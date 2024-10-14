Окупант скидає боєприпас із дрона на жінку-велосипедистку у Херсонській області. ВIДЕО

На Херсонщині ворожий оператор безпілотника скинув боєприпас на жінку, яка їхала велосипедом по дорозі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку на цивільних зафільмували і опублікували у соцмережах саміж росіяни.

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