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Новини Відео Війна
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Росіянин фільмує знищену та розкрадену "Азовсталь": "Кадры для фильма ужасов или апокалипсиса". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищений та розкрадений металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений із верхівки згаслої доменної печі

"Такий вигляд зараз має Азовсталь - фортеця, яку українські військові боронили протягом 86 діб. Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі, ставши символом боротьби всієї країни. Сьогодні металургійний гігант повністю знищено, все розкрадено і понівечено, адже російська пошесть вміє лише руйнувати", - йдеться у коментарі до публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 оборонців "Азовсталі" вдалося повернути з російського полону, - Координаційний штаб

Автор: 

Маріуполь (3243) Азовсталь (445)


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Топ коментарі
+26
Ну это закономерный результат
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14.10.2024 13:34
+18
"...Кадры для фильма ужасов или апокалипсиса..."

Може той гребаний рашист таки колись дотумкає, що то кадри до "рузького міру".
Дрон-камікадзе йому у поміч би надіслати...
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14.10.2024 13:32
+18
не зовсім ... окупація Маріуполя це насамперед вина зе-влади, яка замість укріплювати кордон на півдні, запускала "шапли" до окупованого Криму !!!



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14.10.2024 13:49
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"...Кадры для фильма ужасов или апокалипсиса..."

Може той гребаний рашист таки колись дотумкає, що то кадри до "рузького міру".
Дрон-камікадзе йому у поміч би надіслати...
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14.10.2024 13:32 Відповісти
Коли Кацапія здохне, то до Маріуполя прийдуть нові технології
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14.10.2024 13:32 Відповісти
Ну это закономерный результат
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14.10.2024 13:34 Відповісти
не зовсім ... окупація Маріуполя це насамперед вина зе-влади, яка замість укріплювати кордон на півдні, запускала "шапли" до окупованого Криму !!!



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14.10.2024 13:49 Відповісти
Це все комплексно. Судячи по результатам виборів Маріуполь ватне місто. Якщо б там провели референдум про приєднання до РФ, то більшість проголосувала б "за".
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14.10.2024 13:56 Відповісти
Мрії здійснюються...
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14.10.2024 14:03 Відповісти
..мрії одноразових дебілів-кондомів здійснюються.. казав же їм, як міг, ідіотам-землякам, ще з 2004го року - але вони - жлоби ненаситні вважали, що "даунбаСС - сила".. не знаю, навіть, чи хто живий натепер залишився (окрім, звісно, найближчих родичів.. та й то таке - майже не спілкуюся - самі собі зебіли обрали долю.. та й і усій Україні)..
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14.10.2024 14:17 Відповісти
неприкритий
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14.10.2024 18:48 Відповісти
Повчальна статистика щодо минулого, хоч, мабуть нескоро довідаємося, якими є нинішні реальні показники політичних вподобань маріупольського Мордору, окремо від старих тубільців, і від нинішніх населюків з Московщини, що мають змінити місцеву демографію
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14.10.2024 13:48 Відповісти
Це не кадри для фільму жахів, а звичайний русссскій мір.
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14.10.2024 13:54 Відповісти
Вокзал вони звичайно нормально відновили, симпатичний такий

Завод звичайно нікому не потрібен, у них своїх повно. Знесуть як кажуть.
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14.10.2024 14:01 Відповісти
Кацапом тхне від вас
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14.10.2024 14:09 Відповісти
багато грошей ви з цього заводу отримували ?

може там податки платили в казну або чого побудували за останні 30 років ?

ось і нахер він не потрібен, повітря і море чисті!
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14.10.2024 14:12 Відповісти
На сьогоднішній день Маріупіль забруднює повітря значно більше Кривого Рогу, Дніпра, чи Запоріжжя. Не знаю що там такого працює, але працює по повній, можливо решта печей Азовсталі, а не тільки тої, що показали.
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14.10.2024 14:34 Відповісти
не брешіть, повітря зараз там чисте, а вода як сльоза.

було взагалі неможливо дихати і сажа на предметах будинку, вода була сіра.

https://www.aqi.in/uk/dashboard/ukraine/donets%E2%80%99ka-oblast%E2%80%99/mariupol https://www.aqi.in/uk/dashboard/ukraine/donets'ka-oblast'/mariupol

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14.10.2024 16:56 Відповісти
https://www.accuweather.com/ru/ua/mariupol/323037/air-quality-index/323037 Показатель качества воздуха: Мариуполь, Донецкая, Украина | AccuWeather
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14.10.2024 17:10 Відповісти


ви ще в марафон вірите
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14.10.2024 18:21 Відповісти
Ще й з мечеті муедзин на молитву кличе.
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14.10.2024 14:14 Відповісти
А чому не розказує, "кто ето здєєєєєєєєєєєєлал"?
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14.10.2024 14:31 Відповісти
доки не було кцпв там було життя
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14.10.2024 15:00 Відповісти
И где то заплакал Ахметов, хотел на двух стульях в 2014 усидеть.
только его охраны бы хватило зачистить Славянск и не пустить Гиркина в Донецк.
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14.10.2024 15:20 Відповісти
Та місцевим анацефалам абсолютно до сраки що відбувається. Знаю,бо рідню там маю. не варто класти життя наших хлопців за ту біомасу
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14.10.2024 15:22 Відповісти
На Закарпатті біомаса краща? Вони за ригів дупу драли
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14.10.2024 16:02 Відповісти
Мало того, я знаю буквально одну людину, яка розуміє причинно-наслідковий звязок від ригів і до теперішнього стану.
Кругом же:
- США організували війну, щоб послабити росію
- Європа війну організувала, щоб покращити свій генофонд, аби наші люди молоді до них виїхали, бо вони кращі за арабів
- Якби ми не лізли в НАТО, то росія би не напала
- Порошенко вже би здав країну
- Не треба було на майдані скакати, жилесьме при януковичу добре
Це теперішнє реальне Закарпаття, в свинарнику гівна менше
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14.10.2024 20:35 Відповісти
В Запорожье биомасса не такая же? За Запорожье тоже не стоит? А за Днепр?
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14.10.2024 16:58 Відповісти
рюзький мир пришОл!!
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14.10.2024 16:05 Відповісти
рсукий мир ...
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14.10.2024 16:57 Відповісти
Дай бог увидим Москву в такой картине маслом , зомби образа ***** в канализационном люке...
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14.10.2024 22:45 Відповісти
 
 