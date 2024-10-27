Бойцы 5-й ОШБр берут в плен российского захватчика под Бахмутом. ВИДЕО
Во время операции по возвращению утраченной позиции воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады под Бахмутом взяли в плен российского захватчика. Украинские воины провели оперативную атаку, окружив противника и заставив его сдаться.
Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякую за завищену оцінку моїх чисто людських емоційних викидів...
☠️Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!
🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися