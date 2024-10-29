РУС
13 261 16

Операторы БПЛА атакуют вражескую штурмовую группу, высадившуюся из двух БТРов. ВИДЕО 18+

Операторы дронов из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша успешно атаковали вражескую штурмовую группу, которая десантировалась с двух БТРов вблизи Селидово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов опубликована в соцсетях.

"Блестящая работа аэробомберов подразделения "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады. Воспользовавшись моментом, когда российская пехота осталась без поддержки и прикрытия бронетехники, пилоты накрыли целую группу оккупантов, которые десантировались с двух БТР. К северу от Селидово, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.

Ближний бой украинского воина с тремя оккупантами: "Боец бросает еще одну гранату. Ваньки убегают. Позиция удержана". ВИДЕО

армия РФ (20620) уничтожение (7961) Донецкая область (10824) 68 отдельная егерская бригада (87)
+5
- 18+
- ++
29.10.2024 13:44 Ответить
+3
Красівоє....
29.10.2024 13:51 Ответить
+3
крепака сибирскава здаровля всем кацапетовским жмурам-свинособакам
29.10.2024 14:10 Ответить
Красівоє....
29.10.2024 13:51 Ответить
Цікаво - а "смертні кишеньки" , для вкладення "смертного пеналу", в правій кишені штанів російської форми ще шиють?
29.10.2024 13:51 Ответить
фигассе..
29.10.2024 13:53 Ответить
Дрон з прожектором?
29.10.2024 13:58 Ответить
доволі точно... майстерність пілота? вітру не було? або все разом...
29.10.2024 14:09 Ответить
29.10.2024 14:09 Ответить
крепака сибирскава здаровля всем кацапетовским жмурам-свинособакам
29.10.2024 14:10 Ответить
а че 18+ , шо кацапня опять голі ?
29.10.2024 14:27 Ответить
Гойда
29.10.2024 14:31 Ответить
Як чудово починати день із перегляду таких відео. Слава ЗСУ!
29.10.2024 14:38 Ответить
Ну це страйк, браво )
29.10.2024 14:57 Ответить
Ну дуже хороші москалі . БРАВО . Слава ЗСУ .
29.10.2024 16:13 Ответить
Я бы поставил больше плюсов, чем 18!!!
29.10.2024 16:17 Ответить
Чаї ганяли су...
29.10.2024 17:08 Ответить
В кінці добре було видно, головного героя роману Томаса Майн Ріда "Вершник без макітри".
29.10.2024 18:32 Ответить
 
 