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Курская операция позволила Украине сделать более активной работу относительно обменов, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ позволила Украине сделать более активной работу по обменам - возвращать наших воинов из российского плена.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня провел и важные совещания с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Украины Умеровым. Подробно обсудили ситуацию на фронтовых направлениях - Торецкое, Покровское, Кураховское, Харьковское и все остальные. Доклады были не только по обстоятельствам сейчас и наших действий сейчас, но и на перспективу. Соответственно - обеспечение и вооружение, комплектование наших бригад.

Отдельно обсудили Курскую операцию - мы держим там наши позиции, я благодарю каждого воина за храбрость. Мы должны помнить, что Курская операция обеспечивает стратегическую цель. Война должна возвращаться на территории, откуда она пришла. Это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора. И также Курская операция позволила Украине сделать более активной работу по обменам - возвращать наших воинов из российского плена. Каждый это видит.

Спасибо всем боевым бригадам, каждому подразделению, сражающимся на передовой", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Зеленский заслушал доклад Сырского о Курской операции: Благодаря ей удалось освободить существенное количество наших людей

Автор: 

Зеленский Владимир (20867) обращение (772) Курск (1145)


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Топ комментарии
+17
Треба постійно щось придумувати, щоб пояснити глядачам Єдиного марафону цю безглузду аферу. Це процес без кінця.
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21.10.2024 20:42 Ответить
+10
******* як трамп.
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21.10.2024 20:35 Ответить
+9
Його не відпускає.
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21.10.2024 20:36 Ответить
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******* як трамп.
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21.10.2024 20:35 Ответить
долбоящер не знає як виправдати свою безглузду ідею! а довбограї в МО не знають що з тім шматом курської області робити - свідомо заблокували там частину армії!!

щоб змусити ***** діяти, треба знаходити когось з місцевих і мутити реферндум за відділення від рахи на основі законів ООН про самовизначення корєнних народів!
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22.10.2024 08:02 Ответить
Його не відпускає.
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21.10.2024 20:36 Ответить
А цена какая?? Или « мы за ценой не постоим» так????
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21.10.2024 20:36 Ответить
Вся Україна побачила в Сумській області ( і не тільки в ній ) "ціну" суджанської авантюри .
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21.10.2024 21:34 Ответить
"Пук у калюжу" був дуже гучний!
Як і будь яка інша "ініціатива" неЛОХа обкуреного за всі п'ять років піпізденства.
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21.10.2024 20:38 Ответить
Треба постійно щось придумувати, щоб пояснити глядачам Єдиного марафону цю безглузду аферу. Це процес без кінця.
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21.10.2024 20:42 Ответить
це не "безглузда афера" - це прикриття зливу Донбасу і розтягування, ослаблення і нищення ВСУ.
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21.10.2024 21:05 Ответить
Коли бойові дії частково перенесені на територію ворога, там палають села підриваються мости, то це звичайно афера - а коли стримування наступу на Вовчанськ, то це не афера. Зрадофільство на сайті досягає максимального струму.
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22.10.2024 01:34 Ответить
Зєля, іди вже геть!
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21.10.2024 20:46 Ответить
ви і справді сподіваєтеся, що він сам піде?
він не сампіде, він херпіду.
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21.10.2024 21:04 Ответить
доня, в разі програшу, ніколи не визнає результатів виборів.
закидає суди всіх штатів і федеральний запитами і вимогами,
буде погрожувати і трясти вухом,
як тяжко поранений на камалівських фронтах.
буба ці вибори навіть і не проводить - вчись, клован рудий,
в клована зеленого...
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21.10.2024 20:47 Ответить
Зеледент, а где "договорится посередине"? Где у тебя "середина"? В офшорах? Сцуа гундосая выключи свои дебильные обращения каждый час. Только начинаешь телек смотреть... Там и ***********, или ты гундосишь. Иди, падла такая, и работай для Украины. По твоим делам будем судить, а не по гундосинью.
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21.10.2024 20:50 Ответить
І цемаха віддали, і операцію Авеню злили.
Все для обміну.
Певно і яйця по 17 з картоплею по 50 також були заради обміну.
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21.10.2024 20:54 Ответить
орки знищують своїх якщо вони здаються в полон.Чому ,раптом, полонені орки в курській області ви явились дуже потрібними для обміну,це ж для путлера таке ж біосміття як і полонені кацапи на території України.
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21.10.2024 20:55 Ответить
В останньому обміні були полонені російські строковики, 95 рашистів, які не повинні були воювати.
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21.10.2024 21:00 Ответить
ну і шо?!!

