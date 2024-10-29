УКР
Оператори БПЛА атакують ворожу штурмову групу, яка висадилася із двох БТРів. ВIДЕО 18+

Оператори дронів із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша успішно атакували ворожу штурмову групу, яка десантувалася із двох БТРів поблизу Селидового на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів опублікований у соцмережах.

"Блискуча робота аеробомберів підрозділу "Шершні Довбуша" 68-ї окремої єгерської бригади. Скориставшись моментом, коли російська піхота залишилася без підтримки та прикриття бронетехніки, пілоти накрили цілу групу окупантів, які десантувалися із двох БТР. На північ від Селидове, Донецька область", - зазначає у коментарі автор публікації.

+5
- 18+
- ++
29.10.2024 13:44 Відповісти
+3
Красівоє....
29.10.2024 13:51 Відповісти
+3
крепака сибирскава здаровля всем кацапетовским жмурам-свинособакам
29.10.2024 14:10 Відповісти
- 18+
- ++
29.10.2024 13:44 Відповісти
Красівоє....
29.10.2024 13:51 Відповісти
Цікаво - а "смертні кишеньки" , для вкладення "смертного пеналу", в правій кишені штанів російської форми ще шиють?
29.10.2024 13:51 Відповісти
фигассе..
29.10.2024 13:53 Відповісти
Дрон з прожектором?
29.10.2024 13:58 Відповісти
доволі точно... майстерність пілота? вітру не було? або все разом...
29.10.2024 14:09 Відповісти
29.10.2024 14:09 Відповісти
крепака сибирскава здаровля всем кацапетовским жмурам-свинособакам
29.10.2024 14:10 Відповісти
а че 18+ , шо кацапня опять голі ?
29.10.2024 14:27 Відповісти
Гойда
29.10.2024 14:31 Відповісти
Як чудово починати день із перегляду таких відео. Слава ЗСУ!
29.10.2024 14:38 Відповісти
Ну це страйк, браво )
29.10.2024 14:57 Відповісти
Ну дуже хороші москалі . БРАВО . Слава ЗСУ .
29.10.2024 16:13 Відповісти
Я бы поставил больше плюсов, чем 18!!!
29.10.2024 16:17 Відповісти
Чаї ганяли су...
29.10.2024 17:08 Відповісти
В кінці добре було видно, головного героя роману Томаса Майн Ріда "Вершник без макітри".
29.10.2024 18:32 Відповісти
 
 