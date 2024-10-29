Оператори БПЛА атакують ворожу штурмову групу, яка висадилася із двох БТРів. ВIДЕО 18+

Оператори дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша успішно атакували ворожу штурмову групу, яка десантувалася із двох БТРів поблизу Селидового на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.

"Блискуча робота аеробомберів підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади. Скориставшись моментом, коли російська піхота залишилася без підтримки та прикриття бронетехніки, пілоти накрили цілу групу окупантів, які десантувалися із двох БТР. На північ від Селидове, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.

