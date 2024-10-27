УКР
2 931 79

Дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський про плани щодо "роботи з європейськими партнерами" та анонсував нові пакети підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні готуємось до роботи з партнерами на тижні. Зокрема, з нашими європейськими партнерами – з тими, хто підтримує нас дуже принципово й дієво. Ми створили цей новий формат співпраці – Україна плюс країни Північної Європи. І в рамках цього формату незмінно нарощуємо нашу взаємодію. Оборонну, політичну, економічну. І в основі всього цього – наша ціннісна взаємодія. Те, як ми бачимо життя в Європі. Те, якою ми хочемо передати нашу Європу наступним поколінням. Точно безпечною, точно демократичною й точно здатною захищати інтереси європейців.

Я вдячний кожній країні з цього нашого формату: Фінляндії, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії. Дякую вам. Очікуємо від усіх партнерів підтримки Плану перемоги. Всі вони однаково розуміють, наскільки важливо бути рішучими. Розуміють, що треба створювати проблеми агресору, щоб Росія втрачала можливість псувати життя світу. Будемо говорити з "нордиками" про нові принципові кроки, які можуть посилити тиск на Росію за цю війну й заради чесної дипломатії. Тож дипломатичних новин і нових пакетів підтримки України має бути наступного тижня більше", - сказав Зеленський.

Читайте: Понад 1100 керованих авіаційних бомб, понад 560 ударних дронів та близько 20 ракет різного типу застосували окупанти за цей тиждень проти України, - Зеленський

Нагадаємо раніше прем’єр Фінляндії Петтері Орпо анонсував зустріч з Володимиро Зеленським на Нордичній раді в Ісландії.

