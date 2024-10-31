Воїнам-аеророзвідникам на Лиманському напрямку потрібен нічний Mavic. ВIДЕО

Українські захисники, які стримують російських окупантів під Лиманом оголосили збір на придбання нічного квадрокоптера.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми аеророзвідники 63 бригади, яка тримає оборону на Лиманському напрямку. Для якісного виконання завдань із виявлення ворога та його подальшого знищення нам потрібен нічний мавік термал. Дякуємо всім небайдужим і нагадуємо що малих донатів не буває", - зазначили вони.

Мета збору - 165 тис. грн.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/7fY2QH6oHz

Номер картки банки

5375 4112 2267 6871

