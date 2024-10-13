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Таврійські десантники відбили масовану російську атаку та спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. ВIДЕО

25 бронемашин з піхотою за підтримки 5 танків виїхали на штурм позицій 79-ої окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що тримає оборону на Курахівському напрямку.

Досягнути раптовості окупантам не вдалось — колони вчасно були виявлені аеророзвідкою. Окупанти ще далеко на підступах зіткнулись з вогнем артилерії та ударами дронів-камікадзе.

Успішно вступили в бій протитанкісти, надійно спрацювали мінні загородження.

Десантники, відбиваючи атаку, спалили 7 бронемашин з піхотою та 1 танк. Ще один танк був підбитий. 33 окупанти у ході цього бою були ліквідовані. Ще стільки ж росіян зазнали поранень, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 71 ОЄБр атакували ворожий "Урал" та "буханку", а також ліквідували російську піхоту. ВIДЕО

Автор: 

штурм (244) знищення (7477) 79 окрема десантно-штурмова бригада (202)


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Топ коментарі
+20
Рекомендовано для перегляду вагітним жінкам, дітям, та особам з несітійкою психікою..
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13.10.2024 17:33
+18
Спасибі козакам,що тримають кацапську навалу , низький уклін! Слава ЗСУ!
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13.10.2024 17:44
+8
Блін! Нафіга заблюрили самий смак?
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13.10.2024 17:58
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Рекомендовано для перегляду вагітним жінкам, дітям, та особам з несітійкою психікою..
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13.10.2024 17:33 Відповісти
Спасибі козакам,що тримають кацапську навалу , низький уклін! Слава ЗСУ!
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13.10.2024 17:44 Відповісти
Блін! Нафіга заблюрили самий смак?
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13.10.2024 17:58 Відповісти
Смерть загострює косу невстига за ЗСУ
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13.10.2024 17:59 Відповісти
79- ка - як завжди - болюче, нещадно, смертельно. Ніяких компромісів - смерть рашистам, багато.
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13.10.2024 18:23 Відповісти
Наприкінці кідар молодець каску від голови відкинув щоб від вибуху гранати вона йому по пустій голові не *******.
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13.10.2024 18:56 Відповісти
....розумний узкий, хороший уже
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13.10.2024 22:00 Відповісти
Тисяча лайків!
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13.10.2024 21:24 Відповісти
Они сражались за смородину!
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14.10.2024 13:09 Відповісти
79 то любов.
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14.10.2024 14:30 Відповісти
 
 