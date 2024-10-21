Курская операция позволила Украине сделать более активной работу относительно обменов, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ позволила Украине сделать более активной работу по обменам - возвращать наших воинов из российского плена.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня провел и важные совещания с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Украины Умеровым. Подробно обсудили ситуацию на фронтовых направлениях - Торецкое, Покровское, Кураховское, Харьковское и все остальные. Доклады были не только по обстоятельствам сейчас и наших действий сейчас, но и на перспективу. Соответственно - обеспечение и вооружение, комплектование наших бригад.
Отдельно обсудили Курскую операцию - мы держим там наши позиции, я благодарю каждого воина за храбрость. Мы должны помнить, что Курская операция обеспечивает стратегическую цель. Война должна возвращаться на территории, откуда она пришла. Это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора. И также Курская операция позволила Украине сделать более активной работу по обменам - возвращать наших воинов из российского плена. Каждый это видит.
Спасибо всем боевым бригадам, каждому подразделению, сражающимся на передовой", - сказал Зеленский.
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щоб змусити ***** діяти, треба знаходити когось з місцевих і мутити реферндум за відділення від рахи на основі законів ООН про самовизначення корєнних народів!
Як і будь яка інша "ініціатива" неЛОХа обкуреного за всі п'ять років піпізденства.
він не сампіде, він херпіду.
закидає суди всіх штатів і федеральний запитами і вимогами,
буде погрожувати і трясти вухом,
як тяжко поранений на камалівських фронтах.
буба ці вибори навіть і не проводить - вчись, клован рудий,
в клована зеленого...
Все для обміну.
Певно і яйця по 17 з картоплею по 50 також були заради обміну.
той обмін - прикриття путлєром своїх агентів...
білими нитками шито
Але потім новини з Донбасу все це помножили на нуль. А тепер курська авантюра - валіза без ручки, а "проє@алі" на Донбасі - страшна реальність.
Для мене все якось так виглядає....
прорвали кацапнячий кордон, взяли якусь срану курщіну - далі шо?
а далі, звільнення Залужного і всього генштабу...
і взагалі зникни з очей моїх ясних в Лондон!
а щє далі - cтавки і наради і кацапський наступ на сході.
голосів з 25000
необхідних --- Україна має відновити розробку ядерної зброї https://petition.president.gov.ua/petition/235878