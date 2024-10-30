РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4889 посетителей онлайн
Новости Видео Война
14 141 26

Тела семи российских морпехов из 155-й бригады после неудачного штурма валяются перед позициями украинских десантников. ВИДЕО

Десантники 95-й ОДШБр отбили штурм и ликвидировали семерых оккупантов из 155-й бригады морской пехоты армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места боестолкновения опубликована в соцсетях.

"Десантники 95-й Полесской ОДШБр уничтожили очередную штурмовую группу преступников из 155-й бригады МП ВС РФ", - отмечается в комментарии к записи.

Также смотрите: Украинские десантники взяли в плен двух россиян из 155-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20627) уничтожение (7968) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (129)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
30.10.2024 12:34 Ответить
+7
Полетіли кацапські мерзотники до пекла 👹.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:37 Ответить
+6
Наимані вбивці
показать весь комментарий
30.10.2024 12:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
показать весь комментарий
30.10.2024 12:34 Ответить
Тільки шкода, що це не свіжина. Невдовзі корейське м"ясо підвезуть, так тоді щодо свіжості тушок не помилишся.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:53 Ответить
Наимані вбивці
показать весь комментарий
30.10.2024 12:36 Ответить
Полетіли кацапські мерзотники до пекла 👹.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:37 Ответить
А отой кацапура шо сидить біля дерева мабуть шось не те з'їв, бо й котьєлок біля нього валяється. Мабуть обід не сподобався...
показать весь комментарий
30.10.2024 12:37 Ответить
Ворованым салом отруился ********.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:34 Ответить
лісові мешканці зроблять свою справу і за місяць залишаться з марскої піхоти самі кістяки..
показать весь комментарий
30.10.2024 12:38 Ответить
Героям слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
30.10.2024 12:39 Ответить
155 не заслуговуют щоб потрапиті навідь дохлімі додому-в пекло сволоту
показать весь комментарий
30.10.2024 12:40 Ответить
Вони ж - "морпіхі", вони без моря не можуть...
показать весь комментарий
30.10.2024 12:47 Ответить
Нужно из дохлых орков складывать слово ПУТИН ***** по полям или на видном месте. Чтобы рашисты ето видели и делали выводы. А то ***** так много гордился своей 155 бригадой. А кадыровцев ставить раком с куском свинячего хвоста в жопе. Хватит уже играться в миролюбных и слабых украинцев.
показать весь комментарий
30.10.2024 12:47 Ответить
ПомерМаксим і *** зним... .
показать весь комментарий
30.10.2024 12:54 Ответить
1💀5💀5💀
показать весь комментарий
30.10.2024 12:57 Ответить
Унаслідок атаки безпілотника на будівлю Російського університету спецпризначенців (РУС) у Гудермесі є жертви серед українських військовополонених. Про це в Telegram 30 жовтня https://t.me/RKadyrov_95/5204 заявив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Жертв із нашого боку немає, але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС. Київ, намагаючись нашкодити нам, сьогодні згубив своїх же солдатів", - написав Кадир-хан.
показать весь комментарий
30.10.2024 13:07 Ответить
І до чого тут цей вкид не по темі?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:44 Ответить
Тупо працюєш,Вадік Рабіновіч! А тепер 🇵🇸
показать весь комментарий
30.10.2024 19:04 Ответить
А що хлопці роблять із трупами тих свинособак? Закопують?
показать весь комментарий
30.10.2024 13:08 Ответить
После войны трактор пройдет, запашет то, что осталось.
показать весь комментарий
30.10.2024 16:35 Ответить
марская піздота...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:10 Ответить
це ті тварюки 155 які рострілювали полонених
показать весь комментарий
30.10.2024 13:45 Ответить
Морпіхви...
показать весь комментарий
30.10.2024 13:52 Ответить
Слава Героям України!
показать весь комментарий
30.10.2024 14:13 Ответить
чому одразу валяються, то вони х..лу зігують, гойдаа
показать весь комментарий
30.10.2024 15:00 Ответить
Вместо головы сапог, ох уж эти морпехи-приколисты!!!
показать весь комментарий
30.10.2024 17:35 Ответить
показать весь комментарий
30.10.2024 18:12 Ответить
 
 