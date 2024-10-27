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Дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше, - Зеленский. ВИДЕО

В своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский о планах по "работе с европейскими партнерами" и анонсировал новые пакеты поддержки.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня готовимся к работе с партнерами на неделе. В частности, с нашими европейскими партнерами - с теми, кто поддерживает нас очень принципиально и действенно. Мы создали этот новый формат сотрудничества - Украина плюс страны Северной Европы. И в рамках этого формата неизменно наращиваем наше взаимодействие. Оборонное, политическое, экономическое. И в основе всего этого - наше ценностное взаимодействие. То, как мы видим жизнь в Европе. То, какой мы хотим передать нашу Европу следующим поколениям. Точно безопасной, точно демократической и точно способной защищать интересы европейцев.

Я благодарен каждой стране из этого нашего формата: Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии. Спасибо вам. Ожидаем от всех партнеров поддержки Плана победы. Все они одинаково понимают, насколько важно быть решительными. Понимают, что надо создавать проблемы агрессору, чтобы Россия теряла возможность портить жизнь миру. Будем говорить с "нордиками" о новых принципиальных шагах, которые могут усилить давление на Россию за эту войну и ради честной дипломатии. Поэтому дипломатических новостей и новых пакетов поддержки Украины должно быть на следующей неделе больше", - сказал Зеленский.

Также смотрите: Украина будет вынуждена воевать против Северной Кореи в Европе, - Зеленский призвал партнеров к большему давлению на РФ. ВИДЕО

Напомним ранее премьер Финляндии Петтери Орпо анонсировал встречу с Владимиром Зеленским на Нордическом совете в Исландии.

Автор: 

Зеленский Владимир (20925) обращение (774)


