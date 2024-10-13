Таврійські десантники відбили масовану російську атаку та спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. ВIДЕО

25 бронемашин з піхотою за підтримки 5 танків виїхали на штурм позицій 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку.

Досягнути раптовості окупантам не вдалось — колони вчасно були виявлені аеророзвідкою. Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе.

Успішно вступили в бій протитанкісти, надійно спрацювали мінні загородження.

Десантники, відбиваючи атаку, спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще один танк був підбитий. 33 окупанти у ході цього бою були ліквідовані. Ще стільки ж росіян зазнали поранень, повідомляє Цензор.НЕТ.

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