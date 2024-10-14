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Фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето назвав війну "проблемою" та мріє про концерти в РФ: Йому відповіли в МЗС. ВIДЕО

Фронтмен гурту 30 Seconds To Mars, актор Джаред Лето під час виступу у Сербії назвав війну РФ проти України "цією проблемою" та висловив бажання виступити із концертами у Москві та Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", - сказав він на концерті.

В МЗС України наголосили, що "відчуття російської енергії" є образливим для тих, хто бореться проти Росії та жертвує своїм життям за свободу.

"Не може бути ніякого умиротворення для Росії, поки вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", - зазначили в міністерстві.

Зазначимо, у березні 2014 року Джаред Лето прийшов на Майдан Незалежності, щоб підтримати українців.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Лето висловлював підтримку українцям. Він зазначав, що його "серце розривається" від того, що відбувається в Україні "в цей хаотичний і руйнівний час". Також він відвідував благодійні вечори на підтримку українців

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Автор: 

музика (498) росія (65908) США (23326)


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Топ коментарі
+18
А який раніше "борцун" був......
Єдина тоді ціль підтримки України у нього була виключно хайп та піар.......
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14.10.2024 09:34
+13
Чергова мавпа, що використовує голову лише для того, щоб туди їсти...
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14.10.2024 09:29
+10
ні падлюка заїдимо ми тобі в Києві….
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14.10.2024 09:28
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Як кажуть фінни, "Саалуппуу!"
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14.10.2024 09:23 Відповісти
саасі **********.
теж так кажуть суомі.
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14.10.2024 09:27 Відповісти
Мудрі люди)
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14.10.2024 09:28 Відповісти
А хто це????
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14.10.2024 09:24 Відповісти
Морбіус)
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14.10.2024 09:27 Відповісти
може, його теж, у паф деді трахали у всі дірки, молодого.
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14.10.2024 09:28 Відповісти
Він рангом понижче - на "білі вечірки" попадали більш просунуті
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14.10.2024 09:32 Відповісти
якийсь "Second" з Марсу
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14.10.2024 09:29 Відповісти
Чергова мавпа, що використовує голову лише для того, щоб туди їсти...
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14.10.2024 09:29 Відповісти
Жора Літній особливого нічого не сказав. А от Степан Сєкєль бажає померти за *****.
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14.10.2024 09:52 Відповісти
Пропаганда .! За купу бабла , яке йому відвалив ***** , ще й не таке скажеш .
Насправді , яке б воно не тупе було і що б воно там не мололо - в окоп його не заженеш ,, навіть батогом .
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14.10.2024 10:59 Відповісти
Це коханець ілони-машки чи що? 😆
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14.10.2024 09:27 Відповісти
R.I.P. для України.
Чекаємо зиму.
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14.10.2024 09:27 Відповісти
...а потім літом буде спека

Ужас! 😂👍
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14.10.2024 09:44 Відповісти
АААА, мьі всє умрьооом, а Україна єщьо і вьімєрзнєт! (переказ росТБ 2014-2024 років Ігором Вазіанським). R.I.P. тобі, дурік.
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14.10.2024 10:12 Відповісти
Для дуріка сергей хорунжий afbccfcd
Я мав на увазі, що це "лєто" для України вже того, ну, R.I.P.
А попереду, після осені, йде зима.

