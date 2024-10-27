УКР
Бійці 5 ОШБр беруть у полон російського загарбника під Бахмутом. ВIДЕО

Під час операції з повернення втраченої позиції воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади під Бахмутом полонили російського загарбника. Українські воїни провели оперативну атаку, оточивши противника та змусивши його здатися.

Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.

армія рф (18766) полон (1656) 5 ОШБр (145)
вони Наших не беруть в полон... Чому би його не нарізати тонкими пластівцями - або й не тонкими - скажім, до колін... тоді зняти скотч і залишити...
27.10.2024 16:55 Відповісти
Ви - неперевершений естет. Який реалістичний спосіб вербальної передачі уявного образа. Я навіть у правій руці еніби скальпеля відчув.
27.10.2024 17:06 Відповісти
Я сором'язливо зашарівся...
Дякую за завищену оцінку моїх чисто людських емоційних викидів...
27.10.2024 19:29 Відповісти
🇺🇦Покровський напрямок: Одже, почнемо з верху, Лисівка-Новогродівка: тут у нас проблем сильних немає, тримаємося міцно. Були заходи підарків на південь від Лисівки у посадку, всі були знищені, техніку ми мінуснули. По Селидове вже скажу як є, наші козаки виходять з північно-західного флангу, по місту досі працюють наші аеробомбери та наносять удари по скупченню противника, місто повністю вже за підарами. Вишневе на захід від Селидове теж під контролем ворога, вже вони встановили свою ганчірку, зараз проводять зачистку! Посилився тиск на Курахівку, дуже активно пруть під прикриттям арти та авіації. Стосовно н.п Катеринівка то там вже йде завершальний етап та скоро теж перейде під контроль ворога! Ну і на останок Богоявленка за хряками.👾

☠️Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися
27.10.2024 17:19 Відповісти
Кацап з переляку навіть цицьки показав: " А на лєвай груді - профіль Сраліна, а на правай - Пулєр в анфас".
27.10.2024 17:00 Відповісти
****....ненавиджу ********* лапотних
27.10.2024 17:09 Відповісти
 
 