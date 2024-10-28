РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7446 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 684 7

Дроны-камикадзе на Донетчине уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью $25 миллионов. ВИДЕО

Воины 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов двумя дронами-камикадзе "Switchblade-600" поразили российский ЗРК "Тор-М2" стоимостью 25 миллионов долларов в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки на зенитно-ракетный комплекс опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 71-й ОЕБр уничтожили вражеский пункт запуска FPV-дронов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7951) Донецкая область (10819) ЗРК (227)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😻

Хлопці, дай Боже здоров'я й наснаги, вдачі!

Валіть мокш, на волостях теж!
показать весь комментарий
28.10.2024 22:22 Ответить
Круто, но у них их около 120 штук на 2024 год
показать весь комментарий
28.10.2024 22:28 Ответить
"ножичков у нас на всех хватит"
показать весь комментарий
28.10.2024 22:48 Ответить
Так це ж уже не перший знищений... Навіть у "сухопутно-корабельній версії" - топили... (на якомусь з кораблів, рік тому...)
показать весь комментарий
29.10.2024 06:39 Ответить
А хіба наші там літають ? Я шось не чув.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:47 Ответить
О, світчблейд. Скільки лайна на нього вилили диванні вояки.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:59 Ответить
То "лили" на "200-ті"... Писали, що "слабенькі" А цей має значно більшу боєголовку...
показать весь комментарий
29.10.2024 06:40 Ответить
 
 