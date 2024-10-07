Окупант добиває двох поплічників, які намагалися укоротити собі віку. ВIДЕО

Росіянин дострелив двох своїх поплічників, які намагалися скоїти самогубство у окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цей момент зафільмував український безпілотник. На записі видно, як два окупанти майже синхронно підривають гранати, але після вибухів ще подають ознаки життя. За мить у кадрі з'являється третій росіянин, який автоматними чергами довершує розпочате.