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Топ комментарии
+21
відосики відосики потужні відосики хоч воду заряджай
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27.10.2024 20:52 Ответить
+14
Ніхто й не усвідомить усю потужність нашої потужності! Потужно?
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27.10.2024 20:57 Ответить
+11
давай вже саму приємну новину для українського народу-"втікаю з України"
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27.10.2024 20:56 Ответить
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відосики відосики потужні відосики хоч воду заряджай
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27.10.2024 20:52 Ответить
Ніхто й не усвідомить усю потужність нашої потужності! Потужно?
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27.10.2024 20:57 Ответить
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27.10.2024 22:28 Ответить
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27.10.2024 22:15 Ответить
Який пакет передбачає повернення нам ядерної зброї?
аааа ніякий , ну добре розводь лохів далі
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27.10.2024 20:52 Ответить
Наша ядерна зброя зараз у росіі. Тобто ти вважаєш, що наші партнери повинні примусити росію повернути нам нашу ядерну зброю?
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27.10.2024 21:12 Ответить
Так ядерна зброя ніколи нашою не була ,вона була совєтською ,і Україна немала ніякої змоги нею керувати ,та і Захід нам би не дозволив це робит ,так що викиньте ці ілюзії з голови .
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27.10.2024 21:30 Ответить
"Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. Це другий випадок в історії після ПАР, яка відмовилася від ядерної зброї" - значить і Захід дозволяв і керувати могли.
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27.10.2024 21:49 Ответить
А ви прочитайте уважно Декларацію і побачите ,що там написано.
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28.10.2024 16:21 Ответить
У Декларації було написано, що ми маємо віддати свою ядерну зброю російській федерації?
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28.10.2024 16:45 Ответить
Так це ви запитайте в наших американських союзників ,кому вони змусили передати ядерну зброю.
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28.10.2024 16:48 Ответить
Якщо не надаш посилання на офіційний документ, де Америка примушує Україну віддати свою ядерну зброю російській федерації, то як тебе після цього називати?
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28.10.2024 16:57 Ответить
Подивись документальний фільм Юрія Макарова "Будапешт ,Бомба під Незалежність " і все будеш знати і не задаватимеш дурних питань.
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28.10.2024 17:05 Ответить
Нема в тебе такого посилання. Так хто після цього?
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28.10.2024 17:09 Ответить
А ти хто після цього ,зі своїми наполєонівськими амбіціями ,які і нахрін нікому не потрібні.
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28.10.2024 17:12 Ответить
Моє твердження, яке ти так і не зміг спростувати, що не існує жодного міжнародного документу, який би примушував Україну віддати свою ядерну зброю російській федерації, є наполеонівськими амбіціями??
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28.10.2024 17:34 Ответить
Так віддали ж і теперішні зєліні казочки про "ядєрну зброю " вже нікому не цікаві ,їх ніхто не сприймає всерйоз ,хіба що наші диванні патріоти.
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28.10.2024 17:49 Ответить
Ти згоден, що ти збрехав, що Америка примусила віддати нашу ядерну зброю росіі?
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28.10.2024 17:53 Ответить
,Так особисто Клінтон , і нічого нам тут казочки розповідати ,всерівно в нас би її рано чи пізно і так забрали б.
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28.10.2024 18:15 Ответить
Це ти тут російські народні казочки розповідаєш. Згідно якого документу, підписаного Клінтоном, Україна передала рф ядерну зброю?
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28.10.2024 18:25 Ответить
А ти свої казочки розповідай зєлі ,вони мені не цікаві .
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28.10.2024 18:37 Ответить
Керувати ,ми аж ніяк не могли ,все керування знаходилось і знаходиться в рашці ,так само як і обслуговування ракет ,яке вартує великих коштів ,яких в України не було і немає . І викиньте вже цю дурню з голови і не опускайтесь до рівня нашого зєльоного наполєончика.
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28.10.2024 16:26 Ответить
Це з якого нормативного документу така інформація?
"Що нашою не була "
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27.10.2024 21:54 Ответить
З "Декларації про державний суверенітет України " прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1990 року , Деларацію ніхто не скасовував ,вона є діючим нормативним документом.
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27.10.2024 22:00 Ответить
Там в цій декларації написано, що ядерна зброя нам не належить ?
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27.10.2024 22:10 Ответить
До речі ,Декларація про державний суверенітет України ,розділ 9 "Зовнішні і внутрішні відносини " -"Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою ,яка не бере участіу військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів -
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27.10.2024 21:47 Ответить
Осьо і причинно наслідковий звʼязок між тим що ми робили і що маємо сьогодні
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27.10.2024 21:49 Ответить
А ви запитайте тодішніх народних депутатів Костенка ,Зайця і т.д, чому вони голосували за нейтральний позаблоковий статус, а тепер Україна порушує своє ж законодавство і прагне вступити до НАТО.
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27.10.2024 21:55 Ответить
Рассія те ж саме говорить...це ж треба таке спів-падіння...
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28.10.2024 10:10 Ответить
Ну так рашка прочитала те ,що понаголосовувала тодішня Верховна Рада ,треба було тодішнім депутатам головою думати ,а не одним місцем за що вони голосували ,а то вийшло так ,що наше законодавство суперечить одне одному , треба було скасувати Декларацію про державний суверенітет ,або хоча б її дев"ятий розділ.
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28.10.2024 16:18 Ответить
"треба було скасувати Декларацію про державний суверенітет"...а також Третій Універсал Центральної Ради...?
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28.10.2024 17:03 Ответить
А ще був Акт злуки УНР І ЗУНР .Так в нашій історії було багато "хотєлок" але ні одна так і не здійснилась ,такий вже ми нарід ,хочемо меду ,да й ще й ложкою
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28.10.2024 17:10 Ответить
злуки УНР І ЗУНР не сталося??
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28.10.2024 17:42 Ответить
Так то був чисто декларативний Акт і насправді ніякої злуки так і не відбулось .
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28.10.2024 17:45 Ответить
а патом лєнінпрідумал украіну...
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28.10.2024 17:47 Ответить
А хто ж УССР придумав ,часом не владімів ільїч ?
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28.10.2024 17:51 Ответить
Для українців була російська окупація України, а не якась усср. Ти згоден, що 1921 - 1991 були роками російської окупації України?
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28.10.2024 17:56 Ответить
А ти що мені збираєшся читати лекції з історії України? Я і без тебе її знаю.
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28.10.2024 18:11 Ответить
не приймати ,не виробляти і не набувати ядерної зброї " 16 липня 1990 року
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27.10.2024 21:51 Ответить
Що нам з ЯЗ толку коли немає носіїв доставки її в задані координати?
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27.10.2024 21:57 Ответить
Це вже до фахівців.
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27.10.2024 22:06 Ответить
Вже пішли анонси
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27.10.2024 20:55 Ответить
давай вже саму приємну новину для українського народу-"втікаю з України"
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27.10.2024 20:56 Ответить
Ні, сама приємна буде "відкриваю кордон для всіх!")
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27.10.2024 21:03 Ответить
відкрити для всіх можна.але одних пропустять в ЄС,а інших в расєю...
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27.10.2024 21:28 Ответить
І це добре. Кожен має право вибору
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27.10.2024 22:04 Ответить
Не можна, бо тоді в Україні майже не залишиться людей. Тільки Кабмін, верховна рада з презом та зовсім старенькі.
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27.10.2024 22:19 Ответить
Та ні, херпіду!
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27.10.2024 22:10 Ответить
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27.10.2024 20:58 Ответить
Зелений пдарас баклан.
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27.10.2024 22:12 Ответить
Навіщо те шоу коли є МСЕК.
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27.10.2024 22:12 Ответить
Вавчик бери підтримку тільки налом. Дивани підтягнем.
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27.10.2024 20:59 Ответить
Дайте ему селёдки.
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27.10.2024 21:10 Ответить
Да буде царювання Його до кінця війни, або ще краще - до кінця життя Його. Да буде воля й свобода всім власть імущим, а народу закриті кордони. Бо ми ж добрі, ми ж прощаємо винуватцям нині й повсякчас......
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27.10.2024 21:15 Ответить
Закривають кордони ж не рідні брати ганчірки, а українці для українців.
якщоб в ізраїлі петро петренко був президентом і зачинив кордони євреям скільки б він протримався в кріслі ? 3-2-1 Не довше
ото ж бо
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27.10.2024 21:18 Ответить
А хто в Україні прийшов до влади за 100 років до виборів Зеленського?
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28.10.2024 10:13 Ответить
Анонс зустрічі, на якій розглянуть пропозиції потужних формул і невідкладних заходів за підтримки форуму експертів і круглого столу видатних діячів під патронатом президента, так переможемо!
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27.10.2024 21:20 Ответить
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27.10.2024 21:29 Ответить
Та 🤡 на морозі ...і має на увазі все шо діється в Україні ...думайТЕ ,як вигрібати самі ...
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27.10.2024 21:34 Ответить
Геть ішака!
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27.10.2024 21:41 Ответить
Чи зрозуміє, нарешті, ухилянт-зрадник, що давненько вже усім не цікавий, а відосики на ніч тільки дратують? Чи просто увагу відволікає від подій на фронтах?
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27.10.2024 21:41 Ответить
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

