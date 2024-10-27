Дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше, - Зеленський. ВIДЕО
У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський про плани щодо "роботи з європейськими партнерами" та анонсував нові пакети підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво. Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. І в рамках цього формату незмінно нарощуємо нашу взаємодію. Оборонну, політичну, економічну. І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців.
Я вдячний кожній країні з цього нашого формату: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії. Дякую вам. Очікуємо від усіх партнерів підтримки Плану перемоги. Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - сказав Зеленський.
Нагадаємо раніше прем’єр Фінляндії Петтері Орпо анонсував зустріч з Володимиро Зеленським на Нордичній раді в Ісландії.
аааа ніякий , ну добре розводь лохів далі
"Що нашою не була "
якщоб в ізраїлі петро петренко був президентом і зачинив кордони євреям скільки б він протримався в кріслі ? 3-2-1 Не довше
ото ж бо
посмотрел свежее видео с Селидово, обратил внимание на новенькую вывеску названия улицы на пустой остановке
не нашел в сети информации, а сколько таких было сделано и за сколько денег?
перемеиновали улицу, хорошо, ну и кому ***** теперь нужна эта вывеска?
есть у нас там «план перемоги», вы все его пункты читали
а давайте теперь про план поражения:
1. За бешеные бабки занимаемся озеленением парков, косим газоны где-нибудь в Донецкой области, желательно в 5-10-20-30 км от фронта, но ни в коем случае не пускаем такие же бешеные бабки в помощь и обеспечение своих же в/ч, которые находятся в той или иной громаде, пусть волонтёры обеспечением занимаются, они вон по 50 000 - 60 000 грн. в месяц собирают, этого должно хватить ;
2. Вместо грамотной информационной политики и медиаподдержки рекрутинговых кампаний каждой из бригад, которые находятся непосредственно на первой линии фронта - заваливаем города бигбордами своим милым личиком с тезисом а-ля «Нам тут жить» , а комплектацией бригад пусть занимается ТЦК по той же схеме шо и до этого, она же рабочая и обеспечивает максимально качественным ресурсом эти бригады, при этом заявляем, что «тема с рекрутингом провальная» и она не способна обеспечить полностью потребности бригад (вы ***** хоть шо-то сделали шоб развить этот самый рекрутинг?) ;
3. Никакой отвественности для коррупционеров, в том числе для тех, от которых напрямую зависит обеспечение этих самых бригад, для мемов и картинки задерживаем с тоннами баксов «на кроватке» особей, а потом публично заявляем, мол, «законодательство мы поменять особо не можем, поэтому и отвественности как такой особо не будет», а вообще шо вы холуи возмущаетесь, ну ****** все, все под залог выходят да и похер ;
4. Формируем сначала требования ко всем на свете и претензии, к себе ничего не формируем - у нас всё хорошо, всё идеально, особенно когда в самую горячую фазу меняют комбригов в некоторых ключевых бригадах *** пойми по какой причине, а потом топаем ножками и кричим на нарадах, а шо ж прости Господи пошло не так ?!
5. Не занимаемся внутренними финансовыми пропажами, не трясём таможни и целые схемы воровства в разных эшелонах власти, чтобы пустить сворованные деньги например на выплаты ВПО или укрепление областей, а потом громко заявляем, что люди «почему-то» возвращаются в свои прифронтовые дома и дома в оккупации. Аналогично с предыдущим пунктом - громко топаем ножками, заявляем, но ничего не делаем ;
6. Продолжаем выпускать в эфиры разного рода «икспертов» , которые пророчат повышение цен на свет, газ, воду и воздух и одновременно с этим повышаем налоги, при этом ни в коем случае не занимаемся пунктом номер 5 и не объясняем народу что мы планируем либо не планируем, и каким образом у «верхушки по свету, газу и воде» больше достатка чем у некоторых сёл вместе взятых ;
а теперь сравните эти пункты с теми, что вы читали
на сейчас - по какому плану мы больше идём?
мораль: если сами не хотите выигрывать (или хотите но не хотите идти на кардинальные решения, чтобы цели достичь) - то какой смысл заставлять в это верить простой народ?
США, Німеччина, Франція та Об'єднане Королівство нещодавно обговорили події в Україні без присутності представника України.
Переможище!
Які ще досягнення дєрьмака на зовнішньополітичній арені так "допомагають" Україні? Подвійний візит до США - пів року без підтримки, бидлодипломатія в Європі - обговорення ситуації в Україні без представників нашої держави...
Призначення спецпредставників, які будуть слідкувати за наданою Заходом допомогою...
Яких ще вам, плєбс, не вистачає змін "на краще" та "реформ"?
Де мосєйчукча з вартістю борщового набору і піввареником? Де "нацжони" з боротьбою проти хабарництва та корупції? Рожеві свинятка закінчились?
Де переможні реляції з Курщини при тотальному відступі на Сході нашої держави?
Звісно, що це все емоції, але засновані на фактах з новин.
А в мене виникає питання: де і коли (Оман, звісно) ці гниди домовилися про здачу України і якими засобами (Гетьманцев, бидлодипломатія, знищення ВПК і економіки) вони це роблять?
Я не експер і тому це тільки мої здогатки та відчуття, але...
Ты лучше, ****, ответь:
- почему в первые дни войны не было сформировано правительство народного единства?
- почему из миллиона якобы выпущенных за год дронов, половина летает на бумаге, а на фронте их остро не хватает?
- где эффективные санкции против **********, за которые ты лично отвечаешь?
- почему все работы по фортификации ведут фирмочки из Кривога Рагу, и почему никаких эшелованных линий оборы нет?
-почему убрали Залужного и всех его соратников?
- и так далее....