той обмін - прикриття путлєром своїх агентів...
білими нитками шито
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21.10.2024 21:08 Ответить
Агенти чи ні - похер, головне 95 наших захисників повернулися до дому.
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21.10.2024 21:14 Ответить
А скільки вже наших хлопців через це загинуло в "суджанській операції ", про це наш агітпроп мовчить ,він тільки вміє рахувати вбитих кацапів.
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21.10.2024 21:38 Ответить
Краще було б, щоб наші хлопці гинули в сумській операції рашистів?
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22.10.2024 01:10 Ответить
Ну так нехай краще гинуть мешканці Сумської області від рашистський дронів і кабів , і не потрібно повторювати зєліну маячню про "сумську операцію рашистів" ,бо бригади ЗСУ ,які в серпні зайшли в Курську область не побачили ніякого угрупування кацапів ,яке мало наступати на Сумщину ,а полон потрапляли або прикордонники або строковики.
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22.10.2024 17:27 Ответить
Чим для путлера цінні ці строковики?Це для нього таке ж біосміття як мобілізовані чи контрактники.Чи може ви хочете сказати що путлер дуже переймається генофондом *********?
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21.10.2024 21:39 Ответить
отгундосился на вечер
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21.10.2024 20:57 Ответить
А скільки вгробив ішак не наважується повідомити? Чмо шукає на гімні меду.
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21.10.2024 21:02 Ответить
Перший тиждень курської авантюри - то було супер: піднесення, зміцнення віри та надії....
Але потім новини з Донбасу все це помножили на нуль. А тепер курська авантюра - валіза без ручки, а "проє@алі" на Донбасі - страшна реальність.
Для мене все якось так виглядає....
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21.10.2024 21:05 Ответить
саме за це і казав Залужний.
прорвали кацапнячий кордон, взяли якусь срану курщіну - далі шо?
а далі, звільнення Залужного і всього генштабу...
і взагалі зникни з очей моїх ясних в Лондон!
а щє далі - cтавки і наради і кацапський наступ на сході.
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21.10.2024 21:12 Ответить
Я сразу написал, шо курская авантюра - это дымовая завеса, прикрытие для сдачи территорий на востоке.
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21.10.2024 21:15 Ответить
Для всіх притомних українців все так виглядає .
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21.10.2024 21:39 Ответить
оправдания этой афере нет, послали ребят с билетом в один конец
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21.10.2024 21:13 Ответить
Причем самые боеспособные и оснащенные бригады. Точно знаю, шо это 47-я Магура, 80 -я Галицка, 82-я Буковинска, 95-я Полиська. и еще, как минимум 2-3 бригады.
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21.10.2024 21:32 Ответить
Падло зелене , всі боєздатні бригади там покладе.
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21.10.2024 21:41 Ответить
Все ж таки знайшов і позитивний аргумент у цій авантюрі.
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21.10.2024 21:20 Ответить
73
голосів з 25000
необхідних --- Україна має відновити розробку ядерної зброї https://petition.president.gov.ua/petition/235878
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21.10.2024 21:27 Ответить
Це вже було
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21.10.2024 21:43 Ответить
Доженуть ,і ще раз відновлять ,для чого тішити себе порожніні ілюзіями і мріями.
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21.10.2024 21:44 Ответить
Це будемо обговорювати тоді, коли закінчиться операція виводом війсь, і з яким результатом. Щось досвід керування Зельоними мені підказує, що оборонні споруди на Сумщині не будуються. Кацапня може ще й частину Сумської відхватити.
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21.10.2024 21:44 Ответить
Гонить фуфло для дурнів. А курська операція - дурня, тільки навіщо вони її розпочали і хто її придумав буде відомо не скоро. Напевне є "таємний план" москальских кротів.
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21.10.2024 22:38 Ответить
Цікаво, скільки загинуло захисників? Стільки ж, скільки звільнили
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22.10.2024 00:14 Ответить
сильно . что бы спасти 100 положим 1000
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22.10.2024 00:29 Ответить
Більше цікавить Покровськ. До"перемогався". Ворог за 12 км.
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22.10.2024 07:01 Ответить
 
 