Воїнам-аеророзвідникам на Лиманському напрямку потрібен нічний Mavic. ВIДЕО

Українські захисники, які стримують російських окупантів під Лиманом оголосили збір на придбання нічного квадрокоптера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми аеророзвідники 63 бригади, яка тримає оборону на Лиманському напрямку. Для якісного виконання завдань із виявлення ворога та його подальшого знищення нам потрібен нічний мавік термал. Дякуємо всім небайдужим і нагадуємо що малих донатів не буває", - зазначили вони.

Мета збору - 165 тис. грн.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7fY2QH6oHz

Номер картки банки

5375 4112 2267 6871

допомога (8768) збір (357) 63 ОМБр (124)
До умерова або до сирка не пробували звертатися? Чи до них довіри немає?
показати весь коментар
31.10.2024 11:19 Відповісти
Так что вам подсказать где деньги взять?
показати весь коментар
31.10.2024 11:59 Відповісти
Це капець, військові самостійно шукають кошти для виконання своїх завдань.
А як же держоборонзамовлення 2024!?
показати весь коментар
31.10.2024 11:59 Відповісти
Укрпочта выпустил новую марку, смотрите какая красивая. Давайте лучше марок накупим!
показати весь коментар
31.10.2024 12:33 Відповісти
Це авжеж потужне ІПСО. Дронів на фронті від влади - завались. Ось:
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-ta-mintsyfry-za-10-misyatsiv-zakontraktuvaly-1-6-mln-droniv-na-114-mlrd-grn/#google_vignette
показати весь коментар
31.10.2024 14:28 Відповісти
То в 63-й бригаді лейтенант Ляшко командиром батальйону БПЛА рулить?
До нього, падайте на колінця. Він дасть. Мабуть. Безоплатно. Якщо старе не кинув.
показати весь коментар
31.10.2024 22:16 Відповісти
 
 