Курская операция позволила Украине сделать более активной работу относительно обменов, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что Курская операция ВСУ позволила Украине сделать более активной работу по обменам - возвращать наших воинов из российского плена.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня провел и важные совещания с Главкомом Сырским, начальником Генштаба Баргилевичем, министром обороны Украины Умеровым. Подробно обсудили ситуацию на фронтовых направлениях - Торецкое, Покровское, Кураховское, Харьковское и все остальные. Доклады были не только по обстоятельствам сейчас и наших действий сейчас, но и на перспективу. Соответственно - обеспечение и вооружение, комплектование наших бригад.

Отдельно обсудили Курскую операцию - мы держим там наши позиции, я благодарю каждого воина за храбрость. Мы должны помнить, что Курская операция обеспечивает стратегическую цель. Война должна возвращаться на территории, откуда она пришла. Это справедливо, когда буферная зона создана на территории агрессора. И также Курская операция позволила Украине сделать более активной работу по обменам - возвращать наших воинов из российского плена. Каждый это видит.

Спасибо всем боевым бригадам, каждому подразделению, сражающимся на передовой", - сказал Зеленский.

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