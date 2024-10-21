Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів, - Зеленський. ВIДЕО
У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні провів і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронтових напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та всі інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад.
Окремо обговорили Курську операцію – ми тримаємо там наші позиції, я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить.
Дякую всім бойовим бригадам, кожному підрозділу, які б’ються на передовій", - сказав Зеленський.
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щоб змусити ***** діяти, треба знаходити когось з місцевих і мутити реферндум за відділення від рахи на основі законів ООН про самовизначення корєнних народів!
Як і будь яка інша "ініціатива" неЛОХа обкуреного за всі п'ять років піпізденства.
він не сампіде, він херпіду.
закидає суди всіх штатів і федеральний запитами і вимогами,
буде погрожувати і трясти вухом,
як тяжко поранений на камалівських фронтах.
буба ці вибори навіть і не проводить - вчись, клован рудий,
в клована зеленого...
Все для обміну.
Певно і яйця по 17 з картоплею по 50 також були заради обміну.
той обмін - прикриття путлєром своїх агентів...
білими нитками шито
Але потім новини з Донбасу все це помножили на нуль. А тепер курська авантюра - валіза без ручки, а "проє@алі" на Донбасі - страшна реальність.
Для мене все якось так виглядає....
прорвали кацапнячий кордон, взяли якусь срану курщіну - далі шо?
а далі, звільнення Залужного і всього генштабу...
і взагалі зникни з очей моїх ясних в Лондон!
а щє далі - cтавки і наради і кацапський наступ на сході.
голосів з 25000
необхідних --- Україна має відновити розробку ядерної зброї https://petition.president.gov.ua/petition/235878