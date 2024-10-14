Фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето назвал войну "проблемой" и мечтает о концертах в РФ: Ему ответили в МИД. ВИДЕО

Фронтмен группы 30 Seconds To Mars, актер Джаред Лето во время выступления в Сербии назвал войну РФ против Украины "этой проблемой" и выразил желание выступить с концертами в Москве и Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много русской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - сказал он на концерте.

В МИД Украины отметили, что "ощущение российской энергии" является оскорбительным для тех, кто борется против России и жертвует своей жизнью за свободу.

"Не может быть никакого умиротворения для России, пока она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - отметили в министерстве.

Отметим, в марте 2014 года Джаред Лето пришел на Майдан Независимости, чтобы поддержать украинцев.

После начала полномасштабного вторжения РФ Лето выражал поддержку украинцам. Он отмечал, что его "сердце разрывается" от того, что происходит в Украине "в это хаотичное и разрушительное время". Также он посещал благотворительные вечера в поддержку украинцев

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