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) звернення (667)
відосики відосики потужні відосики хоч воду заряджай
Ніхто й не усвідомить усю потужність нашої потужності! Потужно?
Який пакет передбачає повернення нам ядерної зброї?
аааа ніякий , ну добре розводь лохів далі
Наша ядерна зброя зараз у росіі. Тобто ти вважаєш, що наші партнери повинні примусити росію повернути нам нашу ядерну зброю?
Так ядерна зброя ніколи нашою не була ,вона була совєтською ,і Україна немала ніякої змоги нею керувати ,та і Захід нам би не дозволив це робит ,так що викиньте ці ілюзії з голови .
"Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. Це другий випадок в історії після ПАР, яка відмовилася від ядерної зброї" - значить і Захід дозволяв і керувати могли.
А ви прочитайте уважно Декларацію і побачите ,що там написано.
У Декларації було написано, що ми маємо віддати свою ядерну зброю російській федерації?
Так це ви запитайте в наших американських союзників ,кому вони змусили передати ядерну зброю.
Якщо не надаш посилання на офіційний документ, де Америка примушує Україну віддати свою ядерну зброю російській федерації, то як тебе після цього називати?
Подивись документальний фільм Юрія Макарова "Будапешт ,Бомба під Незалежність " і все будеш знати і не задаватимеш дурних питань.
Нема в тебе такого посилання. Так хто після цього?
А ти хто після цього ,зі своїми наполєонівськими амбіціями ,які і нахрін нікому не потрібні.
Моє твердження, яке ти так і не зміг спростувати, що не існує жодного міжнародного документу, який би примушував Україну віддати свою ядерну зброю російській федерації, є наполеонівськими амбіціями??
Так віддали ж і теперішні зєліні казочки про "ядєрну зброю " вже нікому не цікаві ,їх ніхто не сприймає всерйоз ,хіба що наші диванні патріоти.
Ти згоден, що ти збрехав, що Америка примусила віддати нашу ядерну зброю росіі?
,Так особисто Клінтон , і нічого нам тут казочки розповідати ,всерівно в нас би її рано чи пізно і так забрали б.
Це ти тут російські народні казочки розповідаєш. Згідно якого документу, підписаного Клінтоном, Україна передала рф ядерну зброю?
А ти свої казочки розповідай зєлі ,вони мені не цікаві .
Керувати ,ми аж ніяк не могли ,все керування знаходилось і знаходиться в рашці ,так само як і обслуговування ракет ,яке вартує великих коштів ,яких в України не було і немає . І викиньте вже цю дурню з голови і не опускайтесь до рівня нашого зєльоного наполєончика.
Це з якого нормативного документу така інформація?
"Що нашою не була "
показати весь коментар
З "Декларації про державний суверенітет України " прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1990 року , Деларацію ніхто не скасовував ,вона є діючим нормативним документом.
Там в цій декларації написано, що ядерна зброя нам не належить ?
До речі ,Декларація про державний суверенітет України ,розділ 9 "Зовнішні і внутрішні відносини " -"Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою ,яка не бере участіу військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів -
Осьо і причинно наслідковий звʼязок між тим що ми робили і що маємо сьогодні
А ви запитайте тодішніх народних депутатів Костенка ,Зайця і т.д, чому вони голосували за нейтральний позаблоковий статус, а тепер Україна порушує своє ж законодавство і прагне вступити до НАТО.
Рассія те ж саме говорить...це ж треба таке спів-падіння...
Ну так рашка прочитала те ,що понаголосовувала тодішня Верховна Рада ,треба було тодішнім депутатам головою думати ,а не одним місцем за що вони голосували ,а то вийшло так ,що наше законодавство суперечить одне одному , треба було скасувати Декларацію про державний суверенітет ,або хоча б її дев"ятий розділ.
"треба було скасувати Декларацію про державний суверенітет"...а також Третій Універсал Центральної Ради...?
А ще був Акт злуки УНР І ЗУНР .Так в нашій історії було багато "хотєлок" але ні одна так і не здійснилась ,такий вже ми нарід ,хочемо меду ,да й ще й ложкою
злуки УНР І ЗУНР не сталося??
Так то був чисто декларативний Акт і насправді ніякої злуки так і не відбулось .
а патом лєнінпрідумал украіну...
А хто ж УССР придумав ,часом не владімів ільїч ?
Для українців була російська окупація України, а не якась усср. Ти згоден, що 1921 - 1991 були роками російської окупації України?
А ти що мені збираєшся читати лекції з історії України? Я і без тебе її знаю.
не приймати ,не виробляти і не набувати ядерної зброї " 16 липня 1990 року
Що нам з ЯЗ толку коли немає носіїв доставки її в задані координати?
Це вже до фахівців.
Вже пішли анонси
давай вже саму приємну новину для українського народу-"втікаю з України"
Ні, сама приємна буде "відкриваю кордон для всіх!")
відкрити для всіх можна.але одних пропустять в ЄС,а інших в расєю...
І це добре. Кожен має право вибору
Не можна, бо тоді в Україні майже не залишиться людей. Тільки Кабмін, верховна рада з презом та зовсім старенькі.
Та ні, херпіду!
Зелений пдарас баклан.
Навіщо те шоу коли є МСЕК.
Вавчик бери підтримку тільки налом. Дивани підтягнем.
Дайте ему селёдки.
Да буде царювання Його до кінця війни, або ще краще - до кінця життя Його. Да буде воля й свобода всім власть імущим, а народу закриті кордони. Бо ми ж добрі, ми ж прощаємо винуватцям нині й повсякчас......
Закривають кордони ж не рідні брати ганчірки, а українці для українців.
якщоб в ізраїлі петро петренко був президентом і зачинив кордони євреям скільки б він протримався в кріслі ? 3-2-1 Не довше
ото ж бо
А хто в Україні прийшов до влади за 100 років до виборів Зеленського?
Анонс зустрічі, на якій розглянуть пропозиції потужних формул і невідкладних заходів за підтримки форуму експертів і круглого столу видатних діячів під патронатом президента, так переможемо!
Та 🤡 на морозі ...і має на увазі все шо діється в Україні ...думайТЕ ,як вигрібати самі ...
Геть ішака!
Чи зрозуміє, нарешті, ухилянт-зрадник, що давненько вже усім не цікавий, а відосики на ніч тільки дратують? Чи просто увагу відволікає від подій на фронтах?
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

посмотрел свежее видео с Селидово, обратил внимание на новенькую вывеску названия улицы на пустой остановке

не нашел в сети информации, а сколько таких было сделано и за сколько денег?

перемеиновали улицу, хорошо, ну и кому ***** теперь нужна эта вывеска?

есть у нас там «план перемоги», вы все его пункты читали

а давайте теперь про план поражения:

1. За бешеные бабки занимаемся озеленением парков, косим газоны где-нибудь в Донецкой области, желательно в 5-10-20-30 км от фронта, но ни в коем случае не пускаем такие же бешеные бабки в помощь и обеспечение своих же в/ч, которые находятся в той или иной громаде, пусть волонтёры обеспечением занимаются, они вон по 50 000 - 60 000 грн. в месяц собирают, этого должно хватить ;

2. Вместо грамотной информационной политики и медиаподдержки рекрутинговых кампаний каждой из бригад, которые находятся непосредственно на первой линии фронта - заваливаем города бигбордами своим милым личиком с тезисом а-ля «Нам тут жить» , а комплектацией бригад пусть занимается ТЦК по той же схеме шо и до этого, она же рабочая и обеспечивает максимально качественным ресурсом эти бригады, при этом заявляем, что «тема с рекрутингом провальная» и она не способна обеспечить полностью потребности бригад (вы ***** хоть шо-то сделали шоб развить этот самый рекрутинг?) ;

