Воинам-аэроразведчикам на Лиманском направлении необходим ночной Mavic. ВИДЕО

Украинские защитники, которые сдерживают российских оккупантов под Лиманом, объявили сбор на приобретение ночного квадрокоптера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, аэроразведчики, 63-й бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении. Для качественного выполнения задач по выявлению врага и его дальнейшего уничтожения нам нужен ночной "мавик" термал. Спасибо всем неравнодушным, и напоминаем что малых донатов не бывает", - отметили они.

Цель сбора - 165 тыс. грн.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/7fY2QH6oHz

Номер карты банка

5375 4112 2267 6871

