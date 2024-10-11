Окупант високо обертається у повітрі, широко розставивши руки і ноги, після вдалої спроби самогубства на полі бою. ВIДЕО 18+

Оператор дрона із 79-ї ОДШБр зафільмував успішну спробу пораненого окупанта укоротити собі віку на полі бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіянин підклав під себе гранату і в момент вибуху високо злетів угору, широко розставивши руки та ноги, і швидко крутячись у повітрі.

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