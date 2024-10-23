УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13581 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
12 161 35

"Буханка" із "почестями" везе на причепі домовини сімох "героев СВО" вулицею російської Пермі: "Платить за такую доставку заставляют жен и родственников". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмоване транспортування домовин із тілами ліквідованих окупантів у російській Пермі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що із почестей окупанти заслужили причеп до легковика, на якому складено сім домовин, та звична загарбникам "буханка", як транспортний засіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники насміхаються з окупанта, який вдає мертвого: "Диви-диви, бл#дь! І муха по #балу лазить! Це два "Оскара"! Леонардо Ді Капріо віддихає". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) похорон (1289) знищення (7578)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+19
Как профессионально загрузили, крестиком.
показати весь коментар
23.10.2024 13:07 Відповісти
+18
Тут навіть додати нема чого

показати весь коментар
23.10.2024 13:22 Відповісти
+15
Ше и так по багатому
показати весь коментар
23.10.2024 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как профессионально загрузили, крестиком.
показати весь коментар
23.10.2024 13:07 Відповісти
а ти як думав????
на такий маленький причіп завантажили вісім ЛАД
лиш колір не білий...
показати весь коментар
23.10.2024 18:47 Відповісти
Ше и так по багатому
показати весь коментар
23.10.2024 13:09 Відповісти
"Почесті" - це ближнє світло увімкнули на уазіку?
показати весь коментар
23.10.2024 13:09 Відповісти
то ще повезло,що як дрова.. а не в целофанових пакетиках, м'ясо по кусках.
показати весь коментар
23.10.2024 13:10 Відповісти
А в саму буханку скільки гробів влазить ? може не всі порахували .
показати весь коментар
23.10.2024 13:11 Відповісти
от, скільки ми вже про кацапів знаємо, а ви так і не зрозуміли головного!
це ж подарунки родичам!
це ж визнані загиблими з виплатами і все таке!
це ж рекламна компанія: бачите скільки грошей отримає дружина.
і везуть саме так, що б інші бачили і заздрили такому щастю!
показати весь коментар
23.10.2024 13:11 Відповісти
Ели фсьо за свой щет то и на Ладу не хватит семье!
показати весь коментар
23.10.2024 13:16 Відповісти
етажпздець, буханка везе на собі сємєйную радасть! дев'ять бєлих новєнькіх кітайскіх ладакаліна! увожуха вапше!
показати весь коментар
23.10.2024 13:17 Відповісти
Можно засчитать , как "гойда". Могли бы просто сжечь в мобильном крематории, и объявить безвести пропавшими. А самки ещё возмущаются. На колени и плёткой, чтобы просили у барина прощения.
показати весь коментар
23.10.2024 13:19 Відповісти
так їх не влаштовує що їх возять як дрова чи що за те родичі мають платити ? )
показати весь коментар
23.10.2024 13:20 Відповісти
Ну, це навіть пристойно як для раши, могли б на тачці тягнути вручну)
показати весь коментар
23.10.2024 13:20 Відповісти
Поні і мертвякі Комі і пєрмякі.
показати весь коментар
23.10.2024 13:20 Відповісти
Лучший подарок из Украины -труп россиянина
показати весь коментар
23.10.2024 13:22 Відповісти
Тут навіть додати нема чого

показати весь коментар
23.10.2024 13:22 Відповісти
Вони зомбі, у них зов.
показати весь коментар
23.10.2024 14:24 Відповісти
Семейство выродков. Надеюсь недавно подохший не успел наплодить себе ублюдка
показати весь коментар
23.10.2024 17:50 Відповісти
Двоє вилупків подохло, чи залишились ще - не відомо.
показати весь коментар
23.10.2024 17:54 Відповісти
Орки здохли, як собаки, і ховатимуть їх пєрмскіх ****** як собак
показати весь коментар
23.10.2024 13:25 Відповісти
показати весь коментар
23.10.2024 13:27 Відповісти
"Вот па справедлівасті, нада би к каждаму ящіку с героєм сво ,па мешку картошкі і па банке кількі."
показати весь коментар
23.10.2024 13:35 Відповісти
На пельмени обменяют. Может ещё талоны на валежник.
показати весь коментар
23.10.2024 13:43 Відповісти
- Откеле дровишки?
- С Донбасу вестимо! ВСУ их там рубит, а я отвожу. 💀💀💀💀💀💀💀
показати весь коментар
23.10.2024 13:44 Відповісти
Військового екстрасенса слухаєш?
показати весь коментар
23.10.2024 13:48 Відповісти
і домовини не зафіксовані, десь поворот невдалий - як чіпси попадають
показати весь коментар
23.10.2024 13:47 Відповісти
ніхто не помітить! тай й кацапам на радість - меньше витрачати часу - розвозити оті трупи, краще нажратися водки
показати весь коментар
23.10.2024 18:12 Відповісти
колись кацапи сіялися з українців, бо ті їздили до них на заробітки, а тепер на "заробітки" їздять мокші в Україну.
показати весь коментар
23.10.2024 13:49 Відповісти
але від їхніх заробітків українці гинуть, тому не дуже то нам смішно тепер. ніколи не розумів тих бовдурів, що їхали туди на роботу, але кажуть, що дехто і заробляв непогано. мій сусід, спився вже давно, казав, що Пугачовій будинок будував, хз чи правда.
показати весь коментар
23.10.2024 17:49 Відповісти
яка країна такі й "почєсті"..
показати весь коментар
23.10.2024 13:49 Відповісти
Собиратель гробов русских.
показати весь коментар
23.10.2024 14:26 Відповісти
Прямиком в тартар...а там все скрепно по вере каждого ....лагерь, колючка, вышки, вертухаи..деревянные тачки и по репрдуктору на здании администрации звучит концерт кобзона во дворце съездов
показати весь коментар
23.10.2024 15:36 Відповісти
А они чё, хотят чтобы их на лимузинах возили?
показати весь коментар
23.10.2024 15:46 Відповісти
На килограммы.
показати весь коментар
23.10.2024 15:59 Відповісти
Буханка і гарматне м'ясо - це вже якийсь бутерброд... ***** не стомлюється їх пожирати, а батьки тих жмуриків тільки раді...
показати весь коментар
23.10.2024 18:39 Відповісти
ржака
показати весь коментар
24.10.2024 11:24 Відповісти
 
 