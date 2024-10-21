Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні провів і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронтових напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та всі інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад.

Окремо обговорили Курську операцію – ми тримаємо там наші позиції, я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить.

Дякую всім бойовим бригадам, кожному підрозділу, які б’ються на передовій", - сказав Зеленський.

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