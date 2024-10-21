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Російський позашляховик "Нива" вибухає після атаки дрона "Дикі шершні". ВIДЕО

Оператор дрона "Дикі шершні" із підрозділу "Bulava" знищив російський позашляховик "Нива", який мчав польовою дорогою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі атаки видно, що першим ударом автомобіль вдалося зупинити, а наступним поцілити так, що він вибухнув.

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Позашляховик "Нива")). Ага і мінівен "буханка"
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21.10.2024 12:25 Відповісти
і кабріолєт гольфкар )
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21.10.2024 13:54 Відповісти
 
 