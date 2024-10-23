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"Буханка" с "почестями" везет на прицепе гроба семерых "героев СВО" по улице российской Перми: "Платить за такую доставку заставляют жен и родственников". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята транспортировка гробов с телами ликвидированных оккупантов в российской Перми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что из почестей оккупанты заслужили прицеп к легковушке, на котором сложены семь гробов, и привычная захватчикам "буханка", как транспортное средство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Аэроразведчики насмехаются над оккупантом, который притворяется мертвым: "Смотри-смотри, бл#дь! И муха по #балу лазит! Это два "Оскара"! Леонардо Ди Каприо отдыхает". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) похороны (1534) уничтожение (7265)


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Топ комментарии
+19
Как профессионально загрузили, крестиком.
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23.10.2024 13:07 Ответить
+18
Тут навіть додати нема чого

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23.10.2024 13:22 Ответить
+15
Ше и так по багатому
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23.10.2024 13:09 Ответить
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Как профессионально загрузили, крестиком.
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23.10.2024 13:07 Ответить
а ти як думав????
на такий маленький причіп завантажили вісім ЛАД
лиш колір не білий...
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23.10.2024 18:47 Ответить
Ше и так по багатому
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23.10.2024 13:09 Ответить
"Почесті" - це ближнє світло увімкнули на уазіку?
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23.10.2024 13:09 Ответить
то ще повезло,що як дрова.. а не в целофанових пакетиках, м'ясо по кусках.
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23.10.2024 13:10 Ответить
А в саму буханку скільки гробів влазить ? може не всі порахували .
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23.10.2024 13:11 Ответить
от, скільки ми вже про кацапів знаємо, а ви так і не зрозуміли головного!
це ж подарунки родичам!
це ж визнані загиблими з виплатами і все таке!
це ж рекламна компанія: бачите скільки грошей отримає дружина.
і везуть саме так, що б інші бачили і заздрили такому щастю!
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23.10.2024 13:11 Ответить
Ели фсьо за свой щет то и на Ладу не хватит семье!
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23.10.2024 13:16 Ответить
етажпздець, буханка везе на собі сємєйную радасть! дев'ять бєлих новєнькіх кітайскіх ладакаліна! увожуха вапше!
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23.10.2024 13:17 Ответить
Можно засчитать , как "гойда". Могли бы просто сжечь в мобильном крематории, и объявить безвести пропавшими. А самки ещё возмущаются. На колени и плёткой, чтобы просили у барина прощения.
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23.10.2024 13:19 Ответить
так їх не влаштовує що їх возять як дрова чи що за те родичі мають платити ? )
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23.10.2024 13:20 Ответить
Ну, це навіть пристойно як для раши, могли б на тачці тягнути вручну)
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23.10.2024 13:20 Ответить
Поні і мертвякі Комі і пєрмякі.
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23.10.2024 13:20 Ответить
Лучший подарок из Украины -труп россиянина
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23.10.2024 13:22 Ответить
Тут навіть додати нема чого

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23.10.2024 13:22 Ответить
Вони зомбі, у них зов.
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23.10.2024 14:24 Ответить
Семейство выродков. Надеюсь недавно подохший не успел наплодить себе ублюдка
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23.10.2024 17:50 Ответить
Двоє вилупків подохло, чи залишились ще - не відомо.
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23.10.2024 17:54 Ответить
Орки здохли, як собаки, і ховатимуть їх пєрмскіх ****** як собак
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23.10.2024 13:25 Ответить
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23.10.2024 13:27 Ответить
"Вот па справедлівасті, нада би к каждаму ящіку с героєм сво ,па мешку картошкі і па банке кількі."
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23.10.2024 13:35 Ответить
На пельмени обменяют. Может ещё талоны на валежник.
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23.10.2024 13:43 Ответить
- Откеле дровишки?
- С Донбасу вестимо! ВСУ их там рубит, а я отвожу. 💀💀💀💀💀💀💀
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23.10.2024 13:44 Ответить
Військового екстрасенса слухаєш?
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23.10.2024 13:48 Ответить
і домовини не зафіксовані, десь поворот невдалий - як чіпси попадають
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23.10.2024 13:47 Ответить
ніхто не помітить! тай й кацапам на радість - меньше витрачати часу - розвозити оті трупи, краще нажратися водки
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23.10.2024 18:12 Ответить
колись кацапи сіялися з українців, бо ті їздили до них на заробітки, а тепер на "заробітки" їздять мокші в Україну.
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23.10.2024 13:49 Ответить
але від їхніх заробітків українці гинуть, тому не дуже то нам смішно тепер. ніколи не розумів тих бовдурів, що їхали туди на роботу, але кажуть, що дехто і заробляв непогано. мій сусід, спився вже давно, казав, що Пугачовій будинок будував, хз чи правда.
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23.10.2024 17:49 Ответить
яка країна такі й "почєсті"..
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23.10.2024 13:49 Ответить
Собиратель гробов русских.
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23.10.2024 14:26 Ответить
Прямиком в тартар...а там все скрепно по вере каждого ....лагерь, колючка, вышки, вертухаи..деревянные тачки и по репрдуктору на здании администрации звучит концерт кобзона во дворце съездов
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23.10.2024 15:36 Ответить
А они чё, хотят чтобы их на лимузинах возили?
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23.10.2024 15:46 Ответить
На килограммы.
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23.10.2024 15:59 Ответить
Буханка і гарматне м'ясо - це вже якийсь бутерброд... ***** не стомлюється їх пожирати, а батьки тих жмуриків тільки раді...
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23.10.2024 18:39 Ответить
ржака
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24.10.2024 11:24 Ответить
 
 