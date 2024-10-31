РУС
Воинам-аэроразведчикам на Лиманском направлении необходим ночной Mavic. ВИДЕО

Украинские защитники, которые сдерживают российских оккупантов под Лиманом, объявили сбор на приобретение ночного квадрокоптера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы, аэроразведчики, 63-й бригады, которая держит оборону на Лиманском направлении. Для качественного выполнения задач по выявлению врага и его дальнейшего уничтожения нам нужен ночной "мавик" термал. Спасибо всем неравнодушным, и напоминаем что малых донатов не бывает", - отметили они.

Цель сбора - 165 тыс. грн.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/7fY2QH6oHz

Номер карты банка

5375 4112 2267 6871

До умерова або до сирка не пробували звертатися? Чи до них довіри немає?
31.10.2024 11:19 Ответить
Так что вам подсказать где деньги взять?
31.10.2024 11:59 Ответить
Це капець, військові самостійно шукають кошти для виконання своїх завдань.
А як же держоборонзамовлення 2024!?
31.10.2024 11:59 Ответить
Укрпочта выпустил новую марку, смотрите какая красивая. Давайте лучше марок накупим!
31.10.2024 12:33 Ответить
Це авжеж потужне ІПСО. Дронів на фронті від влади - завались. Ось:
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-ta-mintsyfry-za-10-misyatsiv-zakontraktuvaly-1-6-mln-droniv-na-114-mlrd-grn/#google_vignette
31.10.2024 14:28 Ответить
То в 63-й бригаді лейтенант Ляшко командиром батальйону БПЛА рулить?
До нього, падайте на колінця. Він дасть. Мабуть. Безоплатно. Якщо старе не кинув.
31.10.2024 22:16 Ответить
 
 