Россиянин снимает уничтоженный и разворованный "Азовсталь": "Кадры для фильма ужасов или апокалипсиса". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженный и разворованный металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с верхушки потухшей доменной печи.

"Так сейчас выглядит Азовсталь - крепость, которую украинские военные защищали в течение 86 суток. Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе, став символом борьбы всей страны. Сегодня металлургический гигант полностью уничтожен, все разворовано и изуродовано, ведь российская эпидемия умеет только разрушать", - говорится в комментарии к публикации.

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