Оккупант добивает двух приспешников, которые пытались покончить с собой. ВИДЕО

Россиянин дострелил двух своих приспешников, которые пытались совершить самоубийство в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, этот момент снял украинский беспилотник. На записи видно, как два оккупанта почти синхронно взрывают гранаты, но после взрывов еще подают признаки жизни. Через мгновение в кадре появляется третий россиянин, который автоматными очередями довершает начатое.

+25
А себе?
07.10.2024 11:35 Ответить
+18
"Добєй, братішка..." Стріляє. І чує у відповідь: "Спасібо, браток..."
07.10.2024 11:38 Ответить
+18
Якеж це сміття ! Як ми жили з ними 350 років , цеж звірі причому з пекла безсенсовні
07.10.2024 11:43 Ответить
А себе?
07.10.2024 11:35 Ответить
У россиян реально культ смерти. Ох и не просто будет их остановить! Ох и не просто.
07.10.2024 11:38 Ответить


Это не культ смерти а дикий ужас перед украинцами и лютый стыд перед украинцами и боязнь смотреть им в глаза. Они чпокаются из страха и стыда. Тут побеждать некого, это ссыкливое быдло боящееся что в плену их будут живьем шкуру снимать станут.
07.10.2024 13:01 Ответить
Стыд? Сомневаюсь.
07.10.2024 13:03 Ответить
Пішли на війну, бо на росії культ бідності, а вчинили суїцид від поранень, травматичного шоку, і культу безвиході. Не розумію, навіщо російськомовні українці демонізують представників тупикової гілки еволюції на росії. Тому що у вас з ними рідна мова однакова?
07.10.2024 13:09 Ответить
Не бачу звьязку. При чому тут мова?
07.10.2024 13:13 Ответить
Якби у лаптів був культ смерті, то вони б на Америку, чи на НАТО напали. А вони завжди на сусідів вдесятьох на одного нападають. Це не культ смерті. Це Манька в брудних трущобах наказала Ваньке "іді ,там мілліон дают, авось проканаєт, я тєбе баранкі в котомку собрала". Але замість джекпота у Ванькі кишки на сирій землі, він репетує на весь степ, і підриває себе, щоб припинити страждання. Ось і вся історія Іванушки-дурачка і його самурайського культу смерті по- російськи.
07.10.2024 13:35 Ответить
Питання страшне, але чі роблять так наші бійци, коли отримують важки поранення?
07.10.2024 13:38 Ответить
В агонії так всі роблять, і не одну тисячу років. Не розумію у чому сенсація, і твій трепет саме перед росіянами.
07.10.2024 13:50 Ответить
Ну при чем тут трепет? Вот лишь бы какую гадость сказать.
07.10.2024 14:51 Ответить
так они жмурятся вместо того чтобы воевать
07.10.2024 15:00 Ответить
"Добєй, братішка..." Стріляє. І чує у відповідь: "Спасібо, браток..."
07.10.2024 11:38 Ответить
"Спасіба браток!" Дружина на побачення з узбеком тепер поїде на білій! Ладі.
07.10.2024 11:52 Ответить
Не поїде ,кількість самогубств більше плану випуску ТАЗів
07.10.2024 11:57 Ответить
" Аа-ааа, куда в яйцо !?"
07.10.2024 13:56 Ответить
це такмєд прийшов.
07.10.2024 11:40 Ответить
Знав, що гранати "несвіжі" ..... Тому прийшов довести справу до кінця...
07.10.2024 12:33 Ответить
у штатного такмєда така робота, і він давно звик до того, що недосвічені бійці, які позавчора прийшли з "гражданки" не знають, що притиснута до броніка граната не биваю одразу.
07.10.2024 12:49 Ответить
Якеж це сміття ! Як ми жили з ними 350 років , цеж звірі причому з пекла безсенсовні
07.10.2024 11:43 Ответить
Звірі хоча би інстинкт самозбереження мають...
07.10.2024 14:41 Ответить
"добивати" пострілами в пузо - це прям нове дно... Замість того, щоб "братушек" позбавити страждань, він хоче, щоб перед смертю вони страждали ще більше. Гуманізм по-кацапські в усій красі.
07.10.2024 11:48 Ответить
А ему ломы было на грудной клетке расстегнуть жилет. Если валить снизу - вверх, через пузо, будет нормуль.
07.10.2024 15:08 Ответить
За відео які викладаються можна судити наскільки велика різниця в озброєнні. Всі говорять про нестачу *********** і людей. Але кацапи ще б'ють з усіх видів зброї які можна уявити. Багато стріляють ракетами по особовому складу.
07.10.2024 12:08 Ответить
ліза-дохтур?
07.10.2024 12:14 Ответить
Пішла "груповуха"...
07.10.2024 12:29 Ответить
Срамота!!! Це лише ЧЖЧ!
07.10.2024 13:03 Ответить
Цікаво - а це у них вже такий "алгоритм" відпрацьований? Мабуть і нструктажі для "такмедів" та молодшого комскладу проводять?
07.10.2024 13:08 Ответить
узкие свАих не брасают...
кацапы, дебилы-людоеды, можете повторять, как деды на палочке, хоть "до бесконечности", пока все не повыздыхаете, идиоты конченые, безропотные холопы сцаря-обмылка..
07.10.2024 12:41 Ответить
Очень реалистичная реконструкция, все по заветам дедов.
07.10.2024 14:55 Ответить
Кацапи ідіоти ,
так як потрібно підірвати кремлівського урода і життя на росіі і у всьому світі покращиться 😡
07.10.2024 13:11 Ответить
дохнуть, як щурі, але захоплюють наші землі...
07.10.2024 13:21 Ответить
Ну вот же! Умеют, когда захотят. Почему не делать это прямо дома? Зачем переться в Украину, уставать перед тем, как сдохнуть от руки товарища орка? И сам себя не застрелил - это недоработка оркомандования.
07.10.2024 14:53 Ответить
третий кацапа - просто заясь (шоколадный, типо у пьяного негра).
07.10.2024 15:03 Ответить
он шьоколядный заесь, он - ласкавый мерзавесь...
07.10.2024 15:05 Ответить
Нужно папе римкому ето видео отправить. Где показано рузкую культуру которую он так любит. Пускай посомтрит как Дантес лечит Пушкина и Лермонтова свинцовой микстурой
07.10.2024 15:25 Ответить
в школе крутили фильм " зори здесь тихие", про войну. там был эпизод, где красноармейцы шокированы, что типа фашисты добивают своих раненных. "они звери, они не люди, ужас!!!" одну роль играет нынешняя депутатка госдуры фамилия -драпеко. интересно мнение этой мрази.
07.10.2024 15:40 Ответить
Який жах. Шо ж це за істоти? Може це якісь, пардон, чурки, в них по релігії після смерті всі в рай попадають з бухлом і тьолками
07.10.2024 15:49 Ответить
який добрий хлопчик
07.10.2024 17:45 Ответить
треба було ще раз по одній гранаті дати.
07.10.2024 21:32 Ответить
 
 