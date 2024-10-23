"Буханка" із "почестями" везе на причепі домовини сімох "героев СВО" вулицею російської Пермі: "Платить за такую доставку заставляют жен и родственников". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване транспортування домовин із тілами ліквідованих окупантів у російській Пермі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що із почестей окупанти заслужили причеп до легковика, на якому складено сім домовин, та звична загарбникам "буханка", як транспортний засіб.

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