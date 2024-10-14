Фронтмен 30 Seconds To Mars Джаред Лето назвав війну "проблемою" та мріє про концерти в РФ: Йому відповіли в МЗС. ВIДЕО

Фронтмен гурту 30 Seconds To Mars, актор Джаред Лето під час виступу у Сербії назвав війну РФ проти України "цією проблемою" та висловив бажання виступити із концертами у Москві та Києві

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ви сумували за нами! Я відчув навколо багато російської енергії. І ось що я вам скажу: одного разу, коли ці всі проблеми закінчаться, ми зустрінемося з вами на вашій батьківщині. Ми повернемося в Сербію, ми поїдемо в Санкт-Петербург, Москву, заїдемо у Київ. Ми будемо тусуватися і веселитися. Так має бути", - сказав він на концерті.

В МЗС України наголосили, що "відчуття російської енергії" є образливим для тих, хто бореться проти Росії та жертвує своїм життям за свободу.

"Не може бути ніякого умиротворення для Росії, поки вона продовжує свої спроби вирішити "проблему" самого існування України", - зазначили в міністерстві.

Зазначимо, у березні 2014 року Джаред Лето прийшов на Майдан Незалежності, щоб підтримати українців.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Лето висловлював підтримку українцям. Він зазначав, що його "серце розривається" від того, що відбувається в Україні "в цей хаотичний і руйнівний час". Також він відвідував благодійні вечори на підтримку українців

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