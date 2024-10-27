Дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше, - Зеленский. ВИДЕО

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский о планах по "работе с европейскими партнерами" и анонсировал новые пакеты поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами - с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно. Мы создали этот новый формат сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы. И в рамках этого формата неизменно наращиваем наше взаимодействие. Оборонное, политическое, экономическое. И в основе всего этого - наше ценностное взаимодействие. То, как мы видим жизнь в Европе. То, какой мы хотим передать нашу Европу следующим поколениям. Точно безопасной, точно демократической и точно способной защищать интересы европейцев.

Я благодарен каждой стране из этого нашего формата: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Спасибо вам. Ожидаем от всех партнеров поддержки Плана победы. Все они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы Россия теряла возможность портить жизнь миру. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", - сказал Зеленский.

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Напомним ранее премьер Финляндии Петтери Орпо анонсировал встречу с Владимиром Зеленским на Нордическом совете в Исландии.