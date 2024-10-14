УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10470 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
12 619 25

Окупант скидає боєприпас із дрона на жінку-велосипедистку у Херсонській області. ВIДЕО

На Херсонщині ворожий оператор безпілотника скинув боєприпас на жінку, яка їхала велосипедом по дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на цивільних зафільмували і опублікували у соцмережах саміж росіяни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця ЗС РФ судитимуть за катування цивільного на Київщині, - прокуратура

Автор: 

армія рф (17749) воєнні злочини (1873) Херсонська область (5851)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
хіба доречна тут весела пісня, якщо це орківська звукова дорожка, то треба було вказати
показати весь коментар
14.10.2024 10:15
+10
У нас йде війна на винищення, нас винищують в любий спосіб через розстріли, КАБи, скидання боєзапасів і так далі, а ми граємось у героїв. Поїмо кацапів водичкою, годуємо і одягаємо. Але є проблема - ми так програємо і нас знищать.
показати весь коментар
14.10.2024 10:28
+8
музику приберіть!
показати весь коментар
14.10.2024 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хіба доречна тут весела пісня, якщо це орківська звукова дорожка, то треба було вказати
показати весь коментар
14.10.2024 10:15 Відповісти
Я так понимаю именно по песне определили что за рулем женщина. Бо так не разглядеть никак
показати весь коментар
14.10.2024 10:18 Відповісти
Волосся по плечі
показати весь коментар
14.10.2024 10:21 Відповісти
Так плечи высоко?
показати весь коментар
14.10.2024 12:39 Відповісти
Вказано, що відео взято в орків.
показати весь коментар
14.10.2024 10:19 Відповісти
якраз оця весела пісня в такому контексті лише підкреслює підлу кацапську сутність.
показати весь коментар
14.10.2024 11:01 Відповісти
******
показати весь коментар
14.10.2024 10:16 Відповісти
Жива
показати весь коментар
14.10.2024 10:16 Відповісти
От б***ь 3.14***аси !
показати весь коментар
14.10.2024 10:17 Відповісти
музику приберіть!
показати весь коментар
14.10.2024 10:18 Відповісти
кацапи - чума останніх столітть
показати весь коментар
14.10.2024 10:18 Відповісти
А що мішає нам робити такеж у всіх сусідніх областях параші? Чи їм можна нас вбивати у любий спосіб, а нам ні
показати весь коментар
14.10.2024 10:19 Відповісти
Наявність мізків.
показати весь коментар
14.10.2024 10:22 Відповісти
В теперішньому світі це виявляється не в пошані. А ось наявність грошей на підкуп всілякої наволочі в так званих міжнародних організаціях та окремих країнах -саме те.
показати весь коментар
14.10.2024 10:30 Відповісти
навіщо це нам? щоб тільки бути схожими на кацапів..., який в цьому сенс, окрім того, щоб впасти до рівня параши...
показати весь коментар
14.10.2024 10:23 Відповісти
У нас йде війна на винищення, нас винищують в любий спосіб через розстріли, КАБи, скидання боєзапасів і так далі, а ми граємось у героїв. Поїмо кацапів водичкою, годуємо і одягаємо. Але є проблема - ми так програємо і нас знищать.
показати весь коментар
14.10.2024 10:28 Відповісти
Ran, прийде час і участнікі СВО поділяться ручками , ніжками , глазками і іншим з нашими пораненими воїнами і цивільними , але поки пограємося в гуманізм, сцикливий Захід це любе .
показати весь коментар
14.10.2024 10:45 Відповісти
А ви так наголосували на виборах...
показати весь коментар
14.10.2024 11:18 Відповісти
Чудовий план. Вбити на росії одну орчиху і вивести з ладу один велосипед, в обмін на припинення постачання всієї західної військової допомоги. Пиши ще.
показати весь коментар
14.10.2024 10:44 Відповісти
Тут два пояснення подібної поведінки полулюдей. Перше, вони просто п...дари. Друге, чому саме Херсон. Гадаю, багато хто помітив, що саме з херсонщини купа відео, де казлорилі оператори бпла викладаю відео скидів на цивільних. Пояснення є. Виродки тренуються. Саме так, вони тренують своїх підар...сиків на цивільних. Сидіти за річкою для "навабранцев" набагато безпечніше, ніж умовно десь під Торецьком. Протидіяти можно, великою кількістю РЕБів, але, нажаль ми перед війною закуповували білоруський бітум і більшість хотіли паржать.
показати весь коментар
14.10.2024 11:05 Відповісти
Росіяни - нація дегенератів
показати весь коментар
14.10.2024 13:08 Відповісти
Росіяни роблять все те ссаме, що вони робили ве сотні років. Вбивають місцеве населення, бо розуміть, що їх заввди будуть ненавидіти. Потім завезуть своє бидло з росії, або будь звідки , вклчачи азіатські республики бувшого СССР. Це ве відбувається на захоплених територіях України. В Маріуполь навезли тадиків, які там почали обживатись.
показати весь коментар
14.10.2024 14:16 Відповісти
...вони завезуть рускоязичних,тих хто говорить російською...А хто вони є? А вони і самі не знають.. .
показати весь коментар
14.10.2024 16:10 Відповісти
У кого це шукать? Я надішлю ватним родичам
показати весь коментар
14.10.2024 18:04 Відповісти
Бесполезно. Они тебе скажут, что это был бандеровец в парике.
показати весь коментар
14.10.2024 19:55 Відповісти
 
 