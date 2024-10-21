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Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів, - Зеленський. ВIДЕО

У вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція ЗСУ дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні провів і важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони України Умєровим. Детально обговорили ситуацію на фронтових напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та всі інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад.

Окремо обговорили Курську операцію – ми тримаємо там наші позиції, я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора. І також Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить.

Дякую всім бойовим бригадам, кожному підрозділу, які б’ються на передовій", - сказав Зеленський.

Дивіться: Зеленський та Остін обговорили розширення використання далекобійної зброї та оборонні потреби. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) звернення (628) Курськ (1160)


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Топ коментарі
+17
Треба постійно щось придумувати, щоб пояснити глядачам Єдиного марафону цю безглузду аферу. Це процес без кінця.
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21.10.2024 20:42 Відповісти
+10
******* як трамп.
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21.10.2024 20:35 Відповісти
+9
Його не відпускає.
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21.10.2024 20:36 Відповісти
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******* як трамп.
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21.10.2024 20:35 Відповісти
долбоящер не знає як виправдати свою безглузду ідею! а довбограї в МО не знають що з тім шматом курської області робити - свідомо заблокували там частину армії!!

щоб змусити ***** діяти, треба знаходити когось з місцевих і мутити реферндум за відділення від рахи на основі законів ООН про самовизначення корєнних народів!
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22.10.2024 08:02 Відповісти
Його не відпускає.
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21.10.2024 20:36 Відповісти
А цена какая?? Или « мы за ценой не постоим» так????
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21.10.2024 20:36 Відповісти
Вся Україна побачила в Сумській області ( і не тільки в ній ) "ціну" суджанської авантюри .
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21.10.2024 21:34 Відповісти
"Пук у калюжу" був дуже гучний!
Як і будь яка інша "ініціатива" неЛОХа обкуреного за всі п'ять років піпізденства.
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21.10.2024 20:38 Відповісти
Треба постійно щось придумувати, щоб пояснити глядачам Єдиного марафону цю безглузду аферу. Це процес без кінця.
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21.10.2024 20:42 Відповісти
це не "безглузда афера" - це прикриття зливу Донбасу і розтягування, ослаблення і нищення ВСУ.
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21.10.2024 21:05 Відповісти
Коли бойові дії частково перенесені на територію ворога, там палають села підриваються мости, то це звичайно афера - а коли стримування наступу на Вовчанськ, то це не афера. Зрадофільство на сайті досягає максимального струму.
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22.10.2024 01:34 Відповісти
Зєля, іди вже геть!
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21.10.2024 20:46 Відповісти
ви і справді сподіваєтеся, що він сам піде?
він не сампіде, він херпіду.
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21.10.2024 21:04 Відповісти
доня, в разі програшу, ніколи не визнає результатів виборів.
закидає суди всіх штатів і федеральний запитами і вимогами,
буде погрожувати і трясти вухом,
як тяжко поранений на камалівських фронтах.
буба ці вибори навіть і не проводить - вчись, клован рудий,
в клована зеленого...
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21.10.2024 20:47 Відповісти
Зеледент, а где "договорится посередине"? Где у тебя "середина"? В офшорах? Сцуа гундосая выключи свои дебильные обращения каждый час. Только начинаешь телек смотреть... Там и ***********, или ты гундосишь. Иди, падла такая, и работай для Украины. По твоим делам будем судить, а не по гундосинью.
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21.10.2024 20:50 Відповісти
І цемаха віддали, і операцію Авеню злили.
Все для обміну.
Певно і яйця по 17 з картоплею по 50 також були заради обміну.
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21.10.2024 20:54 Відповісти
орки знищують своїх якщо вони здаються в полон.Чому ,раптом, полонені орки в курській області ви явились дуже потрібними для обміну,це ж для путлера таке ж біосміття як і полонені кацапи на території України.
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21.10.2024 20:55 Відповісти
В останньому обміні були полонені російські строковики, 95 рашистів, які не повинні були воювати.
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21.10.2024 21:00 Відповісти
ну і шо?!!

