Операторы БПЛА атакуют вражескую штурмовую группу, высадившуюся из двух БТРов. ВИДЕО 18+

Операторы дронов из 68-й ОЕБр имени Олексы Довбуша успешно атаковали вражескую штурмовую группу, которая десантировалась с двух БТРов вблизи Селидово в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов опубликована в соцсетях.

"Блестящая работа аэробомберов подразделения "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады. Воспользовавшись моментом, когда российская пехота осталась без поддержки и прикрытия бронетехники, пилоты накрыли целую группу оккупантов, которые десантировались с двух БТР. К северу от Селидово, Донецкая область", - отмечает в комментарии автор публикации.

