Дроны-камикадзе на Донетчине уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО
Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов двумя дронами-камикадзе "Switchblade-600" поразили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью 25 миллионов долларов в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на зенитно-ракетный комплекс опубликована в соцсетях.
Хлопці, дай Боже здоров'я й наснаги, вдачі!
Валіть мокш, на волостях теж!