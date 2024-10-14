Россиянин снимает уничтоженный и разворованный "Азовсталь": "Кадры для фильма ужасов или апокалипсиса". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает уничтоженный и разворованный металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделана с верхушки потухшей доменной печи.
"Так сейчас выглядит Азовсталь - крепость, которую украинские военные защищали в течение 86 суток. Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе, став символом борьбы всей страны. Сегодня металлургический гигант полностью уничтожен, все разворовано и изуродовано, ведь российская эпидемия умеет только разрушать", - говорится в комментарии к публикации.
Топ комментарии
+26 Підлога Маккартні
показать весь комментарий14.10.2024 13:34 Ссылка
+18 Пересічний українець #452786
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+18 vuiko dobrui
показать весь комментарий14.10.2024 13:49 Ссылка
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Може той гребаний рашист таки колись дотумкає, що то кадри до "рузького міру".
Дрон-камікадзе йому у поміч би надіслати...
Завод звичайно нікому не потрібен, у них своїх повно. Знесуть як кажуть.
може там податки платили в казну або чого побудували за останні 30 років ?
ось і нахер він не потрібен, повітря і море чисті!
було взагалі неможливо дихати і сажа на предметах будинку, вода була сіра.
https://www.aqi.in/uk/dashboard/ukraine/donets%E2%80%99ka-oblast%E2%80%99/mariupol https://www.aqi.in/uk/dashboard/ukraine/donets'ka-oblast'/mariupol
ви ще в марафон вірите
только его охраны бы хватило зачистить Славянск и не пустить Гиркина в Донецк.
Кругом же:
- США організували війну, щоб послабити росію
- Європа війну організувала, щоб покращити свій генофонд, аби наші люди молоді до них виїхали, бо вони кращі за арабів
- Якби ми не лізли в НАТО, то росія би не напала
- Порошенко вже би здав країну
- Не треба було на майдані скакати, жилесьме при януковичу добре
Це теперішнє реальне Закарпаття, в свинарнику гівна менше