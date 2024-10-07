Оккупант добивает двух приспешников, которые пытались покончить с собой. ВИДЕО
Россиянин дострелил двух своих приспешников, которые пытались совершить самоубийство в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент снял украинский беспилотник. На записи видно, как два оккупанта почти синхронно взрывают гранаты, но после взрывов еще подают признаки жизни. Через мгновение в кадре появляется третий россиянин, который автоматными очередями довершает начатое.
Топ комментарии
+25 Gary Grant
показать весь комментарий07.10.2024 11:35 Ответить Ссылка
+18 Тягнирядно Александр
показать весь комментарий07.10.2024 11:38 Ответить Ссылка
+18 polini orop
показать весь комментарий07.10.2024 11:43 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это не культ смерти а дикий ужас перед украинцами и лютый стыд перед украинцами и боязнь смотреть им в глаза. Они чпокаются из страха и стыда. Тут побеждать некого, это ссыкливое быдло боящееся что в плену их будут живьем шкуру снимать станут.
кацапы, дебилы-людоеды, можете повторять, как деды на палочке, хоть "до бесконечности", пока все не повыздыхаете, идиоты конченые, безропотные холопы сцаря-обмылка..
так як потрібно підірвати кремлівського урода і життя на росіі і у всьому світі покращиться 😡