Бійці 5 ОШБр беруть у полон російського загарбника під Бахмутом. ВIДЕО
Під час операції з повернення втраченої позиції воїни 5-ої окремої штурмової Київської бригади під Бахмутом полонили російського загарбника. Українські воїни провели оперативну атаку, оточивши противника та змусивши його здатися.
Відео бойової роботи опублікували у телеграм-каналі бригади, передає Цензор.НЕТ.
Дякую за завищену оцінку моїх чисто людських емоційних викидів...
☠️Зовсім скоро почнуть давити в напрямку траси до Покровська та прожимати на захід від Новогродівки щоб вирівняти фронт. Головна битва буде зовсім скоро!!
🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися