Воинам-аэроразведчикам на Лиманском направлении необходим ночной Mavic. ВИДЕО
Украинские защитники, которые сдерживают российских оккупантов под Лиманом, объявили сбор на приобретение ночного квадрокоптера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы, аэроразведчики, 63-й бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении. Для качественного выполнения задач по выявлению врага и его дальнейшего уничтожения нам нужен ночной "мавик" термал. Спасибо всем неравнодушным, и напоминаем что малых донатов не бывает", - отметили они.
Цель сбора - 165 тыс. грн.
Реквизиты для помощи
Ссылка на банк
https://send.monobank.ua/jar/7fY2QH6oHz
Номер карты банка
5375 4112 2267 6871
А як же держоборонзамовлення 2024!?
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-ta-mintsyfry-za-10-misyatsiv-zakontraktuvaly-1-6-mln-droniv-na-114-mlrd-grn/#google_vignette
До нього, падайте на колінця. Він дасть. Мабуть. Безоплатно. Якщо старе не кинув.