"Буханка" с "почестями" везет на прицепе гроба семерых "героев СВО" по улице российской Перми: "Платить за такую доставку заставляют жен и родственников". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята транспортировка гробов с телами ликвидированных оккупантов в российской Перми.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что из почестей оккупанты заслужили прицеп к легковушке, на котором сложены семь гробов, и привычная захватчикам "буханка", как транспортное средство.

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