Оккупант добивает двух приспешников, которые пытались покончить с собой. ВИДЕО

Россиянин дострелил двух своих приспешников, которые пытались совершить самоубийство в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент снял украинский беспилотник. На записи видно, как два оккупанта почти синхронно взрывают гранаты, но после взрывов еще подают признаки жизни. Через мгновение в кадре появляется третий россиянин, который автоматными очередями довершает начатое.