А ти, істеричка, приймай антидепресанти. Відрами.
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14.10.2024 14:31 Відповісти
Так пиши нормально, а не своїми недокаламбурами.
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14.10.2024 16:52 Відповісти
ні падлюка заїдимо ми тобі в Києві….
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14.10.2024 09:28 Відповісти
30 Seconds To Аss!
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14.10.2024 09:29 Відповісти
А який раніше "борцун" був......
Єдина тоді ціль підтримки України у нього була виключно хайп та піар.......
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14.10.2024 09:34 Відповісти
або простітутка, або хтось йому мозок точе.
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14.10.2024 20:47 Відповісти
Залюбки б подивився відео його концерту в якомусь Крокусі чи Норд Ості.
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14.10.2024 09:35 Відповісти
Ну або нехай Джаред спочатку сходить на концерт Океану Ельзи, може потім йому перехочеться співати не Роісі.
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14.10.2024 11:55 Відповісти
Як можна бути такими недалекими в 21 столітті? Середньовіччя якесь.
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14.10.2024 09:35 Відповісти
"гроші НЕ пахнуть...." - казав якийсь арахамія і просив в англічан зняти санкції з рускіх Злодіїв абрамовичів та фріданів з авелями.....
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14.10.2024 10:06 Відповісти
трамп теж спочатку гнав на Зе, на другий день як пошептало.
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14.10.2024 20:48 Відповісти
Поступок звісно пацюка, але якщо от так тверезо глянути, чим довше буде тривати війна - тим такого буде більше. 2022 рік, коли всі були вражені спротивом і хотіли підтримуват, пройшов. Вже всім надоїло і багато хто відкрито хоче, щоби тут все якомога швидше розрулилось, щоби далі вести бізнес із рашкою, проводити там концерти для «загадочіної срускої душі» і заробляти гроші. В цьому і слабкість демократій, бо вони на відміну від диктатур не вивозять довгої війни, так як сильно залежать від думок недалекоглядних людей..
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14.10.2024 09:35 Відповісти
Кордони України для цього ''перевертиша'' закрити, назавжди!
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14.10.2024 09:39 Відповісти
Концерт на руїнах Кремля.
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14.10.2024 09:47 Відповісти
Це хто???
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14.10.2024 09:48 Відповісти
щось
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14.10.2024 20:49 Відповісти
Ця девочка прилітала ще на початку війни якщо я не помиляюся. То поряд з Нею сиділа дружина... з кадиком. Тепер все зішлося до купи. Можете переглянути відео, воно є в інтернеті, як він дає інтерв'ю.
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14.10.2024 09:52 Відповісти
Знову перенюхало...
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14.10.2024 10:04 Відповісти
у фільмі реально там карта України?
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14.10.2024 20:50 Відповісти
так, по фільму вони українці з Одеси
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15.10.2024 12:02 Відповісти
Видно добре перед концертом задувся.
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14.10.2024 10:06 Відповісти
Джаред - це накролига та співак рівня провінційного караоке.
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14.10.2024 10:07 Відповісти
Типовий підар
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14.10.2024 10:10 Відповісти
Це хто такє? Що за хєр з бугра?
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14.10.2024 10:12 Відповісти
навіщо ж чекати - приїздь прямо зараз, ну, хоча б у Харків чи Херсон - там ти "відчуєш навколо ще більше російської енергії", тільки спершу склади заповіт про всяк випадок, про памперси - годі й нагадувати..
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14.10.2024 10:13 Відповісти
Актор та музикант він дуже талановитий, а як людина виявився повним лайном. Хєрово, коли такі люди з такої сцени кажуть своїм прихильникам неадекватні речі. Міг би вже розібратися за стільки років, що це за війна та чому вона почалась, а саме головне - чим вона може закінчитися, якщо так легковажно про неї казати та до неї відноситись.
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14.10.2024 10:30 Відповісти
москаляку на гилляку
серба на вербу
І буде мир у Європі
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14.10.2024 10:31 Відповісти
Не понимаете вы...
Ничего личного, только бизнес!
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14.10.2024 10:39 Відповісти
Став непотрібним в Гамериці, тому прийшлось підлизувати срасіянам.
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14.10.2024 10:43 Відповісти
гандон і наркоман
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14.10.2024 10:45 Відповісти
МЗС України на Машку Захарову перетворюється? Щоб офіційне відомство давало офіційні заяви на те, що співак ротом на концерті булькнув? Потужно
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14.10.2024 11:43 Відповісти
нуу тууупой
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14.10.2024 12:12 Відповісти
Волохате гівно...
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14.10.2024 18:52 Відповісти
 
 