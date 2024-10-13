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Таврические десантники отбили массированную российскую атаку и сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. ВИДЕО

25 бронемашин с пехотой при поддержке 5 танков выехали на штурм позиций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, которая держит оборону на Кураховском направлении.

Достичь внезапности оккупантам не удалось - колонны вовремя были обнаружены аэроразведкой. Оккупанты еще далеко на подступах столкнулись с огнем артиллерии и ударами дронов-камикадзе.

Успешно вступили в бой противотанкисты, надежно сработали минные заграждения.

Десантники, отражая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк был подбит. 33 оккупанта в ходе этого боя были ликвидированы. Еще столько же россиян получили ранения, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 79 ОДШБр уничтожили 2 российских танка и 6 бронемашин с российской пехотой на Кураховском направлении. ВИДЕО

Автор: 

штурм (534) уничтожение (7171) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (198)


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Топ комментарии
+20
Рекомендовано для перегляду вагітним жінкам, дітям, та особам з несітійкою психікою..
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13.10.2024 17:33
+18
Спасибі козакам,що тримають кацапську навалу , низький уклін! Слава ЗСУ!
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13.10.2024 17:44
+8
Блін! Нафіга заблюрили самий смак?
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13.10.2024 17:58
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Рекомендовано для перегляду вагітним жінкам, дітям, та особам з несітійкою психікою..
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13.10.2024 17:33 Ответить
Спасибі козакам,що тримають кацапську навалу , низький уклін! Слава ЗСУ!
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13.10.2024 17:44 Ответить
Блін! Нафіга заблюрили самий смак?
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13.10.2024 17:58 Ответить
Смерть загострює косу невстига за ЗСУ
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13.10.2024 17:59 Ответить
79- ка - як завжди - болюче, нещадно, смертельно. Ніяких компромісів - смерть рашистам, багато.
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13.10.2024 18:23 Ответить
Наприкінці кідар молодець каску від голови відкинув щоб від вибуху гранати вона йому по пустій голові не *******.
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13.10.2024 18:56 Ответить
....розумний узкий, хороший уже
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13.10.2024 22:00 Ответить
Тисяча лайків!
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13.10.2024 21:24 Ответить
Они сражались за смородину!
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14.10.2024 13:09 Ответить
79 то любов.
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14.10.2024 14:30 Ответить
 
 