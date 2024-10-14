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Фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето назвал войну "проблемой" и мечтает о концертах в РФ: Ему ответили в МИД. ВИДЕО

Фронтмен группы 30 Seconds To Mars, актер Джаред Лето во время выступления в Сербии назвал войну РФ против Украины "этой проблемой" и выразил желание выступить с концертами в Москве и Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы скучали по нам! Я почувствовал вокруг много русской энергии. И вот что я вам скажу: однажды, когда эти все проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Мы вернемся в Сербию, мы поедем в Санкт-Петербург, Москву, заедем в Киев. Мы будем тусоваться и веселиться. Так должно быть", - сказал он на концерте.

В МИД Украины отметили, что "ощущение российской энергии" является оскорбительным для тех, кто борется против России и жертвует своей жизнью за свободу.

"Не может быть никакого умиротворения для России, пока она продолжает свои попытки решить "проблему" самого существования Украины", - отметили в министерстве.

Отметим, в марте 2014 года Джаред Лето пришел на Майдан Независимости, чтобы поддержать украинцев.

После начала полномасштабного вторжения РФ Лето выражал поддержку украинцам. Он отмечал, что его "сердце разрывается" от того, что происходит в Украине "в это хаотичное и разрушительное время". Также он посещал благотворительные вечера в поддержку украинцев

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Автор: 

музыка (797) россия (96057) США (27061)


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Топ комментарии
+18
А який раніше "борцун" був......
Єдина тоді ціль підтримки України у нього була виключно хайп та піар.......
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14.10.2024 09:34
+13
Чергова мавпа, що використовує голову лише для того, щоб туди їсти...
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14.10.2024 09:29
+10
ні падлюка заїдимо ми тобі в Києві….
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14.10.2024 09:28
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Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
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14.10.2024 09:23 Ответить
саасі **********.
теж так кажуть суомі.
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14.10.2024 09:27 Ответить
Мудрі люди)
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14.10.2024 09:28 Ответить
А хто це????
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14.10.2024 09:24 Ответить
Морбіус)
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14.10.2024 09:27 Ответить
може, його теж, у паф деді трахали у всі дірки, молодого.
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14.10.2024 09:28 Ответить
Він рангом понижче - на "білі вечірки" попадали більш просунуті
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14.10.2024 09:32 Ответить
якийсь "Second" з Марсу
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14.10.2024 09:29 Ответить
Чергова мавпа, що використовує голову лише для того, щоб туди їсти...
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14.10.2024 09:29 Ответить
Жора Літній особливого нічого не сказав. А от Степан Сєкєль бажає померти за *****.
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14.10.2024 09:52 Ответить
Пропаганда .! За купу бабла , яке йому відвалив ***** , ще й не таке скажеш .
Насправді , яке б воно не тупе було і що б воно там не мололо - в окоп його не заженеш ,, навіть батогом .
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14.10.2024 10:59 Ответить
Це коханець ілони-машки чи що? 😆
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14.10.2024 09:27 Ответить
R.I.P. для України.
Чекаємо зиму.
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14.10.2024 09:27 Ответить
...а потім літом буде спека

Ужас! 😂👍
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14.10.2024 09:44 Ответить
АААА, мьі всє умрьооом, а Україна єщьо і вьімєрзнєт! (переказ росТБ 2014-2024 років Ігором Вазіанським). R.I.P. тобі, дурік.
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14.10.2024 10:12 Ответить
Для дуріка сергей хорунжий afbccfcd
Я мав на увазі, що це "лєто" для України вже того, ну, R.I.P.
А попереду, після осені, йде зима.

