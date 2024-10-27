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Новости Видео Война
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Бойцы 5-й ОШБр берут в плен российского захватчика под Бахмутом. ВИДЕО

Во время операции по возвращению утраченной позиции воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады под Бахмутом взяли в плен российского захватчика. Украинские воины провели оперативную атаку, окружив противника и заставив его сдаться.

Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Воины 5-й ОШБр остановили оккупантов на пути к нашим позициям и ликвидировали вражескую пехоту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19746) плен (2638) 5 ОШБр (112)


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вони Наших не беруть в полон... Чому би його не нарізати тонкими пластівцями - або й не тонкими - скажім, до колін... тоді зняти скотч і залишити...
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27.10.2024 16:55 Ответить
Ви - неперевершений естет. Який реалістичний спосіб вербальної передачі уявного образа. Я навіть у правій руці еніби скальпеля відчув.
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27.10.2024 17:06 Ответить
Я сором'язливо зашарівся...
Дякую за завищену оцінку моїх чисто людських емоційних викидів...
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27.10.2024 19:29 Ответить
🇺🇦Покровський напрямок: Одже, почнемо з верху, Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи підарків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули. По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та наносять удари по скупченню противника, місто повністю вже за підарами. Вишневе на захід від Селидове теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку! Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації. Стосовно н.п Катеринівка то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога! Ну і на останок Богоявленка за хряками.👾

☠️Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
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27.10.2024 17:19 Ответить
Кацап з переляку навіть цицьки показав: " А на лєвай груді - профіль Сраліна, а на правай - Пулєр в анфас".
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27.10.2024 17:00 Ответить
****....ненавиджу ********* лапотних
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27.10.2024 17:09 Ответить
 
 