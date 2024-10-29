Оператори БПЛА атакують ворожу штурмову групу, яка висадилася із двох БТРів. ВIДЕО 18+
Оператори дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша успішно атакували ворожу штурмову групу, яка десантувалася із двох БТРів поблизу Селидового на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.
"Блискуча робота аеробомберів підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади. Скориставшись моментом, коли російська піхота залишилася без підтримки та прикриття бронетехніки, пілоти накрили цілу групу окупантів, які десантувалися із двох БТР. На північ від Селидове, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.
Топ коментарі
+5 WRX WRX
показати весь коментар29.10.2024 13:44 Відповісти Посилання
+3 Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар29.10.2024 13:51 Відповісти Посилання
+3 Pavlo Z
показати весь коментар29.10.2024 14:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- ++