посмотрел свежее видео с Селидово, обратил внимание на новенькую вывеску названия улицы на пустой остановке

не нашел в сети информации, а сколько таких было сделано и за сколько денег?

перемеиновали улицу, хорошо, ну и кому ***** теперь нужна эта вывеска?

есть у нас там «план перемоги», вы все его пункты читали

а давайте теперь про план поражения:

1. За бешеные бабки занимаемся озеленением парков, косим газоны где-нибудь в Донецкой области, желательно в 5-10-20-30 км от фронта, но ни в коем случае не пускаем такие же бешеные бабки в помощь и обеспечение своих же в/ч, которые находятся в той или иной громаде, пусть волонтёры обеспечением занимаются, они вон по 50 000 - 60 000 грн. в месяц собирают, этого должно хватить ;

2. Вместо грамотной информационной политики и медиаподдержки рекрутинговых кампаний каждой из бригад, которые находятся непосредственно на первой линии фронта - заваливаем города бигбордами своим милым личиком с тезисом а-ля «Нам тут жить» , а комплектацией бригад пусть занимается ТЦК по той же схеме шо и до этого, она же рабочая и обеспечивает максимально качественным ресурсом эти бригады, при этом заявляем, что «тема с рекрутингом провальная» и она не способна обеспечить полностью потребности бригад (вы ***** хоть шо-то сделали шоб развить этот самый рекрутинг?) ;

3. Никакой отвественности для коррупционеров, в том числе для тех, от которых напрямую зависит обеспечение этих самых бригад, для мемов и картинки задерживаем с тоннами баксов «на кроватке» особей, а потом публично заявляем, мол, «законодательство мы поменять особо не можем, поэтому и отвественности как такой особо не будет», а вообще шо вы холуи возмущаетесь, ну ****** все, все под залог выходят да и похер ;

4. Формируем сначала требования ко всем на свете и претензии, к себе ничего не формируем - у нас всё хорошо, всё идеально, особенно когда в самую горячую фазу меняют комбригов в некоторых ключевых бригадах *** пойми по какой причине, а потом топаем ножками и кричим на нарадах, а шо ж прости Господи пошло не так ?!