3. Никакой отвественности для коррупционеров, в том числе для тех, от которых напрямую зависит обеспечение этих самых бригад, для мемов и картинки задерживаем с тоннами баксов «на кроватке» особей, а потом публично заявляем, мол, «законодательство мы поменять особо не можем, поэтому и отвественности как такой особо не будет», а вообще шо вы холуи возмущаетесь, ну ****** все, все под залог выходят да и похер ;

4. Формируем сначала требования ко всем на свете и претензии, к себе ничего не формируем - у нас всё хорошо, всё идеально, особенно когда в самую горячую фазу меняют комбригов в некоторых ключевых бригадах *** пойми по какой причине, а потом топаем ножками и кричим на нарадах, а шо ж прости Господи пошло не так ?!

5. Не занимаемся внутренними финансовыми пропажами, не трясём таможни и целые схемы воровства в разных эшелонах власти, чтобы пустить сворованные деньги например на выплаты ВПО или укрепление областей, а потом громко заявляем, что люди «почему-то» возвращаются в свои прифронтовые дома и дома в оккупации. Аналогично с предыдущим пунктом - громко топаем ножками, заявляем, но ничего не делаем ;

6. Продолжаем выпускать в эфиры разного рода «икспертов» , которые пророчат повышение цен на свет, газ, воду и воздух и одновременно с этим повышаем налоги, при этом ни в коем случае не занимаемся пунктом номер 5 и не объясняем народу что мы планируем либо не планируем, и каким образом у «верхушки по свету, газу и воде» больше достатка чем у некоторых сёл вместе взятых ;

а теперь сравните эти пункты с теми, что вы читали

на сейчас - по какому плану мы больше идём?

мораль: если сами не хотите выигрывать (или хотите но не хотите идти на кардинальные решения, чтобы цели достичь) - то какой смысл заставлять в это верить простой народ?
"Нічого про Україну без України" (с) Порошенко
США, Німеччина, Франція та Об'єднане Королівство нещодавно обговорили події в Україні без присутності представника України.
Переможище!
Які ще досягнення дєрьмака на зовнішньополітичній арені так "допомагають" Україні? Подвійний візит до США - пів року без підтримки, бидлодипломатія в Європі - обговорення ситуації в Україні без представників нашої держави...
Призначення спецпредставників, які будуть слідкувати за наданою Заходом допомогою...
Яких ще вам, плєбс, не вистачає змін "на краще" та "реформ"?
Де мосєйчукча з вартістю борщового набору і піввареником? Де "нацжони" з боротьбою проти хабарництва та корупції? Рожеві свинятка закінчились?
Де переможні реляції з Курщини при тотальному відступі на Сході нашої держави?

Звісно, що це все емоції, але засновані на фактах з новин.
А в мене виникає питання: де і коли (Оман, звісно) ці гниди домовилися про здачу України і якими засобами (Гетьманцев, бидлодипломатія, знищення ВПК і економіки) вони це роблять?
Я не експер і тому це тільки мої здогатки та відчуття, але...
У Зелі на суфлері регулярно пропливають анонси наступних потужних тижнів. Але якось та потужність проходить тихо, і непомітно. До наступних анонсів.
"формат перемоги" плять... план підвезуть
Пьяница в еврейской семье - это большая редкость и большое горе, а наркоман в президентском кресле - это горе всей Украины.
Потужно просрався відосіком і пішов спати.
Клоун-іллюзіоніст
Инвалидов прибавится?
Дипломатичний пи@добол.
Коли вже всю цю срань зітруть, разом з...
Уже понятно идет новая куйня , с каждым видосом вера опускается все ниже и ниже..
А чи не на часі повертати Залужного?
Не спрашивать надо ,а возвращать .Да. тоько кто ж позволит его вернуть.Не для тог егоснамали ,чтобы возвращать
А где сказка про оливье и шашлыки?
И, это говорит ФСБешный ДЯТЕЛ, который напару с КЛОУНОМ сдают Украину с потрохами.
Ты лучше, ****, ответь:
- почему в первые дни войны не было сформировано правительство народного единства?
- почему из миллиона якобы выпущенных за год дронов, половина летает на бумаге, а на фронте их остро не хватает?
- где эффективные санкции против **********, за которые ты лично отвечаешь?
- почему все работы по фортификации ведут фирмочки из Кривога Рагу, и почему никаких эшелованных линий оборы нет?
-почему убрали Залужного и всех его соратников?
- и так далее....