А ти, істеричка, приймай антидепресанти. Відрами.
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14.10.2024 14:31 Ответить
Так пиши нормально, а не своїми недокаламбурами.
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14.10.2024 16:52 Ответить
ні падлюка заїдимо ми тобі в Києві….
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14.10.2024 09:28 Ответить
30 Seconds To Аss!
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14.10.2024 09:29 Ответить
А який раніше "борцун" був......
Єдина тоді ціль підтримки України у нього була виключно хайп та піар.......
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14.10.2024 09:34 Ответить
або простітутка, або хтось йому мозок точе.
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14.10.2024 20:47 Ответить
Залюбки б подивився відео його концерту в якомусь Крокусі чи Норд Ості.
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14.10.2024 09:35 Ответить
Ну або нехай Джаред спочатку сходить на концерт Океану Ельзи, може потім йому перехочеться співати не Роісі.
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14.10.2024 11:55 Ответить
Як можна бути такими недалекими в 21 столітті? Середньовіччя якесь.
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14.10.2024 09:35 Ответить
"гроші НЕ пахнуть...." - казав якийсь арахамія і просив в англічан зняти санкції з рускіх Злодіїв абрамовичів та фріданів з авелями.....
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14.10.2024 10:06 Ответить
трамп теж спочатку гнав на Зе, на другий день як пошептало.
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14.10.2024 20:48 Ответить
Поступок звісно пацюка, але якщо от так тверезо глянути, чим довше буде тривати війна - тим такого буде більше. 2022 рік, коли всі були вражені спротивом і хотіли підтримуват, пройшов. Вже всім надоїло і багато хто відкрито хоче, щоби тут все якомога швидше розрулилось, щоби далі вести бізнес із рашкою, проводити там концерти для «загадочіної срускої душі» і заробляти гроші. В цьому і слабкість демократій, бо вони на відміну від диктатур не вивозять довгої війни, так як сильно залежать від думок недалекоглядних людей..
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14.10.2024 09:35 Ответить
Кордони України для цього ''перевертиша'' закрити, назавжди!
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14.10.2024 09:39 Ответить
Концерт на руїнах Кремля.
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14.10.2024 09:47 Ответить
Це хто???
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14.10.2024 09:48 Ответить
щось
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14.10.2024 20:49 Ответить
Ця девочка прилітала ще на початку війни якщо я не помиляюся. То поряд з Нею сиділа дружина... з кадиком. Тепер все зішлося до купи. Можете переглянути відео, воно є в інтернеті, як він дає інтерв'ю.
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14.10.2024 09:52 Ответить
Знову перенюхало...
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14.10.2024 10:04 Ответить
у фільмі реально там карта України?
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14.10.2024 20:50 Ответить
так, по фільму вони українці з Одеси
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15.10.2024 12:02 Ответить
Видно добре перед концертом задувся.
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14.10.2024 10:06 Ответить
Джаред - це накролига та співак рівня провінційного караоке.
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14.10.2024 10:07 Ответить
Типовий підар
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14.10.2024 10:10 Ответить
Це хто такє? Що за хєр з бугра?
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14.10.2024 10:12 Ответить
навіщо ж чекати - приїздь прямо зараз, ну, хоча б у Харків чи Херсон - там ти "відчуєш навколо ще більше російської енергії", тільки спершу склади заповіт про всяк випадок, про памперси - годі й нагадувати..
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14.10.2024 10:13 Ответить
Актор та музикант він дуже талановитий, а як людина виявився повним лайном. Хєрово, коли такі люди з такої сцени кажуть своїм прихильникам неадекватні речі. Міг би вже розібратися за стільки років, що це за війна та чому вона почалась, а саме головне - чим вона може закінчитися, якщо так легковажно про неї казати та до неї відноситись.
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14.10.2024 10:30 Ответить
москаляку на гилляку
серба на вербу
І буде мир у Європі
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14.10.2024 10:31 Ответить
Не понимаете вы...
Ничего личного, только бизнес!
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14.10.2024 10:39 Ответить
Став непотрібним в Гамериці, тому прийшлось підлизувати срасіянам.
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14.10.2024 10:43 Ответить
гандон і наркоман
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14.10.2024 10:45 Ответить
МЗС України на Машку Захарову перетворюється? Щоб офіційне відомство давало офіційні заяви на те, що співак ротом на концерті булькнув? Потужно
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14.10.2024 11:43 Ответить
нуу тууупой
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14.10.2024 12:12 Ответить
Волохате гівно...
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14.10.2024 18:52 Ответить
 
 