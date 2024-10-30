Тіла семи російських морпіхів із 155-ї бригади після невдалого штурму валяються перед позиціями українських десантників. ВIДЕО
Десантники 95-ї ОДШБр відбили штурм та ліквідували сімох окупантів із 155-ї бригади морської піхоти армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із місця боєзіткнення опублікований у соцмережах.
"Десантники 95-ї Поліської ОДШБр знищили чергову штурмову групу злочинців зі 155 бригади МП ЗС рф", - зазначається у коментарі до запису.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло ліквідованого окупанта рясно димить на полі бою. ВIДЕО 18+
