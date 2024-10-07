Окупант добиває двох поплічників, які намагалися укоротити собі віку. ВIДЕО
Росіянин дострелив двох своїх поплічників, які намагалися скоїти самогубство у окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмував український безпілотник. На записі видно, як два окупанти майже синхронно підривають гранати, але після вибухів ще подають ознаки життя. За мить у кадрі з'являється третій росіянин, який автоматними чергами довершує розпочате.
Это не культ смерти а дикий ужас перед украинцами и лютый стыд перед украинцами и боязнь смотреть им в глаза. Они чпокаются из страха и стыда. Тут побеждать некого, это ссыкливое быдло боящееся что в плену их будут живьем шкуру снимать станут.
кацапы, дебилы-людоеды, можете повторять, как деды на палочке, хоть "до бесконечности", пока все не повыздыхаете, идиоты конченые, безропотные холопы сцаря-обмылка..
так як потрібно підірвати кремлівського урода і життя на росіі і у всьому світі покращиться 😡