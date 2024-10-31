Воїнам-аеророзвідникам на Лиманському напрямку потрібен нічний Mavic. ВIДЕО
Українські захисники, які стримують російських окупантів під Лиманом оголосили збір на придбання нічного квадрокоптера.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми аеророзвідники 63 бригади, яка тримає оборону на Лиманському напрямку. Для якісного виконання завдань із виявлення ворога та його подальшого знищення нам потрібен нічний мавік термал. Дякуємо всім небайдужим і нагадуємо що малих донатів не буває", - зазначили вони.
Мета збору - 165 тис. грн.
Реквізити для допомоги
Посилання на банку
https://send.monobank.ua/jar/7fY2QH6oHz
Номер картки банки
5375 4112 2267 6871
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А як же держоборонзамовлення 2024!?
https://mil.in.ua/uk/news/minoborony-ta-mintsyfry-za-10-misyatsiv-zakontraktuvaly-1-6-mln-droniv-na-114-mlrd-grn/#google_vignette
До нього, падайте на колінця. Він дасть. Мабуть. Безоплатно. Якщо старе не кинув.