5. Не занимаемся внутренними финансовыми пропажами, не трясём таможни и целые схемы воровства в разных эшелонах власти, чтобы пустить сворованные деньги например на выплаты ВПО или укрепление областей, а потом громко заявляем, что люди «почему-то» возвращаются в свои прифронтовые дома и дома в оккупации. Аналогично с предыдущим пунктом - громко топаем ножками, заявляем, но ничего не делаем ;

6. Продолжаем выпускать в эфиры разного рода «икспертов» , которые пророчат повышение цен на свет, газ, воду и воздух и одновременно с этим повышаем налоги, при этом ни в коем случае не занимаемся пунктом номер 5 и не объясняем народу что мы планируем либо не планируем, и каким образом у «верхушки по свету, газу и воде» больше достатка чем у некоторых сёл вместе взятых ;

а теперь сравните эти пункты с теми, что вы читали

на сейчас - по какому плану мы больше идём?

мораль: если сами не хотите выигрывать (или хотите но не хотите идти на кардинальные решения, чтобы цели достичь) - то какой смысл заставлять в это верить простой народ?
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27.10.2024 21:46 Ответить
"Нічого про Україну без України" (с) Порошенко
США, Німеччина, Франція та Об'єднане Королівство нещодавно обговорили події в Україні без присутності представника України.
Переможище!
Які ще досягнення дєрьмака на зовнішньополітичній арені так "допомагають" Україні? Подвійний візит до США - пів року без підтримки, бидлодипломатія в Європі - обговорення ситуації в Україні без представників нашої держави...
Призначення спецпредставників, які будуть слідкувати за наданою Заходом допомогою...
Яких ще вам, плєбс, не вистачає змін "на краще" та "реформ"?
Де мосєйчукча з вартістю борщового набору і піввареником? Де "нацжони" з боротьбою проти хабарництва та корупції? Рожеві свинятка закінчились?
Де переможні реляції з Курщини при тотальному відступі на Сході нашої держави?

Звісно, що це все емоції, але засновані на фактах з новин.
А в мене виникає питання: де і коли (Оман, звісно) ці гниди домовилися про здачу України і якими засобами (Гетьманцев, бидлодипломатія, знищення ВПК і економіки) вони це роблять?
Я не експер і тому це тільки мої здогатки та відчуття, але...
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27.10.2024 21:54 Ответить
У Зелі на суфлері регулярно пропливають анонси наступних потужних тижнів. Але якось та потужність проходить тихо, і непомітно. До наступних анонсів.
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27.10.2024 21:56 Ответить
"формат перемоги" плять... план підвезуть
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27.10.2024 22:00 Ответить
Пьяница в еврейской семье - это большая редкость и большое горе, а наркоман в президентском кресле - это горе всей Украины.
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27.10.2024 22:16 Ответить
Потужно просрався відосіком і пішов спати.
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27.10.2024 22:16 Ответить
Клоун-іллюзіоніст
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27.10.2024 22:28 Ответить
Инвалидов прибавится?
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27.10.2024 22:55 Ответить
Дипломатичний пи@добол.
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27.10.2024 23:07 Ответить
Коли вже всю цю срань зітруть, разом з...
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27.10.2024 23:14 Ответить
Уже понятно идет новая куйня , с каждым видосом вера опускается все ниже и ниже..
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27.10.2024 23:19 Ответить
А чи не на часі повертати Залужного?
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28.10.2024 00:47 Ответить
Не спрашивать надо ,а возвращать .Да. тоько кто ж позволит его вернуть.Не для тог егоснамали ,чтобы возвращать
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28.10.2024 05:02 Ответить
А где сказка про оливье и шашлыки?
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28.10.2024 07:23 Ответить
И, это говорит ФСБешный ДЯТЕЛ, который напару с КЛОУНОМ сдают Украину с потрохами.
Ты лучше, ****, ответь:
- почему в первые дни войны не было сформировано правительство народного единства?
- почему из миллиона якобы выпущенных за год дронов, половина летает на бумаге, а на фронте их остро не хватает?
- где эффективные санкции против **********, за которые ты лично отвечаешь?
- почему все работы по фортификации ведут фирмочки из Кривога Рагу, и почему никаких эшелованных линий оборы нет?
-почему убрали Залужного и всех его соратников?
- и так далее....
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28.10.2024 10:21 Ответить
 
 