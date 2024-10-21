Российский внедорожник "Нива" взрывается после атаки дрона "Дикі шершні". ВИДЕО
Оператор дрона "Дикі шершні" из подразделения "Bulava" уничтожил российский внедорожник "Нива", который мчался по полевой дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи атаки видно, что первым ударом автомобиль удалось остановить, а следующим попасть так, что он взорвался.
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Позашляховик "Нива")). Ага і мінівен "буханка"