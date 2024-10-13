Таврические десантники отбили массированную российскую атаку и сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. ВИДЕО

25 бронемашин с пехотой при поддержке 5 танков выехали на штурм позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которая держит оборону на Кураховском направлении.

Достичь внезапности оккупантам не удалось - колонны вовремя были обнаружены аэроразведкой. Оккупанты еще далеко на подступах столкнулись с огнем артиллерии и ударами дронов-камикадзе.

Успешно вступили в бой противотанкисты, надежно сработали минные заграждения.

Десантники, отражая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк был подбит. 33 оккупанта в ходе этого боя были ликвидированы. Еще столько же россиян получили ранения, сообщает Цензор.НЕТ.

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