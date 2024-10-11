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Окупант високо обертається у повітрі, широко розставивши руки і ноги, після вдалої спроби самогубства на полі бою. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із 79-ї ОДШБр зафільмував успішну спробу пораненого окупанта укоротити собі віку на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин підклав під себе гранату і в момент вибуху високо злетів угору, широко розставивши руки та ноги, і швидко крутячись у повітрі.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант добиває двох поплічників, які намагалися укоротити собі віку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17729) самогубство (645) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+20
Двоинии тулуп?
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11.10.2024 13:23
+16
Ото теперь пускай его мамаша-орчиха приезжает и сама собирает куски мяса разбросанные по всему полю. А то они привыкли что им привезут все в коробке завязанное бантиком да еще ключи от белой лады в руки дадут
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11.10.2024 13:24
+15
Санітарная патєря.
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11.10.2024 13:21
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Санітарная патєря.
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11.10.2024 13:21 Відповісти
антисанітарна.....
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11.10.2024 13:51 Відповісти
З дитинства мріяв стати пілотом - збулось
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11.10.2024 15:27 Відповісти
Пілот має літальний апарат, а у цього проглядаються професійні якості випускника Сысранскава циркавова училища. Він завжди мріяв працювати в підтанцьовці у Кабзона. Мрія збулася.
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11.10.2024 16:52 Відповісти
Двоинии тулуп?
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11.10.2024 13:23 Відповісти
Ніт. За артистизм двійка.
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11.10.2024 13:50 Відповісти
Труп в квадраті?
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11.10.2024 13:52 Відповісти
подвійний тулуб, але без "группіровки" - тому "незачет"....
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11.10.2024 13:52 Відповісти
5.9 5.9 6.0 5.9
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11.10.2024 15:06 Відповісти
Сальто мортале
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11.10.2024 17:02 Відповісти
Тройной *******.
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12.10.2024 00:45 Відповісти
Зʼїв щось не те. Он як попердоліло.
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11.10.2024 13:23 Відповісти
Ото теперь пускай его мамаша-орчиха приезжает и сама собирает куски мяса разбросанные по всему полю. А то они привыкли что им привезут все в коробке завязанное бантиком да еще ключи от белой лады в руки дадут
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11.10.2024 13:24 Відповісти
на пєльмєні їм якраз ТО
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11.10.2024 13:53 Відповісти
Мамаша еще нарожает, у руZZких это национальный спорт такой.
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12.10.2024 00:46 Відповісти
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11.10.2024 13:27 Відповісти
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11.10.2024 13:27 Відповісти
собакам и пережевывать не надо
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11.10.2024 13:29 Відповісти
пАтерь нет
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11.10.2024 13:29 Відповісти
и свежевать не нужно
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11.10.2024 13:30 Відповісти
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11.10.2024 13:30 Відповісти
це кіздєц...яєшня
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11.10.2024 13:35 Відповісти
и промежность - навпiл
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12.10.2024 11:43 Відповісти
розвеселило...
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11.10.2024 15:11 Відповісти
Та то москаль просто так пернув.
Мистецький перформенс.
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11.10.2024 13:37 Відповісти
Навіщо було їхати в таку даль, що би перетворити себе на м'ясний фарш? Невже не можна було себе підірвати на рідному рассєйському мухосранську?
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11.10.2024 13:38 Відповісти
Он все жіття веріл что он особенній і єму всегда везет...
"зас*ані" касапською пропагандою мізки стають чисті лише коли розлітаються по полю.
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11.10.2024 15:14 Відповісти
Мабуть щоб білу ладу родичі купили. Але ж не вийшло. За самогубство отримає прутня.
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11.10.2024 17:26 Відповісти
Мог бы просто дома отрубить палец топором как завещал самородок Шукшин, и спокойно бухал бы ещё лет 30.
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11.10.2024 13:40 Відповісти
Фарш орка, третий сорт.....
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11.10.2024 14:01 Відповісти
На землі був окупант, а в повітря злетіла ганчірка. Старік хаттабіч ,іді на пєнсію.
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11.10.2024 14:22 Відповісти
Цікаво а самогубство в рашці що і чи дають білу ладу калину чи кільо пельменів ?
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11.10.2024 14:25 Відповісти
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11.10.2024 14:42 Відповісти
Якраз 690 000 наближається
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11.10.2024 14:59 Відповісти
губернатор белгородщини гладков обіцяє 3 мільйона - а бажаючих как кот наплакав
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11.10.2024 15:17 Відповісти
Умом дебилов не понять... Вот для этого рашист ехал в Украину воевать? Нажрался бы у себя дома бояры и спокойно замерз в сугробе.
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11.10.2024 15:06 Відповісти
Денег он хотел. Но что-то пошло не так 💀😀
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11.10.2024 19:56 Відповісти
Файно перегрупувався на вигідніші позиції
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11.10.2024 15:19 Відповісти
пельша-"рукі мєльніци" надивився і таки угадав мелодію з першої ноти )))
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11.10.2024 16:02 Відповісти
Это какая-то противотанковая граната?
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11.10.2024 19:54 Відповісти
Кацапы, если вы таким сложным способом решили сделать украинский чернозем еще плодороднее, есть рацпредложение: подрывайтесь еще в своей рязани и скармливайтесь свиньям, и уже результат закапывайте в нашем черноземе - так будет эффективнее.
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12.10.2024 00:50 Відповісти
Да ну наф... русише швайне лайна у нас и так хватает.
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12.10.2024 11:40 Відповісти
Противотанковая?
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12.10.2024 10:03 Відповісти
Чьота на ностальгию пробило, мол, первым делом, первым делом - самальоты... Ну, а девушки потом...
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12.10.2024 11:39 Відповісти
 
 