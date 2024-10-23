"Буханка" с "почестями" везет на прицепе гроба семерых "героев СВО" по улице российской Перми: "Платить за такую доставку заставляют жен и родственников". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята транспортировка гробов с телами ликвидированных оккупантов в российской Перми.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что из почестей оккупанты заслужили прицеп к легковушке, на котором сложены семь гробов, и привычная захватчикам "буханка", как транспортное средство.
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+19 Storm UA
показать весь комментарий23.10.2024 13:07 Ответить Ссылка
+18 Олег Квиташ
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+15 Валентин Коваль #587289
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на такий маленький причіп завантажили вісім ЛАД
лиш колір не білий...
це ж подарунки родичам!
це ж визнані загиблими з виплатами і все таке!
це ж рекламна компанія: бачите скільки грошей отримає дружина.
і везуть саме так, що б інші бачили і заздрили такому щастю!
Поні і мертвякіКомі і пєрмякі.
- С Донбасу вестимо! ВСУ их там рубит, а я отвожу. 💀💀💀💀💀💀💀