той обмін - прикриття путлєром своїх агентів...
білими нитками шито
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21.10.2024 21:08 Відповісти
Агенти чи ні - похер, головне 95 наших захисників повернулися до дому.
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21.10.2024 21:14 Відповісти
А скільки вже наших хлопців через це загинуло в "суджанській операції ", про це наш агітпроп мовчить ,він тільки вміє рахувати вбитих кацапів.
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21.10.2024 21:38 Відповісти
Краще було б, щоб наші хлопці гинули в сумській операції рашистів?
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22.10.2024 01:10 Відповісти
Ну так нехай краще гинуть мешканці Сумської області від рашистський дронів і кабів , і не потрібно повторювати зєліну маячню про "сумську операцію рашистів" ,бо бригади ЗСУ ,які в серпні зайшли в Курську область не побачили ніякого угрупування кацапів ,яке мало наступати на Сумщину ,а полон потрапляли або прикордонники або строковики.
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22.10.2024 17:27 Відповісти
Чим для путлера цінні ці строковики?Це для нього таке ж біосміття як мобілізовані чи контрактники.Чи може ви хочете сказати що путлер дуже переймається генофондом *********?
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21.10.2024 21:39 Відповісти
отгундосился на вечер
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21.10.2024 20:57 Відповісти
А скільки вгробив ішак не наважується повідомити? Чмо шукає на гімні меду.
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21.10.2024 21:02 Відповісти
Перший тиждень курської авантюри - то було супер: піднесення, зміцнення віри та надії....
Але потім новини з Донбасу все це помножили на нуль. А тепер курська авантюра - валіза без ручки, а "проє@алі" на Донбасі - страшна реальність.
Для мене все якось так виглядає....
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21.10.2024 21:05 Відповісти
саме за це і казав Залужний.
прорвали кацапнячий кордон, взяли якусь срану курщіну - далі шо?
а далі, звільнення Залужного і всього генштабу...
і взагалі зникни з очей моїх ясних в Лондон!
а щє далі - cтавки і наради і кацапський наступ на сході.
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21.10.2024 21:12 Відповісти
Я сразу написал, шо курская авантюра - это дымовая завеса, прикрытие для сдачи территорий на востоке.
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21.10.2024 21:15 Відповісти
Для всіх притомних українців все так виглядає .
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21.10.2024 21:39 Відповісти
оправдания этой афере нет, послали ребят с билетом в один конец
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21.10.2024 21:13 Відповісти
Причем самые боеспособные и оснащенные бригады. Точно знаю, шо это 47-я Магура, 80 -я Галицка, 82-я Буковинска, 95-я Полиська. и еще, как минимум 2-3 бригады.
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21.10.2024 21:32 Відповісти
Падло зелене , всі боєздатні бригади там покладе.
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21.10.2024 21:41 Відповісти
Все ж таки знайшов і позитивний аргумент у цій авантюрі.
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21.10.2024 21:20 Відповісти
73
голосів з 25000
необхідних --- Україна має відновити розробку ядерної зброї https://petition.president.gov.ua/petition/235878
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21.10.2024 21:27 Відповісти
Це вже було
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21.10.2024 21:43 Відповісти
Доженуть ,і ще раз відновлять ,для чого тішити себе порожніні ілюзіями і мріями.
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21.10.2024 21:44 Відповісти
Це будемо обговорювати тоді, коли закінчиться операція виводом війсь, і з яким результатом. Щось досвід керування Зельоними мені підказує, що оборонні споруди на Сумщині не будуються. Кацапня може ще й частину Сумської відхватити.
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21.10.2024 21:44 Відповісти
Гонить фуфло для дурнів. А курська операція - дурня, тільки навіщо вони її розпочали і хто її придумав буде відомо не скоро. Напевне є "таємний план" москальских кротів.
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21.10.2024 22:38 Відповісти
Цікаво, скільки загинуло захисників? Стільки ж, скільки звільнили
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22.10.2024 00:14 Відповісти
сильно . что бы спасти 100 положим 1000
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22.10.2024 00:29 Відповісти
Більше цікавить Покровськ. До"перемогався". Ворог за 12 км.
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22.10.2024 07:01 Відповісти
 
 