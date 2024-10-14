Росіянин фільмує знищену та розкрадену "Азовсталь": "Кадры для фильма ужасов или апокалипсиса". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує знищений та розкрадений металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений із верхівки згаслої доменної печі.

"Такий вигляд зараз має Азовсталь - фортеця, яку українські військові боронили протягом 86 діб. Металургійний комбінат був останньою лінією оборони ЗСУ в тимчасово окупованому Маріуполі, ставши символом боротьби всієї країни. Сьогодні металургійний гігант повністю знищено, все розкрадено і понівечено, адже російська пошесть вміє лише руйнувати", - йдеться у коментарі до публікації.

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