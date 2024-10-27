Бойцы 5-й ОШБр берут в плен российского захватчика под Бахмутом. ВИДЕО

Во время операции по возвращению утраченной позиции воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады под Бахмутом взяли в плен российского захватчика. Украинские воины провели оперативную атаку, окружив противника и заставив его сдаться.

Видео боевой работы опубликовали в телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

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