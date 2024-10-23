"Буханка" із "почестями" везе на причепі домовини сімох "героев СВО" вулицею російської Пермі: "Платить за такую доставку заставляют жен и родственников". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване транспортування домовин із тілами ліквідованих окупантів у російській Пермі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що із почестей окупанти заслужили причеп до легковика, на якому складено сім домовин, та звична загарбникам "буханка", як транспортний засіб.
Топ коментарі
+19 Storm UA
показати весь коментар23.10.2024 13:07 Відповісти Посилання
+18 Олег Квиташ
показати весь коментар23.10.2024 13:22 Відповісти Посилання
+15 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар23.10.2024 13:09 Відповісти Посилання
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на такий маленький причіп завантажили вісім ЛАД
лиш колір не білий...
це ж подарунки родичам!
це ж визнані загиблими з виплатами і все таке!
це ж рекламна компанія: бачите скільки грошей отримає дружина.
і везуть саме так, що б інші бачили і заздрили такому щастю!
Поні і мертвякіКомі і пєрмякі.
- С Донбасу вестимо! ВСУ их там рубит, а я отвожу. 💀💀💀💀💀💀💀