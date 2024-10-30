УКР
Тіла семи російських морпіхів із 155-ї бригади після невдалого штурму валяються перед позиціями українських десантників. ВIДЕО

Десантники 95-ї ОДШБр відбили штурм та ліквідували сімох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця боєзіткнення опублікований у соцмережах.

"Десантники 95-ї Поліської ОДШБр знищили чергову штурмову групу злочинців зі 155 бригади МП ЗС рф", - зазначається у коментарі до запису.

Топ коментарі
+14
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
30.10.2024 12:34 Відповісти
+7
Полетіли кацапські мерзотники до пекла 👹.
30.10.2024 12:37 Відповісти
+6
Наимані вбивці
30.10.2024 12:36 Відповісти
Дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
30.10.2024 12:34 Відповісти
Тільки шкода, що це не свіжина. Невдовзі корейське м"ясо підвезуть, так тоді щодо свіжості тушок не помилишся.
30.10.2024 13:53 Відповісти
Наимані вбивці
30.10.2024 12:36 Відповісти
Полетіли кацапські мерзотники до пекла 👹.
30.10.2024 12:37 Відповісти
А отой кацапура шо сидить біля дерева мабуть шось не те з'їв, бо й котьєлок біля нього валяється. Мабуть обід не сподобався...
30.10.2024 12:37 Відповісти
Ворованым салом отруился ********.
30.10.2024 16:34 Відповісти
лісові мешканці зроблять свою справу і за місяць залишаться з марскої піхоти самі кістяки..
30.10.2024 12:38 Відповісти
Героям слава👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼
30.10.2024 12:39 Відповісти
155 не заслуговуют щоб потрапиті навідь дохлімі додому-в пекло сволоту
30.10.2024 12:40 Відповісти
Вони ж - "морпіхі", вони без моря не можуть...
30.10.2024 12:47 Відповісти
Нужно из дохлых орков складывать слово ПУТИН ***** по полям или на видном месте. Чтобы рашисты ето видели и делали выводы. А то ***** так много гордился своей 155 бригадой. А кадыровцев ставить раком с куском свинячего хвоста в жопе. Хватит уже играться в миролюбных и слабых украинцев.
30.10.2024 12:47 Відповісти
ПомерМаксим і *** зним... .
30.10.2024 12:54 Відповісти
1💀5💀5💀
30.10.2024 12:57 Відповісти
Унаслідок атаки безпілотника на будівлю Російського університету спецпризначенців (РУС) у Гудермесі є жертви серед українських військовополонених. Про це в Telegram 30 жовтня https://t.me/RKadyrov_95/5204 заявив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Жертв із нашого боку немає, але вони є серед українських полонених. На кожному стратегічному об'єкті в республіці утримують до 10 українських полонених, зокрема на території РУС. Київ, намагаючись нашкодити нам, сьогодні згубив своїх же солдатів", - написав Кадир-хан.
30.10.2024 13:07 Відповісти
І до чого тут цей вкид не по темі?
30.10.2024 13:44 Відповісти
Тупо працюєш,Вадік Рабіновіч! А тепер 🇵🇸
30.10.2024 19:04 Відповісти
А що хлопці роблять із трупами тих свинособак? Закопують?
30.10.2024 13:08 Відповісти
После войны трактор пройдет, запашет то, что осталось.
30.10.2024 16:35 Відповісти
марская піздота...
30.10.2024 13:10 Відповісти
це ті тварюки 155 які рострілювали полонених
30.10.2024 13:45 Відповісти
Морпіхви...
30.10.2024 13:52 Відповісти
Слава Героям України!
30.10.2024 14:13 Відповісти
чому одразу валяються, то вони х..лу зігують, гойдаа
30.10.2024 15:00 Відповісти
Вместо головы сапог, ох уж эти морпехи-приколисты!!!
30.10.2024 17:35 Відповісти
30.10.2024 18:12 Відповісти
 
 