот для этого рашист ехал в Украину воевать? Нажрался бы у себя дома бояры и спокойно замерз в сугробе.
показать весь комментарий
11.10.2024 15:06 Ответить
Денег он хотел. Но что-то пошло не так 💀😀
показать весь комментарий
11.10.2024 19:56 Ответить
Файно перегрупувався на вигідніші позиції
показать весь комментарий
11.10.2024 15:19 Ответить
пельша-"рукі мєльніци" надивився і таки угадав мелодію з першої ноти )))
показать весь комментарий
11.10.2024 16:02 Ответить
Это какая-то противотанковая граната?
показать весь комментарий
11.10.2024 19:54 Ответить
Кацапы, если вы таким сложным способом решили сделать украинский чернозем еще плодороднее, есть рацпредложение: подрывайтесь еще в своей рязани и скармливайтесь свиньям, и уже результат закапывайте в нашем черноземе - так будет эффективнее.
показать весь комментарий
12.10.2024 00:50 Ответить
Да ну наф... русише швайне лайна у нас и так хватает.
показать весь комментарий
12.10.2024 11:40 Ответить
Противотанковая?
показать весь комментарий
12.10.2024 10:03 Ответить
Чьота на ностальгию пробило, мол, первым делом, первым делом - самальоты... Ну, а девушки потом...
показать весь комментарий
12.10.2024 11:39 Ответить
 
 