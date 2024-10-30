Тела семи российских морпехов из 155-й бригады после неудачного штурма валяются перед позициями украинских десантников. ВИДЕО
Десантники 95-й ОДШБр отбили штурм и ликвидировали семерых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места боестолкновения опубликована в соцсетях.
"Десантники 95-й Полесской ОДШБр уничтожили очередную штурмовую группу преступников из 155-й бригады МП ВС РФ", - отмечается в комментарии к записи.
