Таврические десантники отбили массированную российскую атаку и сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. ВИДЕО
25 бронемашин с пехотой при поддержке 5 танков выехали на штурм позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которая держит оборону на Кураховском направлении.
Достичь внезапности оккупантам не удалось - колонны вовремя были обнаружены аэроразведкой. Оккупанты еще далеко на подступах столкнулись с огнем артиллерии и ударами дронов-камикадзе.
Успешно вступили в бой противотанкисты, надежно сработали минные заграждения.
Десантники, отражая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк был подбит. 33 оккупанта в ходе этого боя были ликвидированы. Еще столько же россиян получили ранения, сообщает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+20 Ватник Дзедываевалов
показать весь комментарий13.10.2024 17:33 Ссылка
+18 GICKO_ BANAN
показать весь комментарий13.10.2024 17:44 Ссылка
+8 Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий13.10.2024 17:58 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
розумнийузкий, хороший уже