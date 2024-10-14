Оккупант сбрасывает боеприпас с дрона на женщину-велосипедистку в Херсонской области. ВИДЕО

На Херсонщине вражеский оператор беспилотника сбросил боеприпас на женщину, которая ехала на велосипеде по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на гражданских сняли и опубликовали в соцсетях сами россияне.

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