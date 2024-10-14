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Новости Видео Война
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Оккупант сбрасывает боеприпас с дрона на женщину-велосипедистку в Херсонской области. ВИДЕО

На Херсонщине вражеский оператор беспилотника сбросил боеприпас на женщину, которая ехала на велосипеде по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, атаку на гражданских сняли и опубликовали в соцсетях сами россияне.

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Автор: 

армия РФ (19592) военные преступления (1447) Херсонская область (4859)


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Топ комментарии
+12
хіба доречна тут весела пісня, якщо це орківська звукова дорожка, то треба було вказати
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14.10.2024 10:15
+10
У нас йде війна на винищення, нас винищують в любий спосіб через розстріли, КАБи, скидання боєзапасів і так далі, а ми граємось у героїв. Поїмо кацапів водичкою, годуємо і одягаємо. Але є проблема - ми так програємо і нас знищать.
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14.10.2024 10:28
+8
музику приберіть!
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14.10.2024 10:18
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хіба доречна тут весела пісня, якщо це орківська звукова дорожка, то треба було вказати
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14.10.2024 10:15 Ответить
Я так понимаю именно по песне определили что за рулем женщина. Бо так не разглядеть никак
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14.10.2024 10:18 Ответить
Волосся по плечі
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14.10.2024 10:21 Ответить
Так плечи высоко?
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14.10.2024 12:39 Ответить
Вказано, що відео взято в орків.
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14.10.2024 10:19 Ответить
якраз оця весела пісня в такому контексті лише підкреслює підлу кацапську сутність.
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14.10.2024 11:01 Ответить
******
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14.10.2024 10:16 Ответить
Жива
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14.10.2024 10:16 Ответить
От б***ь 3.14***аси !
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14.10.2024 10:17 Ответить
музику приберіть!
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14.10.2024 10:18 Ответить
кацапи - чума останніх столітть
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14.10.2024 10:18 Ответить
А що мішає нам робити такеж у всіх сусідніх областях параші? Чи їм можна нас вбивати у любий спосіб, а нам ні
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14.10.2024 10:19 Ответить
Наявність мізків.
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14.10.2024 10:22 Ответить
В теперішньому світі це виявляється не в пошані. А ось наявність грошей на підкуп всілякої наволочі в так званих міжнародних організаціях та окремих країнах -саме те.
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14.10.2024 10:30 Ответить
навіщо це нам? щоб тільки бути схожими на кацапів..., який в цьому сенс, окрім того, щоб впасти до рівня параши...
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14.10.2024 10:23 Ответить
У нас йде війна на винищення, нас винищують в любий спосіб через розстріли, КАБи, скидання боєзапасів і так далі, а ми граємось у героїв. Поїмо кацапів водичкою, годуємо і одягаємо. Але є проблема - ми так програємо і нас знищать.
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14.10.2024 10:28 Ответить
Ran, прийде час і участнікі СВО поділяться ручками , ніжками , глазками і іншим з нашими пораненими воїнами і цивільними , але поки пограємося в гуманізм, сцикливий Захід це любе .
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14.10.2024 10:45 Ответить
А ви так наголосували на виборах...
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14.10.2024 11:18 Ответить
Чудовий план. Вбити на росії одну орчиху і вивести з ладу один велосипед, в обмін на припинення постачання всієї західної військової допомоги. Пиши ще.
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14.10.2024 10:44 Ответить
Тут два пояснення подібної поведінки полулюдей. Перше, вони просто п...дари. Друге, чому саме Херсон. Гадаю, багато хто помітив, що саме з херсонщини купа відео, де казлорилі оператори бпла викладаю відео скидів на цивільних. Пояснення є. Виродки тренуються. Саме так, вони тренують своїх підар...сиків на цивільних. Сидіти за річкою для "навабранцев" набагато безпечніше, ніж умовно десь під Торецьком. Протидіяти можно, великою кількістю РЕБів, але, нажаль ми перед війною закуповували білоруський бітум і більшість хотіли паржать.
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14.10.2024 11:05 Ответить
Росіяни - нація дегенератів
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14.10.2024 13:08 Ответить
Росіяни роблять все те ссаме, що вони робили ве сотні років. Вбивають місцеве населення, бо розуміть, що їх заввди будуть ненавидіти. Потім завезуть своє бидло з росії, або будь звідки , вклчачи азіатські республики бувшого СССР. Це ве відбувається на захоплених територіях України. В Маріуполь навезли тадиків, які там почали обживатись.
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14.10.2024 14:16 Ответить
...вони завезуть рускоязичних,тих хто говорить російською...А хто вони є? А вони і самі не знають.. .
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14.10.2024 16:10 Ответить
У кого це шукать? Я надішлю ватним родичам
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14.10.2024 18:04 Ответить
Бесполезно. Они тебе скажут, что это был бандеровец в парике.
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14.10.2024 19:55 Ответить
 
 